Lỗi kỳ lạ khiến Facebook Việt tràn ngập nội dung khiêu dâm

Thu Thảo, chủ cửa hàng bán quần áo online tại Đà Nẵng, tá hỏa khi phát hiện Facebook gợi ý cho mình loạt video chứa nội dung người lớn khi cô vô tình nhập một ký tự trong thanh tìm kiếm của ứng dụng.

"Tôi tưởng Facebook của tôi bị lỗi nên hỏi bạn bè xung quanh có bị không. Bất ngờ là mọi người đều gặp tình trạng tương tự, các video, ảnh 18+ được Facebook gợi ý trực tiếp cho người dùng, không có bất kỳ cảnh báo hoặc che nội dung nhạy cảm", Thu Thảo chia sẻ.

Trên các hội nhóm Facebook, lỗi kỳ lạ này đang nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng. Nhiều người tỏ ra lo lắng vì không biết cách chặn nội dung độc hại trên nền tảng nếu vô tình nhấp vào từ khóa bất kỳ.

Facebook gợi ý cho người dùng loạt video 18+ khi nhập một từ khóa bất kỳ trong thanh tìm kiếm ẢNH: KHƯƠNG NHA

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh Niên, chỉ cần nhập một từ khóa trong thanh tìm kiếm của Facebook, ứng dụng sẽ trả về vô số video chứa nội dung 18+. Người dùng có thể ấn vào xem mà không nhận được bất kỳ cảnh báo nào. Các nội dung thậm chí không được làm mờ hay che chắn những hình ảnh nhạy cảm. Ngay cả trong phần bộ lọc, người dùng cũng không có cách nào để chặn các nội dung độc hại.

Nội dung độc hại này được hiển thị cả trên phiên bản web lẫn ứng dụng di động. Nguy hiểm hơn, trên smartphone, video nhạy cảm được gợi ý với tần suất dày đặc, từ những video ngắn đến cả bộ phim dài hàng giờ.

Ông Mai Thanh Phú, chuyên cung cấp các dịch vụ về mạng xã hội, cho biết: "Đây là lỗi kỳ lạ, rất khó hiểu. Bình thường chỉ cần trong bình luận có một từ khóa nhạy cảm là Facebook đã chặn và gửi cảnh báo, thậm chí chặn người dùng. Việc hàng loạt video nội dung nhạy cảm tồn tại trên nền tảng, gợi ý cho người dùng rõ ràng không phải lỗi thông thường. Chưa thể tìm ra nguyên nhân, lý giải về lỗi này".

Theo ông Phú, thông thường những nội dung nhạy cảm sẽ được Facebook che đen, hiển thị cảnh báo trước cho người dùng. Sau khi người dùng cân nhắc kỹ và nhấn vào biểu tượng con mắt thì mới có thể xem tiếp.

Phóng viên Báo Thanh Niên đã liên hệ đại diện Meta, công ty mẹ của Facebook tại Việt Nam nhưng chưa nhận được phản hồi.

Facebook bị đánh giá là nền tảng 'mạng xã hội độc hại số 1'

Trong khi chờ Facebook thông báo về nguyên nhân và biện pháp khắc phục, các chuyên gia cảnh báo người dùng, đặc biệt là các bậc phụ huynh nên đặc biệt chú ý việc sử dụng mạng xã hội của con trẻ.

Ngay cả trong bộ lọc tìm kiếm, người dùng cũng không tìm thấy công cụ nào để chặn các nội dung này. Facebook chỉ cung cấp cho người dùng bộ lọc về thời gian hiển thị.

"Lỗi này vô cùng nguy hiểm vì nhiều em nhỏ ở Việt Nam đã có smartphone, có tài khoản Facebook. Chỉ cần vô tình nhấn một từ khóa tìm kiếm là sẽ được Facebook gợi ý loạt nội dung nhạy cảm, rất khó kiểm soát", ông Phú nói.

Hiện tại, cách duy nhất để chặn những nội dung này là người dùng phải vào xem nội dung và nhấn báo cáo, chặn hiển thị từ tài khoản đăng nội dung độc hại. Nhưng với số lượng video dày đặc, việc này gần như bất khả thi.

Tại Việt Nam, Facebook là một trong những mạng xã hội có lượng người dùng lớn nhất. Gần đây nền tảng liên tục gặp sự cố. Lần gần nhất vào cuối tháng 6, hàng loạt hội nhóm tại Việt Nam bất ngờ bị đình chỉ, đổi tên, hoặc dừng hoạt động. Khi đó, tài khoản cá nhân của những quản trị viên cũng bị hạn chế tính năng, vô hiệu hóa nhắn tin... Sau đó Meta lên tiếng xác nhận sự cố, cho biết đây là lỗi liên quan đến kỹ thuật và đã khắc phục.

Trên thế giới, Facebook cũng bị đánh giá là "mạng xã hội độc hại số 1", theo khảo sát của tổ chức Global Witness, từ tháng 11.2024 đến tháng 3.2025.