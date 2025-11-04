Quân khu 5 'cắm chốt' Quảng Ngãi, ứng phó bão Kalmaegi

Ngày 4.11, trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) đang tiến vào Biển Đông và dự báo ảnh hưởng trực tiếp khu vực Nam Trung bộ, đoàn công tác Quân khu 5 do đại tá Võ Văn Bá, Phó tham mưu trưởng Quân khu 5 làm trưởng đoàn, đã đến tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó.

Đại tá Võ Văn Bá, Phó tham mưu trưởng Quân khu 5 (đứng giữa), trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó bão số 13 tại tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: H.Đ.

Đoàn công tác đã đến kiểm tra các khu vực trọng điểm ven biển, như: thôn Châu Me (P.Sa Huỳnh), thôn An Chuẩn (xã Long Phụng), Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Đức Phổ, Đại đội Công binh và Đại đội Trinh sát cơ giới (Phòng Tham mưu).

Quân khu 5 kiểm tra hệ thống vật chất sẵn sàng ứng phó bão số 13 tại tỉnh Quảng Ngãi ẢNH H.Đ

Sau khi nghe báo cáo của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi và các lực lượng đang làm nhiệm vụ, đại tá Võ Văn Bá biểu dương tinh thần chủ động, khẩn trương của cán bộ, chiến sĩ và chính quyền địa phương trong công tác phòng chống bão số 13.

Phó tham mưu trưởng Quân khu 5 yêu cầu Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, rà soát kỹ khu vực xung yếu, chủ động di dời dân đến nơi an toàn; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất hậu cần, sẵn sàng cơ động ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.

“Nhiệm vụ số một là bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của nhân dân, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống", đại tá Võ Văn Bá nhấn mạnh.

Quân khu 5 đặc biệt yêu cầu các lực lượng đảm bảo lương thực và phương tiện sẵn sàng ứng phó, cứu trợ người dân khi cần thiết ẢNH: H.Đ.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ cùng hàng trăm phương tiện, tàu xuồng, xe chuyên dụng ứng trực tại các khu vực trọng yếu, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, sơ tán dân và bảo vệ các công trình xung yếu.

Đại tá Võ Văn Bá cũng giao nhiệm vụ cho các lực lượng tăng cường của Quân khu, yêu cầu nêu cao tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, bám sát diễn biến mưa bão, chủ động giúp dân củng cố nơi trú tránh, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả sau bão.

Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi sẵn sàng phương tiện, vật chất hậu cần tại chỗ, chủ động ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra ẢNH: H.Đ.

Với tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết liệt, công tác ứng phó bão số 13 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang được triển khai đồng bộ, thể hiện rõ vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng vũ trang Quân khu 5 trong bảo vệ nhân dân và giữ vững, ổn định địa bàn.

