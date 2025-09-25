Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Nước cam tác động kép lên cholesterol và huyết áp như thế nào?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
25/09/2025 16:46 GMT+7

Không chỉ giúp cải thiện miễn dịch, nước cam còn tác động tích cực đến tim mạch. Các nghiên cứu cho thấy, uống nước cam đều đặn làm giảm tổng lượng cholesterol và cải thiện lưu thông máu.

Nước cam giàu vitamin C, kali và các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe. Để tối ưu hóa lợi ích nước cam, điều quan trọng là cần uống điều độ và lựa chọn các loại nước cam 100% tự nhiên, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Nước cam tác động kép lên cholesterol và huyết áp như thế nào ? - Ảnh 1.

Uống nước cam một cách điều độ góp phần cải thiện cholesterol và huyết áp

ẢNH: AI

Một số nghiên cứu khoa học đã phát hiện mối liên kết giữa nước cam và cải thiện cholesterol máu. Một nghiên cứu được công bố trên chuyên san Lipids in Health and Disease đã khảo sát 129 người trưởng thành từ 18 đến 66 tuổi.

Nhóm nghiên cứu nhận thấy mức cholesterol toàn phần sẽ giảm đáng kể nếu uống khoảng 480 ml nước cam mỗi ngày trong ít nhất 1 năm. Điều quan trọng là tác dụng tích cực này xuất hiện ở cả những người có mức cholesterol bình thường và cao.

Nước cam tự nhiên giàu flavonoid và pectin. Những hợp chất này giảm cholesterol tự nhiên bằng cách hạn chế khả năng hấp thụ chất béo của cơ thể, đồng thời kích thích quá trình trao đổi chất lành mạnh.

Ngoài ra, nước cam cũng tác động tích cực đối với huyết áp. Giống như cholesterol, huyết áp là yếu tố quan trọng với sức khỏe tim mạch. Vì huyết áp cao buộc tim phải làm việc nhiều hơn, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim theo thời gian. Một số loại thực phẩm tự nhiên, chẳng hạn nước cam, có thể giúp kiểm soát huyết áp một cách nhẹ nhàng.

Lợi ích này có được là nhờ nước cam chứa chất chống ô xy hóa flavonoid và các loại dầu tự nhiên làm giãn mạch máu, cải thiện lưu lượng máu và giảm viêm. Một hợp chất quan trọng khác trong nước cam là hesperidin. Chất này góp phần duy trì độ dẻo dai và đàn hồi của động mạch, nhờ đó tim bơm máu dễ dàng hơn.

Lưu ý khi uống nước cam

Mặc dù nước cam mang lại những lợi ích sức khỏe nhưng điều quan trọng là phải uống điều độ. Một ly nước cam 240 ml chứa khoảng 24 gram đường tự nhiên. Nếu uống quá nhiều nước cam sẽ khiến cơ thể dư thừa đường, dễ tích tụ thành mỡ thừa.

Do đó, với những người mắc bệnh tiểu đường, kháng insulin hoặc đang cố gắng giảm cân, lượng đường nạp vào quá nhiều sẽ gây ra rủi ro, bất chấp những tác động tích cực, theo Healthline.

Khám phá thêm chủ đề

