3 điều nên tránh khi tắm sáng để ngăn nguy cơ đột quỵ

Nhằm giảm thiểu nguy cơ đột quỵ khi tắm buổi sáng, nhất là với người lớn tuổi, thì cần lưu ý những điều sau:

Tránh tiếp xúc nước lạnh đột ngột

Xối nước lạnh đột ngột lên người vào buổi sáng, lúc mà nhiệt độ trong ngày đang thấp, có thể tạo ra phản ứng sốc lạnh, khiến nhịp tim và huyết áp tăng lên nhanh chóng. Những phản ứng này có thể tăng nguy cơ bị đột quỵ thiếu máu não, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Mọi người ần tránh tắm nước quá lạnh hay quá nóng vào buổi sáng ẢNH: AI

Cụ thể, khi da tiếp xúc đột ngột với nước lạnh, mạch máu ngoại vi co lại, huyết áp tâm thu tăng lên, áp lực lên thành mạch não và tim tăng. Ở người có thành mạch đã xơ hoặc hẹp, điều này làm vỡ các mao mạch nhỏ hoặc điểm yếu thành mạch vốn đã mỏng. Một nguy cơ khác là làm nứt hoặc bong mảng xơ vữa, khiến tiểu cầu dễ kết tập. Tất cả các yếu tố này đều tạo điều kiện hình thành cục máu đông.

Với những người có huyết áp cao, bệnh mạch vành hoặc rối loạn nhịp tim thì nên bắt đầu tắm bằng nước ấm rồi hạ nhiệt độ từ từ, tránh chuyển sang nước lạnh đột ngột.

Tránh tắm ngay khi vừa vận động mạnh

Tắm ngay sau khi cơ thể vận động mạnh hoặc thân nhiệt đang cao, chẳng hạn sau khi chạy bộ hoặc đi ngoài nắng về, có thể gia tăng áp lực lên mạch máu não. Nguyên nhân là do vận động mạnh làm tăng nhịp tim và huyết áp. Nếu ngay lúc đó tắm bằng nước nóng hoặc lạnh, các mạch máu bị co hoặc giãn quá nhanh sẽ làm thay đổi lưu lượng máu lên não đột ngột.

Trong trường hợp mạch máu não hoặc tim đã có tổn thương, nguy cơ đột quỵ hoặc chảy máu não sẽ tăng. Do đó, sau khi vận động mạnh, hãy nghỉ ngơi khoảng 10-15 phút để nhịp tim và huyết áp ổn định rồi mới tắm.

Tránh tắm nước quá nóng ngay khi ngủ dậy

Buổi sáng là thời điểm huyết áp có thể nhích lên khi hệ thần kinh giao cảm hoạt động mạnh sau khi thức dậy. Nếu tắm nước nóng ngay lúc này, nhiệt độ nước sẽ làm giãn mạch. Máu sẽ chảy nhiều lên da. Nếu não hoặc tim không bù kịp, có thể dẫn tới giảm tưới máu não hoặc đột ngột thay đổi áp lực mạch não. Tình trạng này làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đột quỵ xuất huyết.

Do đó, trước khi tắm vào buổi sáng, mọi người nên ngồi vài phút sau khi thức dậy, uống một ly nước, rồi mới vào phòng tắm; nên bắt đầu tắm với nước ấm, theo Medical News Today.