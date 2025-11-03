Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Vượt lũ chảy xiết đưa bệnh nhân đột quỵ đi cấp cứu

Mạnh Cường
Mạnh Cường
03/11/2025 11:54 GMT+7

Công an xã Thượng Đức (TP.Đà Nẵng) vừa kịp thời sử dụng ca nô vượt lũ chảy xiết để cứu sống 1 người dân bị đột quỵ trong tình thế nguy kịch.

Sáng nay 3.11, trung tá Huỳnh Anh Viên, Trưởng công an xã Thượng Đức (TP.Đà Nẵng), xác nhận đơn vị đã khẩn trương triển khai lực lượng cứu giúp 1 người dân bị đột quỵ giữa lúc mưa lũ đang diễn biến phức tạp.

Đà Nẵng: Vượt lũ chảy xiết đưa bệnh nhân đột quỵ đi cấp cứu - Ảnh 1.

Công an xã Thượng Đức vượt lũ dữ đưa ông T. đi cấp cứu

ẢNH: NGỌC THƠM

Trước đó, vào lúc 6 giờ 30 phút hôm nay 3.11, Công an xã Thượng Đức nhận được tin báo khẩn cấp từ Trạm y tế xã Thượng Đức về việc ông Nguyễn Thành T. (64 tuổi, ở thôn Trung Đạo) có các dấu hiệu đột quỵ nghiêm trọng, huyết áp tăng cao.

Tình hình càng trở nên nguy hiểm khi trạm y tế địa phương không có bình ô xy cần thiết để cấp cứu ban đầu.

Ngay lập tức, Công an xã Thượng Đức đã huy động toàn bộ lực lượng, điều động ca nô chuyên dụng vượt qua dòng nước lũ đang chảy xiết để tiếp cận và vận chuyển bệnh nhân.

Bằng tinh thần trách nhiệm cao và sự khẩn trương tuyệt đối, ông T. đã được đưa đến Trạm y tế A Vương một cách an toàn và kịp thời. Hiện tại, sức khỏe của ông T. đã ổn định và đang hồi phục tốt.

