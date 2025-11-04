Đà Nẵng: Công an, biên phòng vượt đèo sạt lở đưa 4 người dân đi cấp cứu

Chiều 4.11, ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn (TP.Đà Nẵng), cho hay lực lượng công an, biên phòng đang băng đèo sạt lở đưa 3 bệnh nhân cùng 1 sản phụ đi cấp cứu.

Vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, Đồn biên phòng Tr'hy cử một tổ 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp Công an xã Hùng Sơn đưa 4 người dân đến điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang.

Cõng các nạn nhân đi cấp cứu ẢNH: NGỌC THƠM

Các bệnh nhân gồm: ông Bling Clơơch (79 tuổi, ở thôn Ki'nonh) bị bệnh phổi, có biểu hiện khó thở; bà Alăng Thị Bhưih (72 tuổi, ở thôn Ch'nóc) bị ho, sốt.

Ngoài ra, còn có cháu Alăng Quán (3 tuổi, ở thôn Ch'nóc) bị ho, sốt. Một sản phụ là chị Bríu Thị Noon (29 tuổi, ở thôn T'râm) sắp sinh.

Theo ông Zơrâm Buôn, từ vị trí xuất phát vận chuyển bệnh nhân đến Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang cách khoảng 30 km. Đoạn đường đang bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều đoạn phải lội bộ.

Dìu sản phụ qua vùng sạt lở đến Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang để cấp cứu ẢNH: NGỌC THƠM

Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn cho biết thêm, người dân xã hiện vẫn chủ yếu phải đi bộ do có đến 5 thôn bị cô lập. Về lương thực cho người dân các thôn này vẫn cơ bản đảm bảo. Tuy nhiên, tuyến đường từ xã A vương lên xã Hùng Sơn, xe tải chở lương thực vẫn chưa thể lên được do đường chưa thông.

Hiện chính quyền địa phương đang tập trung cho công tác thông đường dưới sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng.