Cảnh báo thủ đoạn cắt ghép hình ảnh, tạo nội dung nhạy cảm để tống tiền

Thủ đoạn tinh vi

Thời gian qua, nhiều người cho biết nhận tin nhắn với nội dung cảnh báo về việc xuất hiện tình trạng tội phạm mạng lợi dụng các hình ảnh, video của người dân được công khai trên không gian mạng để chỉnh sửa, cắt ghép tạo nội dung nhạy cảm nhằm đe dọa, tống tiền được gửi từ Bộ Công an.

Bộ Công an khuyến cáo người dân cảnh giác, không chuyển tiền khi bị đe dọa, khi phát hiện có dấu hiệu bị lừa đảo hay cưỡng đoạt tài sản cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất và phản ánh qua ứng dụng VNeID.

N.Q.A (29 tuổi, giám đốc một doanh nghiệp cung cấp thực phẩm nhập khẩu cao cấp ở TP.HCM), thành viên diễn đàn chongluadao.vn, cho rằng cảnh báo này của Bộ Công an là thật sự cần thiết. Bởi lẽ đã và đang có thực trạng kẻ xấu dùng thủ đoạn này để đe dọa, tống tiền người khác.

Tin nhắn cảnh báo của Bộ Công an ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Q.A cho hay, tháng 12.2024, bản thân đã từng gặp họa "từ trên trời rơi xuống". "Tài khoản Zalo của tôi cho phép người lạ kết bạn qua số điện thoại. Số điện thoại được công khai trên nhiều nền tảng mạng xã hội để phục vụ việc kinh doanh. Và vào ngày 26.12, có người lạ kết bạn, gửi hình ảnh "chăn gối", trong đó tôi là nhân vật nam. Họ cho rằng đêm Noel tôi có quan hệ ngoài luồng với người khác. Nếu không làm theo hướng dẫn thì sẽ nhục mạ, gửi hình ảnh đến vợ, người thân của tôi. Lúc đó tôi không hiểu chuyện gì xảy ra", Q.A kể và tiếp tục: "Vì bản thân tôi tự biết không phải là mình trong hình ảnh vừa nhận, nên tôi đoán kẻ gian cố tình cắt ghép hình ảnh của tôi nhằm có ý đồ đe dọa tống tiền. Tôi chặn tài khoản ấy, kể với người thân để cùng cảnh giác".

Một số người cũng cho biết đã từng gặp trường hợp tương tự và cảm thấy hoang mang, rối bời khi không biết xử lý như thế nào. Có người không hiểu vì sao gương mặt của chính mình lại xuất hiện trong những cảnh nhạy cảm...

Ngoài cảnh báo của Bộ Công an, thì thời gian qua, công an nhiều tỉnh, thành trên cả nước như: TP.HCM, An Giang, Hà Tĩnh, Lâm Đồng… cũng liên tục thông tin, đăng tải về thủ đoạn hoạt động các đối tượng lợi dụng không gian mạng và công nghệ cao để thực hiện hành vi đe dọa, tống tiền đối với người dân tại địa phương.

Thủ đoạn thủ đoạn cắt ghép hình ảnh để tạo nội dung nhạy cảm nhằm tống tiền ẢNH: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TP.CẦN THƠ

Cần bình tĩnh, tuyệt đối không hoảng sợ

Trên Cổng thông tin điện tử Công an TP.Cần Thơ đăng tải bài viết cảnh giác thủ đoạn tống tiền qua cắt ghép hình ảnh nhạy cảm.

Theo Công an TP.Cần Thơ, tại thành phố có xuất hiện trường hợp các đối tượng sử dụng công nghệ cao thực hiện cắt ghép hình ảnh khuôn mặt của nạn nhân vào các hình ảnh được cắt ra từ clip có nội dung nhạy cảm và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản chỉ định.

Phương thức, thủ đoạn cụ thể đã được Công an TP.Cần Thơ chỉ rõ. Đó là kẻ xấu sẽ tìm kiếm thông tin và hình ảnh của nạn nhân. Các đối tượng thường nhắm đến những người có điều kiện kinh tế, địa vị xã hội, chủ yếu là nam giới.

Sau đó thu thập thông tin, hình ảnh, số điện thoại từ các trang mạng xã hội hoặc tài khoản mạng xã hội, đặc biệt là các thông tin được chia sẻ ở chế độ công khai. Các thông tin này thường bị lộ lọt trên không gian mạng do người dùng không thực hiện các biện pháp bảo mật thông tin khi sử dụng internet, đặt mật khẩu không đủ mạnh hoặc truy cập vào các trang web kinh doanh hoạt động giải trí không lành mạnh (cờ bạc, mại dâm), truy cập vào các đường dẫn có đính kèm mã độc thường được gửi qua tin nhắn SMS hoặc thư điện tử (email)…

Sau khi có thông tin và hình ảnh của nạn nhân, các đối tượng sử dụng công nghệ để ghép hình ảnh khuôn mặt của nạn nhân vào các cảnh quay nhạy cảm, thường là trong các nhà nghỉ, khách sạn.

Tiếp tục, các đối tượng giả danh thám tử tư, liên hệ với nạn nhân và thông báo về việc phát hiện nạn nhân có mối quan hệ bất chính.

Nhiều người cảnh báo cho nhau về thủ đoạn hoạt động các đối tượng lợi dụng không gian mạng và công nghệ cao để thực hiện hành vi đe dọa, tống tiền ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Và cuối cùng, chúng gửi những hình ảnh nhạy cảm đã được chỉnh sửa cho nạn nhân và yêu cầu chuyển khoản số tiền lớn để "chuộc lại" các clip và hình ảnh này. Nếu nạn nhân không đồng ý, các đối tượng đe dọa sẽ phát tán những hình ảnh, clip nhạy cảm lên mạng xã hội hoặc gửi đến nơi làm việc.

Công an TP.Cần Thơ cảnh báo, để phòng tránh, người dân cần cảnh giác và bình tĩnh. Tuyệt đối không hoảng sợ và không thực hiện yêu cầu chuyển tiền của các đối tượng. Khi người dân thực hiện chuyển tiền lần đầu tiên, chúng sẽ có cơ sở để gây áp lực, yêu cầu tiếp tục chuyển tiền nhiều lần tiếp theo.

Bên cạnh đó, cần liên hệ với cơ quan công an để cung cấp thông tin và phối hợp điều tra. Ngoài ra, khuyến nghị người dân không chia sẻ thông tin cá nhân lên mạng xã hội ở chế độ công khai, không truy cập vào các đường dẫn "lạ" (thường được gửi kèm trong tin nhắn hoặc email) và luôn cẩn trọng khi tiếp nhận các cuộc gọi, tin nhắn từ những nguồn không rõ ràng.

Người trẻ sử dụng mạng xã hội lưu ý những điều này...

Theo anh Vũ Quang Trí (33 tuổi), làm việc tại Công ty tư vấn đầu tư và phát triển công nghệ AIC (Hà Nội), người trẻ đã và đang quá thoải mái trong việc chia sẻ thông tin, đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội. Chính vì thế có nguy cơ trở thành nạn nhân của thủ đoạn cắt ghép hình ảnh, tạo nội dung nhạy cảm để tống tiền hoặc bị kẻ gian yêu cầu làm những việc trái với mong muốn.

Anh Trí khuyên: "Đừng kết bạn vô tội vạ. Chỉ kết bạn với những người quen biết, thân thiết ngoài đời, chứ không phải ai gửi lời kết bạn cũng đồng ý. Cần phải hạn chế đưa những thông tin cá nhân quan trọng lên mạng xã hội. Nếu phải cung cấp ngày, tháng, năm sinh khi xác minh tài khoản, cần để chế độ riêng tư, không cho người khác biết. Bên cạnh đó, khi đăng tải hình ảnh lên Instagram, Facebook… hạn chế để người lạ xem, hạn chế tag (gắn tên) người thân trong gia đình".

Cũng theo anh Trí, người trẻ sử dụng mạng xã hội nên cập nhật, thiết lập chế độ để giới hạn những ai được phép xem thông tin, hình ảnh trong phần thiết lập quyền riêng tư (ở ứng dụng mạng xã hội nào cũng có). Đừng quên thiết lập an toàn cho tài khoản mạng xã hội. Hãy đặt tài khoản ở chế độ riêng tư để bảo vệ thông tin cá nhân, đồng thời giới hạn những tài khoản có thể liên hệ với mình qua Messenger, Instagram…

"Một bộ phận người trẻ thường xuyên đăng tải hình ảnh, video lên mạng xã hội, thậm chí đều đặn mỗi ngày. Đã đến lúc thay đổi thói quen này. Bộ Công an gửi tin nhắn cảnh báo thủ đoạn cắt ghép hình ảnh, tạo nội dung nhạy cảm để tống tiền chính là hồi chuông cảnh tỉnh và người trẻ đặc biệt lưu ý", anh Trí nói thêm.