Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội nêu giải pháp 'chặn' bạo lực học đường

"Lấy cái đẹp dẹp cái xấu"

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa sơ kết 1 năm triển khai thực hiện xây dựng "Trường học hạnh phúc" giai đoạn 2025 - 2030. Trao đổi với phóng viên bên lề sự kiện này, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT, nhắc đến một số vụ bạo lực học đường gây xôn xao dư luận thời gian gần đây, như vụ việc nam sinh Trường THCS Đại Kim có hành vi bạo lực với giáo viên hoặc học sinh lớp 10 ở Sóc Sơn là nạn nhân của bạo lực khi bị các thanh thiếu niên ngoài nhà trường hành hung, xúc phạm…

Dù khẳng định đây chỉ là những sự việc đơn lẻ, cá biệt, mang tính chất "con sâu làm rầu nồi canh", nhưng ông Cương chia sẻ, cá nhân ông và ngành giáo dục Hà Nội rất trăn trở bởi tính chất phức tạp của các vụ việc cũng như nguy cơ bạo lực học đường vẫn tiềm ẩn khi thành phố có số lượng trường học, số giáo viên và học sinh rất lớn.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội nêu một loạt giải pháp ngăn chặn bạo lực học đường mà Hà Nội quyết tâm thực hiện thời gian tới

ẢNH: T.MAI

Theo người đứng đầu ngành giáo dục thủ đô, hiện Hà Nội có hơn 2,3 triệu học sinh và khoảng 130.000 giáo viên. Nếu một ngày không có sự cố gì xảy ra trong nhà trường, thầy cô đến trường vui vẻ, an toàn đã là ngày hạnh phúc của ngành giáo dục.

Báo chí cũng băn khoăn khi bạo lực học đường diễn ra phức tạp, khó lường hơn, nhưng hình thức kỷ luật cao nhất theo Thông tư 19 chỉ là viết bản tự kiểm điểm liệu có quá nhẹ? Liệu điều này có khiến tình trạng bạo lực học đường sẽ ngày càng khó kiểm soát hơn?...

Ông Cương chia sẻ, thời trước, nếu trò viết chữ xấu hoặc có vi phạm, thầy cô đánh luôn vào tay, thậm chí bắt úp mặt vào tường, rất xấu hổ… Điều đó phần nào giúp giữ kỷ luật nghiêm minh trong nhà trường.

Tuy nhiên, giáo dục hiện nay đã có sự thay đổi, lấy học sinh làm trung tâm, có tính nhân văn và các hình thức kỷ luật cũng không phải để trừng phạt mà nhằm giúp các em thay đổi. Chính học sinh khi nói về trường học hạnh phúc cũng đều mong muốn, các em đến trường được yêu thương, tôn trọng.

Do vậy, ông Cương nêu chủ trương ngăn chặn các hành vi bạo lực, thiếu chuẩn mực trong nhà trường bằng cách "lấy cái đẹp dẹp cái xấu"; thầy cô giáo, cán bộ quản lý cần nêu cao tính gương mẫu, để các em noi theo, phải xây dựng được trường học hạnh phúc đúng nghĩa.

Dẫu vậy, ông Cương nhấn mạnh một mình ngành giáo dục không thể giải quyết được vấn đề bạo lực học đường mà phải có sự phối hợp hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Đề xuất biên chế cho nhân viên tư vấn tâm lý trong trường học

Khẳng định "giáo viên hạnh phúc mới có học trò hạnh phúc và ngôi trường hạnh phúc", Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội nêu giải pháp căn cơ trong việc chấm dứt bạo lực học đường bắt đầu từ người thầy.

Ông cho biết, sở GD-ĐT đang giao cho Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội xây dựng chuyên đề trang bị, bồi dưỡng cho nhà giáo kỹ năng xử lý các tình huống sư phạm đảm bảo sự chuẩn mực, phù hợp nhưng vẫn hài hoà, linh hoạt và không cứng nhắc.

Hà Nội quyết tâm xây dựng và lan tỏa mô hình "Trường học hạnh phúc" ẢNH: LÊ NGUYỄN

Ông Cương cũng đồng tình với phóng viên Thanh Niên khi khẳng định trong một trường học hạnh phúc thì không thể thiếu vai trò của bộ phận tư vấn, hỗ trợ tâm lý học đường cho cả nhà giáo và học sinh, giúp giải tỏa áp lực, ngăn chặn nguy cơ bạo lực, mất an toàn trong trường học.

Theo ông Cương, đội ngũ tư vấn tâm lý học đường rất quan trọng nhưng đội ngũ này phần lớn đang phải hoạt động kiêm nhiệm, do giáo viên chủ nhiệm đảm trách, thiếu vắng chuyên gia tâm lý được đào tạo bài bản, hoạt động chuyên trách.

"Thời gian tới, ngành giáo dục Hà Nội sẽ đề xuất vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc cho vị trí tư vấn tâm lý học đường", ông Cương khẳng định.

Giám đốc Trần Thế Cương cho biết, Sở GD-ĐT Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai xây dựng và bộ tiêu chí của "Trường học hạnh phúc" và bày tỏ: "Tôi mong muốn mỗi em học sinh khi đến trường sẽ cảm nhận được niềm vui, sự an toàn và cảm thấy mình được trân trọng; mỗi thầy cô sẽ được hỗ trợ để thực thi sứ mệnh giáo dục với tất cả tâm huyết; mỗi phụ huynh sẽ yên tâm khi con em mình học tập trong môi trường với tình yêu thương".