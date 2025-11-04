Hơn 3.000 ngư dân tránh bão Kalmaegi ở đặc khu Trường Sa

Ngày 4.11, trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) đã chủ động triển khai các phương án phòng, chống bão. Công tác này nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện và vũ khí trang bị tại đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa).

Các đơn vị đóng quân trên các đảo đã khẩn trương rà soát, củng cố công trình phòng, chống thiên tai; dự trữ đầy đủ vật chất, lương thực, thực phẩm . Lực lượng ứng trực 24/24 giờ được bố trí để sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn tàu thuyền vào neo đậu an toàn khi thời tiết chuyển biến xấu .



Cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Tây hướng dẫn tàu cá neo đậu vào âu tàu để tránh trú bão ẢNH: V.B

Tính đến trưa 4.11, hơn 300 tàu cá với trên 3.000 ngư dân đã được hướng dẫn vào tránh trú bão tại các đảo có âu tàu như Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa, Đá Tây ... Các đảo tại đặc khu Trường Sa đã hỗ trợ trên 20.000 lít nước ngọt, nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu và bố trí nơi ăn ở tạm thời trên đảo cho ngư dân . Các lực lượng thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp bà con ổn định tinh thần, yên tâm tránh trú, cùng nhau vượt qua bão an toàn .



Tại các đảo, cán bộ, chiến sĩ đã chuẩn bị chỗ nghỉ tạm thời cho ngư dân vào tránh trú bão ẢNH: V.B

Trên các đảo, hiện cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang phối hợp chặt chẽ với nhân dân, gia cố nhà cửa, chằng néo phương tiện, di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn . Các đơn vị cũng tăng cường hỗ trợ chăm sóc y tế, đảm bảo đời sống ổn định trong điều kiện bão có thể kéo dài .

Đồng thời, Lữ đoàn 146 đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng trên các đảo thống nhất phương án ứng phó, duy trì nghiêm chế độ trực và thường xuyên cập nhật thông báo về tình hình mưa bão . Lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn luôn sẵn sàng cơ động khi có tình huống khẩn cấp .

Cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa hỗ trợ người dân gia cố nhà trước cơn bão ẢNH: V.B

Sự chủ động và tinh thần quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và ngư dân, giữ vững bình yên nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc .