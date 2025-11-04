Khánh Hòa, Lâm Đồng khẩn cấp ứng phó bão Kalmaegi

Ngày 4.11, UBND các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi.

Điều tiết khẩn 13 hồ chứa lớn

Để đảm bảo an toàn hạ du, Sở NN-MT tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo điều tiết hạ thấp mực nước các hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 64 hồ chứa nước, bao gồm 53 hồ thủy lợi và 11 hồ thủy điện. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng dung tích các hồ thủy lợi đang ở mức đạt 77% dung tích thiết kế.

Dự kiến từ sáng sớm ngày 6 đến hết ngày 8.11, Khánh Hòa có mưa vừa đến mưa to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 50 - 150mm/ngày, có nơi lượng mưa trên 200mm ẢNH: BÁ DUY

Sở NN-MT cho biết các hồ chứa lớn đã chuẩn bị dung tích đón lũ: Đá Bàn 12,6 triệu m3; Sông Cái 12,76 triệu m3; Sông Trâu 7,81 triệu m3; Suối Dầu 7,2 triệu m3; Sông Than 5,86 triệu m3; Sông Biêu 5,72 triệu m3 ... Trong đó, dự kiến lưu lượng xả tại các hồ lớn như: Đá Bàn điều tiết 100 - 120 m3/giây; Sông Cái 200 - 400 m3/giây; Sông Trâu 100-250 m3/giây; Hoa Sơn và Suối Dầu 120 - 150 m3/giây.

Đồng thời, Sở NN-MT cũng đã rà soát các khu vực hạ du có nguy cơ bị ảnh hưởng do điều tiết hồ, gồm vùng trũng thấp ven sông suối của các xã Bắc Ninh Hòa, Hòa Trí, Tu Bông, Suối Dầu, Cam Lâm và các phường ven Sông Cái Nha Trang. Chính quyền địa phương đã chuẩn bị phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn khi cần thiết.

Kêu gọi khẩn tàu thuyền vào bờ

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã phát lệnh kêu gọi toàn bộ 6.953 phương tiện thủy sản trên biển khẩn trương trở vào bờ hoặc tìm nơi tránh trú an toàn, hoàn thành trước 10 giờ ngày 5.11.

Khánh Hòa yêu cầu toàn bộ 6.953 phương tiện thủy sản trên biển khẩn trương trở vào bờ hoặc tìm nơi tránh trú an toàn, hoàn thành trước 10 giờ ngày 5.11 ẢNH: BÁ DUY

Đối với lồng bè nuôi trồng thủy sản, toàn tỉnh hiện có 3.451 bè, 106.406 lồng với 8.331 người lao động. Chính quyền các địa phương đã thông báo khẩn đến các hộ nuôi bắt buộc toàn bộ người dân trên lồng bè, tàu thuyền neo đậu phải trở vào bờ trước 12 giờ ngày 6.11 cho đến khi hết bão.

Các bến thủy nội địa và trên vịnh Nha Trang đã thông báo khẩn đến hơn 300 phương tiện đang hoạt động, tạm dừng làm thủ tục rời bến khi có cảnh báo sóng gió lớn.

Ngoài ra, để ứng phó với bão Kalmaegi, Sở GD-ĐT Khánh Hòa đã chỉ đạo các trường học chủ động cho học sinh nghỉ học khi không đảm bảo an toàn, đồng thời rà soát và củng cố cơ sở vật chất, đặc biệt tại các điểm trường ở vùng sâu, vùng xa có nguy cơ sạt lở đất.

Các chủ hồ thủy lợi, thủy điện chủ động ứng phó bão Kalmaegi

Cũng trong ngày 4.11, ông Lê Trọng Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ký văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi; yêu cầu có phương án bảo đảm an toàn hồ thủy lợi, đập thủy điện phù hợp với diễn biến mưa, lũ.

Hiện trường hồ nước ở xã Tuy Phong sau khi bị vỡ ẢNH: Q.H

Theo đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu Phú Quý tổ chức rà soát các công trình hồ, đập do địa phương và các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác trên địa bàn. Yêu cầu có phương án bảo đảm an toàn hồ, đập phù hợp với diễn biến mưa lũ; chú trọng công tác vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp.

Tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các chủ hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh cần chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Kalmaegi, tình hình thời tiết, mưa lũ. Thường xuyên cập nhật thông tin dự báo khí tượng thủy văn để kịp thời điều tiết dung tích hồ, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, đồng thời dành dung tích phù hợp để đón lũ theo quy định.

Mặt khác, các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven biển, ven suối, vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, nhằm chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Khu dân cư phía hạ du hồ nước của Công ty TNHH Trang trại Việt tan hoang sau khi bị vỡ ẢNH: Q.H

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển nắm rõ vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão, để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Đồng thời, duy trì thông tin liên lạc thường xuyên nhằm xử lý kịp thời các tình huống phát sinh; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra sự cố trên biển.