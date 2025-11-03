Vỡ hồ chứa nước ở Tuy Phong: Cận cảnh 'ao chứa' rộng tới 18 ha

Liên quan vụ vỡ hồ chứa nước ở Tuy Phong của Công ty TNHH Trang trại Việt trên núi Tân Lai, xã Tuy Phong (xã Phong Phú, H.Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ), hình ảnh flycam mà chúng tôi ghi nhận trưa nay cho thấy diện tích các hồ chứa của dự án Trang trại Việt rất lớn.

Doanh nghiệp tận dụng các khe núi để xây hồ chứa, thiết kế giống như một con đập thủy điện, nhằm trữ nước phục vụ trồng trọt và chăn nuôi.

Hình ảnh cho thấy hồ chứa nước khổng lồ của dự án đã bị vỡ, nước rút hết, chỉ còn trơ đáy ẢNH: Q.H

Hai hồ chứa bị vỡ đã cạn sạch nước, trơ đáy. Hình ảnh flycam cho thấy dự án nằm trên khu đất rộng hàng chục ha, bằng phẳng, trên đỉnh núi Tân Lai. Khu vực này giáp ranh hai xã Phong Phú và Phan Dũng cũ (nay đã sáp nhập thành xã Tuy Phong). Địa hình nơi đây hiểm trở, các tuyến đường dẫn vào dự án đã bị lũ cuốn phẳng lỳ. Riêng khu vực sâu bên trong dự án, flycam không thể tiếp cận do không có sóng.

Khu vực dự án nằm trên vùng đất bằng phẳng ở đỉnh núi Tân Lai, giáp ranh với xã Phan Dũng (cũ) ẢNH: QUẾ HÀ

Theo báo cáo của UBND xã Tuy Phong, ngay sau khi xảy ra sự cố vỡ hồ chứa trên núi của Công ty TNHH Trang trại Việt, Đảng ủy xã đã họp khẩn để đánh giá mức độ thiệt hại và bàn biện pháp khắc phục. Tiếp đó, UBND xã thành lập 3 tổ công tác: một tổ trực tiếp xuống giúp dân, một tổ tìm cách tiếp cận hiện trường để đánh giá thực trạng sự cố, và tổ còn lại phụ trách công tác hậu cần, hỗ trợ tại chỗ.

Vết vách ngăn bị vỡ được UBND xã Tuy Phong báo cáo là dài khoảng 48 m ẢNH: Q.H

Theo báo cáo của tổ kiểm tra UBND xã Tuy Phong, dự án Trang trại Việt có 2 “ao chứa” (cách gọi trong báo cáo) bị vỡ vách ngăn, khiến lượng nước lớn đổ dồn về hạ lưu, gây ra sự cố nghiêm trọng.

Cụ thể, ao chứa lớn có diện tích khoảng 18,4 ha, vách ngăn bị vỡ dài khoảng 48 m, hiện đã cạn trơ đáy. Ao chứa thứ hai liền kề, nhỏ hơn với diện tích khoảng 4,1 ha, vách ngăn bị vỡ dài khoảng 37 m.

Cận cảnh hồ chứa bị vỡ đã khô cạn của dự án Trang trại Việt trên núi Tân Lai ẢNH: Q.H

Vết núi Tân Lai bị xé toạc đêm 1.11 ẢNH: Q.H

Tổ công tác thứ hai kiểm tra thiệt hại cho biết, có 109 hộ dân bị ảnh hưởng về hoa màu, cây trồng và vật nuôi (chủ yếu là dê, bò). Tổng diện tích đất sản xuất bị thiệt hại khoảng 100 ha, phần lớn là vườn táo của người dân.

Hiện tổ công tác của Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện việc đo đạc, kiểm tra tính pháp lý của dự án Trang trại Việt theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh ẢNH: QUẾ HÀ

Chiều 3.11, trả lời PV Thanh Niên về tính pháp lý đất đai của dự án “là đất nông nghiệp hay đất rừng”, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng, cho biết tổ công tác của sở đang rà soát toàn bộ hồ sơ dự án theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. “Dự án này được cấp phép đã hơn 10 năm, nên chúng tôi cần kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ trước khi có báo cáo chính thức”, ông Tân nói.

Hiện vụ vỡ hồ chứa nước ở Tuy Phong vẫn đang được các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, xử lý theo quy định.