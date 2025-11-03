Đà Nẵng: Vượt lũ chảy xiết đưa bệnh nhân đột quỵ đi cấp cứu

Sáng nay 3.11, trung tá Huỳnh Anh Viên, Trưởng công an xã Thượng Đức (TP.Đà Nẵng), xác nhận đơn vị đã khẩn trương triển khai lực lượng cứu giúp 1 người dân bị đột quỵ giữa lúc mưa lũ đang diễn biến phức tạp.

Công an xã Thượng Đức vượt lũ dữ đưa ông T. đi cấp cứu ẢNH: NGỌC THƠM

Trước đó, vào lúc 6 giờ 30 phút hôm nay 3.11, Công an xã Thượng Đức nhận được tin báo khẩn cấp từ Trạm y tế xã Thượng Đức về việc ông Nguyễn Thành T. (64 tuổi, ở thôn Trung Đạo) có các dấu hiệu đột quỵ nghiêm trọng, huyết áp tăng cao.

Tình hình càng trở nên nguy hiểm khi trạm y tế địa phương không có bình ô xy cần thiết để cấp cứu ban đầu.

Ngay lập tức, Công an xã Thượng Đức đã huy động toàn bộ lực lượng, điều động ca nô chuyên dụng vượt qua dòng nước lũ đang chảy xiết để tiếp cận và vận chuyển bệnh nhân.

Bằng tinh thần trách nhiệm cao và sự khẩn trương tuyệt đối, ông T. đã được đưa đến Trạm y tế A Vương một cách an toàn và kịp thời. Hiện tại, sức khỏe của ông T. đã ổn định và đang hồi phục tốt.