Công nghệ Tin tức công nghệ

Facebook dùng ảnh cá nhân của người dùng để huấn luyện AI

Anh Quân
Anh Quân
18/10/2025 10:05 GMT+7

Meta vừa ra mắt công cụ chỉnh sửa và tạo ảnh ghép (collage) dựa trên AI (trí tuệ nhân tạo) mới cho Facebook, nhưng đi kèm với đó là cảnh báo quan trọng về quyền riêng tư: hình ảnh có thể được dùng để huấn luyện AI.

Tính năng mới hoạt động dưới dạng tự nguyện tham gia (opt-in). Sau khi được cấp quyền, chương trình sẽ tự động quét bộ sưu tập ảnh camera trên điện thoại của người dùng để tìm những tấm hình và video đẹp nhất, tải toàn bộ lên dịch vụ đám mây, sau đó sử dụng AI để tạo ra các sản phẩm như ảnh ghép, video tổng hợp (recaps), hoặc tái tạo phong cách ảnh. Facebook sẽ tự động gợi ý nội dung này dựa trên từng chủ đề như sinh nhật, lễ tốt nghiệp hay các chuyến đi.

Facebook dùng ảnh cá nhân của người dùng để huấn luyện AI - Ảnh 1.

Meta sẽ sử dụng dữ liệu như ảnh, video từ kho lưu trữ trên điện thoại của người dùng để huấn luyện AI

Ảnh: Meta

Những gợi ý này ban đầu sẽ ở chế độ riêng tư, chỉ mình chủ sở hữu thấy. Tuy nhiên, khi người dùng quyết định chia sẻ bất kỳ nội dung do AI tạo ra, những hình ảnh đó sẽ được Meta sử dụng để huấn luyện và cải thiện các mô hình trí tuệ nhân tạo của mình. Meta khẳng định dữ liệu từ camera sẽ không được dùng cho mục đích này, trừ khi người dùng chia sẻ nội dung do AI tạo ra.

Đối với những ai lo ngại về quyền riêng tư, tốt nhất không nên kích hoạt tính năng này, theo MacRumors. Người dùng có thể bật hoặc tắt bổ trợ trong phần cài đặt của Facebook (Settings & Privacy > Settings > Preferences > Camera Roll Sharing Suggestions). Để đảm bảo an toàn hơn, chủ thiết bị có thể vô hiệu hóa hoàn toàn quyền truy cập của Facebook vào kho dữ liệu của camera trong phần cài đặt trên điện thoại.

Việc ra mắt tính năng mới là một phần trong chiến lược lớn hơn của Meta nhằm nới lỏng chính sách riêng tư để tận dụng dữ liệu cho việc phát triển AI. Hãng có kế hoạch từ tháng 12 năm nay sẽ bắt đầu sử dụng cuộc hội thoại với AI tạo sinh để cá nhân hóa nội dung và quảng cáo, mà không cho người dùng tùy chọn từ chối.

Hiện tại, tính năng chỉnh sửa ảnh nói trên mới chỉ có sẵn cho người dùng ở Mỹ và Canada. Động thái này cho thấy Meta đang đẩy mạnh phát triển AI, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu người dùng phải chủ động hơn trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình.

Khám phá thêm chủ đề

Ảnh ghép META Facebook huấn luyện AI trí tuệ nhân tạo
