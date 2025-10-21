Bạo lực học đường: Nỗi đau khôn nguôi

C HƯA THỂ VƯỢT QUA NỖI ĐAU CỦA BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

Chia sẻ với Thanh Niên, T. kể vụ việc bạo lực học đường (BLHĐ) bắt đầu diễn ra với anh từ khi vào học tại một trường THCS ở TP.HCM, do một nhóm 4 - 5 nam sinh "đầu têu" và kéo dài suốt 4 năm, cho tới ngày anh ra trường.

Nam sinh túm tóc, kéo đầu cô giáo xuống trước sự chứng kiến của tất cả các bạn trong lớp tại Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) vào tháng 9 vừa qua gây phẫn nộ trong dư luận ảnh: cắt từ clip

Lý do bắt nạt được nhóm đó đưa ra là vì anh "đi cái tướng nhìn như con gái" và "mông to", ngay vào những ngày đầu tiên của lớp 6 - độ tuổi được xem là thời điểm hồn nhiên, ngây thơ của năm tháng học trò.

"Có lúc tụi nó đè tôi xuống và động chạm tới bộ phận sinh dục của tôi, và mỗi lần đi ngang qua nhau tụi nó cũng tát vào mặt tôi, gọi đó là hành động bình thường bạn bè với nhau. Do trước giờ tôi không có bạn nên khi đó thật sự tin những điều tụi nó nói. Tôi chỉ nhận ra mình bị bắt nạt khi tần suất bị tác động vật lý ngày càng nhiều hơn, rồi tụi nó còn trộm sách vở, máy tính... của tôi hay nhốt tôi lại trong lớp sau khi trực nhật xong", T. nhớ lại.

Mang theo nỗi sợ, T. quyết định kể câu chuyện này với gia đình và bố mẹ sau đó cũng làm việc với giáo viên (GV) chủ nhiệm. GV lúc đó đã phạt nhóm bắt nạt viết bản kiểm điểm và yêu cầu xin lỗi T. "Nhưng nó không giúp ích gì nhiều", T. nói.

Bởi, sau khi xin lỗi xong, BLHĐ vẫn tiếp tục như bình thường. Mỗi lần như thế, T. lại trình bày vụ việc với GV và GV cũng tiếp tục phạt nhóm bắt nạt. Nhưng rồi hình phạt ngày càng nhẹ dần, cho tới một hôm GV này chỉ thẳng mặt anh mà nói: "Bộ em không có cái tôi của bản thân hay sao mà em cứ nhờ thầy hoài vậy?".

"Khi đó thầy chỉ trích tôi yếu đuối, nói sao tôi lúc nào cũng phải nhờ tới thầy cô. Kể từ đó, tôi không còn báo với thầy cô hay gia đình nữa, vì có báo cũng không giải quyết được gốc rễ vấn đề", T. bộc bạch.

Cho tới nay, hơn 10 năm sau, T. kể dù đã có cuộc sống tốt hơn với nhiều mối quan hệ đáng trân trọng, anh vẫn nhiều khi nằm mơ hoặc đột ngột nhớ lại lúc mình bị bắt nạt. "Vì tôi biết nhà của những kẻ bắt nạt ở đâu nên khi có việc phải đi gần khu vực đó, tôi đều rất sợ, thậm chí chọn đi đường vòng miễn sao không phải tạt ngang qua", T. thú nhận.

"Tôi nghĩ mình vẫn chưa thể vượt qua nỗi đau của bạo lực học đường", T. kể.

T RỞ THÀNH TÂM ĐIỂM CỦA CẢ THẾ GIỚI MẠNG CHỈ SAU MỘT ĐÊM

Bắt nạt trực tuyến cũng là hình thức BLHĐ trong những năm qua, nhất là khi mạng xã hội ngày càng phủ sóng, như trường hợp của U.P, cựu sinh viên ở Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM.

Nữ sinh kể hồi năm nhất có lần cô cùng bạn bè dựng "kịch bản" để thu hút mọi người vào xem sản phẩm môn học. Dù chỉ đăng tải thông tin trên trang cá nhân Facebook, song chỉ vài ngày sau đó, hành động của cả nhóm đã bị công kích ẩn danh bằng những từ ngữ gay gắt, miệt thị trên trang thú tội (confession) có hơn 140.000 lượt theo dõi của trường. "Lúc đó chúng tôi cũng bị đem lên "xử trảm" công khai trên confession với lý do tương tự. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần của tôi, vừa buồn vừa hoài nghi điều mình làm có thật sự sai trái thế không. Cảm giác như một hành động đùa giỡn với người nhà trở thành tâm điểm của cả thế giới mạng chỉ sau một đêm", P. bộc bạch.

Bắt nạt trực tuyến cũng là hình thức bạo lực học đường những năm qua, nhất là khi mạng xã hội ngày càng phủ sóng ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đặc biệt, nền tảng mạng xã hội TikTok đang tồn tại nhiều trang cá nhân chuyên "nhận phốt hộ", thường xuyên đăng công khai hình ảnh của nhiều học sinh (HS) kèm dòng trạng thái bày tỏ bức xúc, thậm chí nêu nhiều thông tin cá nhân được cho là của người trong ảnh như họ tên, trường lớp. Các video này thường thu hút từ vài nghìn đến hàng chục nghìn lượt xem, trong đó có không ít bình luận bày tỏ ủng hộ, "các em chất thiệt".

Cá biệt hơn, nhiều trang TikTok còn được lập nên chỉ để... "phốt" cá nhân hay lớp học nào đó mà chủ tài khoản không có thiện cảm, đi kèm những lời buộc tội chưa được kiểm chứng, thậm chí là nhục mạ.

N ẠN NHÂN CÓ THỂ VĨNH VIỄN MẤT ĐI CUỘC ĐỜI

Ngày 5.10.2024, tại thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc, huyện Nông Cống (cũ), tỉnh Thanh Hóa, 6 HS đánh hội đồng nữ sinh L.V.G.N (16 tuổi, cũng ở Nông Cống, là HS lớp 11 Trường THPT Nông Cống 2). Hậu quả, N. bị gãy đốt sống cổ, tổn hại sức khỏe 23%. N. sau khi được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đã được đưa về gia đình để tiếp tục chăm sóc, điều trị. Do sức khỏe yếu nên gia đình làm đơn xin bảo lưu kết quả học tập của N. để em có thêm thời gian điều trị. 6 HS đánh N. bị đình chỉ học tập, bị khởi tố để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, nhưng họ còn cả cuộc đời để làm lại. Còn N., không biết tương lai của em sẽ ra sao, gia đình của em sẽ thế nào?

Nam sinh lớp 12 Trường THPT Đặng Thai Mai (xã Quảng Bình, Thanh Hóa) bị một nam sinh lớp 11 (học cùng trường) dùng dao đâm tử vong vào 17.10 ảnh: cắt từ clip

Mới đây, ngày 17.10, vụ việc gây bàng hoàng dư luận khác cũng vừa xảy ra, một nam HS lớp 12 Trường THPT Đặng Thai Mai (xã Quảng Bình, Thanh Hóa) đã bị một HS nam lớp 11 (học cùng trường) dùng dao đâm tử vong. Trước đó, hai HS này xô xát, vụ việc được camera của người dân quay lại, cơ quan chức năng đang điều tra. Các hình thức kỷ luật HS với nam HS lớp 11, cũng như bản án về hình sự, bản án lương tâm (nếu có) với em này, có thể được thi hành trong thời gian tới. Với em vẫn còn thời gian để hối hận, vẫn còn cơ hội để quay đầu, nhưng HS lớp 12 kia vĩnh viễn mất đi mạng sống, không ai có thể trả lại tuổi 18 cho em được nữa.

Khi điện thoại di động và internet, mạng xã hội phủ sóng, người sử dụng mạng xã hội còn được chứng kiến nhiều vụ việc HS đánh bạn, các bạn xung quanh xem cổ vũ; HS ném dép, xúc phạm với GV, ở Tuyên Quang năm 2023; thậm chí HS kéo tóc, ghì đầu cô giáo (như ở Trường THCS Đại Kim, Hà Nội vừa qua).

Mới đây ngày 15.10, tại Nghệ An, nam HS lớp 10 hành hung một nữ HS tại lớp học. Nam sinh khống chế, nắm tóc nữ sinh, dí mặt nạn nhân xuống ghế và liên tiếp đấm vào mặt, vào đầu bạn nữ này. Trong khi đó, các bạn đứng xung quanh hò reo…

Những vụ việc BLHĐ xảy ra thời gian qua khiến dư luận nhức nhối với câu hỏi: Vì sao liên tiếp xảy ra và mức độ càng lúc càng nghiêm trọng? Chúng ta phải làm sao để giải quyết triệt để vấn đề này?