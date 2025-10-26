Điều gì xảy ra với huyết áp khi bạn uống nước cam mỗi ngày?

Bà Jamie Johnson, chuyên gia y tế tại Mỹ, cho biết ngoài vai trò bổ sung dưỡng chất, nước cam còn có thể hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Molecular Nutrition & Food Research năm 2021 cho thấy những người bị cao huyết áp nhẹ có sự cải thiện đáng kể sau khi uống nước cam mỗi ngày.

Nước cam từ lâu được xem là thức uống giàu vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch Ảnh: AI

Hiệu quả này đến từ hợp chất thực vật có tên hesperidin, một loại bioflavonoid tự nhiên có nhiều trong cam, theo trang Verywell Health.

Hesperidin có khả năng hỗ trợ sức khỏe tim mạch và điều hòa huyết áp nhờ tác động lên hệ mạch máu, giúp cải thiện lưu thông máu và giảm căng thẳng thành mạch.

Một số nghiên cứu phát hiện nước cam có thể giúp cải thiện các chỉ số cholesterol trong máu, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Ngoài ra, tác động tích cực của nước cam có thể không chỉ đến từ hesperidin, mà còn từ các chất chuyển hóa hình thành khi cơ thể phân giải các hợp chất trong loại nước này. Những chất chuyển hóa này có khả năng cải thiện hoạt động của mạch máu và hỗ trợ kiểm soát huyết áp hiệu quả hơn.

Hiệu quả nước cam phụ thuộc vào nhiều yếu tố

Không phải ai uống nước cam cũng có kết quả giống nhau. Ảnh hưởng của nước cam đến huyết áp còn phụ thuộc vào loại nước cam sử dụng, lượng uống mỗi ngày, tần suất uống, cũng như nhiều yếu tố khác như tình trạng sức khỏe tổng thể, chế độ ăn uống, khả năng trao đổi chất và yếu tố di truyền.

Một người có lối sống lành mạnh, ăn uống cân đối và vận động thường xuyên sẽ có khả năng hấp thu và chuyển hóa các dưỡng chất trong nước cam tốt hơn so với người ít vận động hoặc có chế độ ăn nhiều muối và chất béo bão hòa.

Các chuyên gia khuyến nghị bạn nên uống khoảng 240 ml nước cam nguyên chất mỗi ngày.

Lượng này giúp cung cấp đủ vitamin C, hesperidin và các chất chống oxy hóa mà không làm tăng lượng đường trong máu quá mức.

Tuy nhiên, bạn nên chọn nước cam 100% nguyên chất, không thêm đường hoặc phụ gia, để tránh tăng nguy cơ thừa năng lượng và tích trữ mỡ.

Lưu ý khi uống nước cam

Dù mang lại nhiều lợi ích, nước cam không phải là lựa chọn phù hợp với mọi người. Thức uống này không chứa chất xơ như trái cây tươi, trong khi lại chứa lượng đường và calo đáng kể.

Với những người đang kiểm soát cân nặng hoặc mắc bệnh tiểu đường, việc tiêu thụ quá nhiều nước cam có thể khiến lượng đường huyết tăng cao.

Vì vậy, nên uống vừa phải và ưu tiên kết hợp với chế độ ăn giàu chất xơ từ rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và trái cây tươi.