Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quân khu 5 'cắm chốt' Quảng Ngãi, ứng phó bão Kalmaegi

Huy Đạt
Huy Đạt
04/11/2025 20:15 GMT+7

Trong khi bão Kalmaegi (bão số 13) đang áp sát Biển Đông, Quân khu 5 đã cử đoàn công tác vào tỉnh Quảng Ngãi, bám dân ứng phó bão.

Ngày 4.11, trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) đang tiến vào Biển Đông và dự báo ảnh hưởng trực tiếp khu vực Nam Trung bộ, đoàn công tác Quân khu 5 do đại tá Võ Văn Bá, Phó tham mưu trưởng Quân khu 5 làm trưởng đoàn, đã đến tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó.

Quân khu 5 'cắm chốt' Quảng Ngãi, chỉ đạo ứng phó bão số 13- Ảnh 1.

Đại tá Võ Văn Bá, Phó tham mưu trưởng Quân khu 5 (đứng giữa), trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó bão số 13 tại tỉnh Quảng Ngãi

ẢNH: H.Đ.

Đoàn công tác đã đến kiểm tra các khu vực trọng điểm ven biển, như: thôn Châu Me (P.Sa Huỳnh), thôn An Chuẩn (xã Long Phụng), Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Đức Phổ, Đại đội Công binh và Đại đội Trinh sát cơ giới (Phòng Tham mưu).

Quân khu 5 'cắm chốt' Quảng Ngãi, chỉ đạo ứng phó bão số 13- Ảnh 2.

Quân khu 5 kiểm tra hệ thống vật chất sẵn sàng ứng phó bão số 13 tại tỉnh Quảng Ngãi

ẢNH H.Đ

Sau khi nghe báo cáo của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi và các lực lượng đang làm nhiệm vụ, đại tá Võ Văn Bá biểu dương tinh thần chủ động, khẩn trương của cán bộ, chiến sĩ và chính quyền địa phương trong công tác phòng chống bão số 13.

Phó tham mưu trưởng Quân khu 5 yêu cầu Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, rà soát kỹ khu vực xung yếu, chủ động di dời dân đến nơi an toàn; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất hậu cần, sẵn sàng cơ động ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.

“Nhiệm vụ số một là bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của nhân dân, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống", đại tá Võ Văn Bá nhấn mạnh.

Quân khu 5 'cắm chốt' Quảng Ngãi, chỉ đạo ứng phó bão số 13- Ảnh 3.

Quân khu 5 đặc biệt yêu cầu các lực lượng đảm bảo lương thực và phương tiện sẵn sàng ứng phó, cứu trợ người dân khi cần thiết

ẢNH: H.Đ.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ cùng hàng trăm phương tiện, tàu xuồng, xe chuyên dụng ứng trực tại các khu vực trọng yếu, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, sơ tán dân và bảo vệ các công trình xung yếu.

Đại tá Võ Văn Bá cũng giao nhiệm vụ cho các lực lượng tăng cường của Quân khu, yêu cầu nêu cao tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, bám sát diễn biến mưa bão, chủ động giúp dân củng cố nơi trú tránh, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả sau bão.

Quân khu 5 'cắm chốt' Quảng Ngãi, chỉ đạo ứng phó bão số 13- Ảnh 4.

Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi sẵn sàng phương tiện, vật chất hậu cần tại chỗ, chủ động ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra

ẢNH: H.Đ.

Với tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết liệt, công tác ứng phó bão số 13 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang được triển khai đồng bộ, thể hiện rõ vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng vũ trang Quân khu 5 trong bảo vệ nhân dân và giữ vững, ổn định địa bàn.

Thủ tướng chỉ đạo 8 tỉnh ứng phó khẩn bão Kalmaegi, lường trước kịch bản xấu nhất


Tin liên quan

Mưa lũ chia cắt vùng tây TP.Đà Nẵng, Quân khu 5 trực chiến ứng cứu

Mưa lũ chia cắt vùng tây TP.Đà Nẵng, Quân khu 5 trực chiến ứng cứu

Mưa lũ lớn gây chia cắt nhiều khu vực phía tây TP.Đà Nẵng, Quân khu 5 lập đoàn công tác đến xã Trà My, hỗ trợ sơ tán dân, khắc phục sạt lở và khơi thông đập tràn, ứng cứu vùng ngập lụt...

Dự báo thời điểm bão Kalmaegi gây mưa lớn, gió mạnh ở miền Trung

Hối hả vận động người dân rời vùng nguy hiểm trước khi bão Kalmaegi đổ bộ

Khám phá thêm chủ đề

bão số 13 mưa bão Bão Kalmaegi Quân khu 5 Quảng Ngãi ứng phó bão
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận