Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Điều gì xảy ra với huyết áp khi bạn uống nước cam mỗi ngày?

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
26/10/2025 09:04 GMT+7

Nước cam từ lâu được xem là thức uống giàu vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch và duy trì sức khỏe tổng thể.

Bà Jamie Johnson, chuyên gia y tế tại Mỹ, cho biết ngoài vai trò bổ sung dưỡng chất, nước cam còn có thể hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Molecular Nutrition & Food Research năm 2021 cho thấy những người bị cao huyết áp nhẹ có sự cải thiện đáng kể sau khi uống nước cam mỗi ngày.

Điều gì xảy ra với huyết áp khi bạn uống nước cam mỗi ngày? - Ảnh 1.

Nước cam từ lâu được xem là thức uống giàu vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch

Ảnh: AI

Hiệu quả này đến từ hợp chất thực vật có tên hesperidin, một loại bioflavonoid tự nhiên có nhiều trong cam, theo trang Verywell Health.

Hesperidin có khả năng hỗ trợ sức khỏe tim mạch và điều hòa huyết áp nhờ tác động lên hệ mạch máu, giúp cải thiện lưu thông máu và giảm căng thẳng thành mạch.

Một số nghiên cứu phát hiện nước cam có thể giúp cải thiện các chỉ số cholesterol trong máu, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Ngoài ra, tác động tích cực của nước cam có thể không chỉ đến từ hesperidin, mà còn từ các chất chuyển hóa hình thành khi cơ thể phân giải các hợp chất trong loại nước này. Những chất chuyển hóa này có khả năng cải thiện hoạt động của mạch máu và hỗ trợ kiểm soát huyết áp hiệu quả hơn.

Hiệu quả nước cam phụ thuộc vào nhiều yếu tố

Không phải ai uống nước cam cũng có kết quả giống nhau. Ảnh hưởng của nước cam đến huyết áp còn phụ thuộc vào loại nước cam sử dụng, lượng uống mỗi ngày, tần suất uống, cũng như nhiều yếu tố khác như tình trạng sức khỏe tổng thể, chế độ ăn uống, khả năng trao đổi chất và yếu tố di truyền.

Một người có lối sống lành mạnh, ăn uống cân đối và vận động thường xuyên sẽ có khả năng hấp thu và chuyển hóa các dưỡng chất trong nước cam tốt hơn so với người ít vận động hoặc có chế độ ăn nhiều muối và chất béo bão hòa.

Các chuyên gia khuyến nghị bạn nên uống khoảng 240 ml nước cam nguyên chất mỗi ngày.

Lượng này giúp cung cấp đủ vitamin C, hesperidin và các chất chống oxy hóa mà không làm tăng lượng đường trong máu quá mức.

Tuy nhiên, bạn nên chọn nước cam 100% nguyên chất, không thêm đường hoặc phụ gia, để tránh tăng nguy cơ thừa năng lượng và tích trữ mỡ.

Lưu ý khi uống nước cam

Dù mang lại nhiều lợi ích, nước cam không phải là lựa chọn phù hợp với mọi người. Thức uống này không chứa chất xơ như trái cây tươi, trong khi lại chứa lượng đường và calo đáng kể.

Với những người đang kiểm soát cân nặng hoặc mắc bệnh tiểu đường, việc tiêu thụ quá nhiều nước cam có thể khiến lượng đường huyết tăng cao.

Vì vậy, nên uống vừa phải và ưu tiên kết hợp với chế độ ăn giàu chất xơ từ rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và trái cây tươi. 

Tin liên quan

Nước cam tác động kép lên cholesterol và huyết áp như thế nào?

Nước cam tác động kép lên cholesterol và huyết áp như thế nào?

Không chỉ giúp cải thiện miễn dịch, nước cam còn tác động tích cực đến tim mạch. Các nghiên cứu cho thấy, uống nước cam đều đặn làm giảm tổng lượng cholesterol và cải thiện lưu thông máu.

Khám phá thêm chủ đề

huyết áp uống nước cam Chất xơ tiểu đường Vitamin c
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận