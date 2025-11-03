Đà Nẵng: Sạt lở khiến đất đá đổ về 'như thác', một người bị vùi lấp

Sáng nay 3.11, Công an xã Thượng Đức (TP.Đà Nẵng) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở núi nghiêm trọng khiến 1 người dân bị vùi lấp, tử vong.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 3.11, Công an xã Thượng Đức tiếp nhận thông tin tại khu vực khe Ông Đà (thôn Thái Chấn Sơn) xảy ra vụ sạt lở núi nghiêm trọng dài hơn 2 km, cách xa khu dân cư khoảng 5 km.

Anh Nguyễn Quốc Bình tử vong sau vụ sạt lở núi ẢNH: C.X

Vào thời điểm xảy ra sạt lở, anh Nguyễn Quốc Bình (40 tuổi, ở thôn Trúc Hà, xã Thượng Đức) đang có mặt tại trang trại chăn nuôi dưới chân núi nên đất đá tràn xuống vùi lấp, tử vong tại chỗ.

Ông Trần Đắc Hân, Trưởng thôn Thái Chấn Sơn, cho hay trong sáng nay lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường để đưa thi thể anh Nguyễn Quốc Bình về an táng, theo phong tục địa phương.

Ông Hân cho hay, theo thông tin thôn nắm được thì ngày hôm qua 2.11 anh Bình vào thăm trang trại xem tình hình mưa lũ có gây thiệt hại gì không, nhưng sau đó nước lớn dâng cao khiến đường về nhà bị chia cắt, buộc anh Bình phải quay trở lại trang trại.

"Vụ sạt lở xảy ra vào rạng sáng nay 3.11 khiến đất đá chạy xuống "như thác". Thời điểm đó, anh Bình đang ở trong trang trại nên bị đất đá, cây cối vùi lấp luôn cả trang trại lẫn người, khiến nạn nhân tử vong", ông Hân nói.