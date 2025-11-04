Hối hả vận động người dân rời vùng nguy hiểm trước khi bão Kalmaegi đổ bộ

Chiều 4.11, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, lực lượng chức năng tại các xã, phường đã đồng loạt vận động người dân di dời đến nơi an toàn trước khi bão Kalmaegi đổ bộ.

Di dời dân đến nơi an toàn

Theo dự báo, khoảng 1 giờ ngày 7.11, bão Kalmaegi sẽ đổ bộ vào đất liền từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 16, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Ban Chỉ huy quân sự P.Quy Nhơn Nam vận động người dân di dời đến nơi an toàn trước khi bão Kalmaegi đổ bộ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại P.Quy Nhơn Nam, khu vực núi Bà Hỏa được xem là điểm có nguy cơ sạt lở cao, đe dọa sự an toàn của hàng trăm hộ dân sinh sống dưới chân núi. Ban Chỉ huy quân sự phường đã tổ chức lực lượng đến các điểm xung yếu, vận động người dân chằng chống nhà cửa, di dời tài sản, đồng thời di dời đến nơi an toàn trước 11 giờ ngày 5.11.

Khệ nệ bê từng rọ đá chèn mái tôn, ông Trần Văn Duyệt (tổ 8, khu phố 8, P.Quy Nhơn Nam) cho biết căn nhà nhỏ của ông nằm chênh vênh bên sườn núi Bà Hỏa.

"Nghe tin bão mạnh, tôi chèn gạch, đá lên mái tôn để chống tốc. Nhà trên núi nên lo sạt lở lắm. Trưa mai, sau khi chằng chống xong, gia đình tôi sẽ đến nơi trú tránh theo bố trí của phường", ông Duyệt nói.

Người dân chèn các rọ đựng gạch đá lên mái tôn để chống gió bão ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng đồng ý di dời. Cách nhà ông Duyệt không xa, bà Mai Thị Sáu (84 tuổi) vẫn cố nán lại căn nhà cấp 4 đơn sơ. Khi cán bộ phường vận động, bà Sáu từ chối với lý do hiện mới chỉ là dự báo nên cũng chưa chắc bão đã đổ bộ vào Gia Lai.

Bà cũng cho rằng mình đã già cả rồi việc đi lại cũng khá khó khăn nên không muốn sơ tán. Sau nhiều lần thuyết phục, bà mới chịu di chuyển đến nơi trú tránh an toàn với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng.

Sau nhiều lần thuyết phục, bà Mai đã đồng ý di chuyển đến nơi trú tránh an toàn với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ông Huỳnh Phương Nam, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự P.Quy Nhơn Nam cho biết, tại khu vực núi Bà Hỏa có hơn 200 hộ dân với hơn 700 nhân khẩu nằm trong diện di dời đến nơi trú tránh an toàn.

"Địa phương đã chuẩn bị các trụ sở khu phố, trường học để làm nơi trú tránh cho bà con. Ngoài ra địa phương cũng huy động máy múc, cần cầu, xe ô tô để thực hiện di dời người dân và cứu hộ cứu nạn đề phòng sự cố xảy ra. Theo kế hoạch, chậm nhất đến trưa 5.11, tất cả người dân phải được sơ tán đến nơi an toàn", ông Nam nói.

Chiều 4.11, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 58 xã, phường khu vực phía đông tỉnh về công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai huy động lực lượng, phương tiện ứng phó bão Kalmaegi ẢNH: H.L

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Gia Lai, đề nghị các địa phương huy động các lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản trước khi bão vào.

Các ban ngành tiến hành thanh thải dòng chảy để ứng phó với lũ. Theo đó, trên địa bàn các xã, phường phía đông tỉnh đang thi công nhiều tuyến đường. Do đó cần có phương án thanh thải thoát lũ vừa đảm bảo công trình vừa đảm bảo thoát lũ.

Ngoài ra, các địa phương cần tập trung hướng dẫn người dân chằng chéo nhà cửa, phối hợp với công an, quân đội triển khai di dời dân đến nơi trú tránh an toàn. Các lực lượng túc trực tại các khu vực xung yếu, cắm biển cảnh báo, hướng dẫn hỗ trợ và ứng cứu kịp thời.

Theo ông Thanh, Sở Công thương cần đảm bảo lương thực, thực phẩm và hàng hóa phục vụ người dân. Các địa phương chuẩn bị kinh phí hỗ trợ mỗi người dân di dời 50.000 đồng, mỗi hộ dân tiếp nhận người di dời được hỗ trợ 20.000 đồng. Cả hệ thống chính trị cần kích hoạt kịch bản cao nhất. Trong đó với bão cần kích hoạt kịch bản số 5 và lũ cần kích hoạt kịch bản số 3.

Theo ông Thanh, các cơ quan, đơn vị cần chuẩn bị phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sạt lở. Đặc biệt, có thể huy động cả trực thăng, xe bọc thép, xe lội nước tham gia cứu hộ cứu nạn.

Bộ đội được huy động để sẵn sàng cứu hộ cứu nạn trước, trong và sau khi bão đổ bộ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Phát biểu kết luận, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhận định đây là một cơn bão lớn với sức gió mạnh và rất nguy hiểm. Ngoài ra, do ảnh hưởng của mưa lớn, dự báo mức lũ sẽ vượt đỉnh lịch sử qua nhiều thời kỳ.

Ông Tuấn yêu cầu dừng toàn bộ các cuộc họp không cần thiết, tập trung cho công tác phòng chống bão Kalmaegi. Khẩn trương đưa lực lượng xuống ngay các địa phương để triển khai công tác phòng chống bão lụt, di dời người dân.

"Phải kiên quyết di dời dân, không để ai ở lại vùng nguy hiểm, không để xảy ra cảnh cứu người trên nóc nhà. Nếu để xảy ra thiệt hại do chủ quan, lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm", Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.

Ông cũng yêu cầu các địa phương đảm bảo an toàn nơi trú tránh, cung ứng đủ lương thực, nước uống, và cưỡng chế di dời nếu người dân cố tình không chấp hành.