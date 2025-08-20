Ngày nào cũng 1 ly nước cam: Chuyên gia nói gì?

Đặc biệt, vitamin C trong nước cam giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống viêm và bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do. Kali trong nước cam hỗ trợ điều hòa huyết áp và chức năng tim mạch. Ngoài ra, nước cam chứa folate - chất cần thiết cho quá trình tái tạo tế bào, đặc biệt quan trọng với phụ nữ mang thai.

Đây là thức uống vừa bổ dưỡng, vừa dễ sử dụng hằng ngày, nhưng liệu điều này có tốt?

Các chuyên gia cảnh báo rằng lạm dụng nước cam cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt liên quan đến lượng đường và chất xơ, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Vitamin C trong nước cam giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống viêm và bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do Ảnh: AI

Nước cam nguyên chất - nhiều dinh dưỡng nhưng cũng nhiều đường

Một ly nước cam 240 ml chứa khoảng 20,8 g đường tự nhiên và 112 calo. Dù đây là đường tự nhiên từ trái cây, cơ thể vẫn xử lý nó tương tự như đường tinh luyện. Chuyên gia dinh dưỡng Dolores Woods, từ Trường Y tế Công cộng Đại học Texas (Mỹ), giải thích: Ngay cả đường tự nhiên, nếu tiêu thụ nhiều, vẫn tạo ra calo rỗng và làm tăng đường huyết.

Để so sánh, một lon soda (340 ml) có khoảng 39 g đường thì cùng lượng nước cam chứa 31 g đường tự nhiên. Dù ít hơn, nước cam vẫn góp phần làm tăng lượng đường trong máu.

Tuy nhiên, chuyên gia Theresa Gentile, đang làm việc tại Mỹ, cho biết, nước cam vẫn tốt hơn vì cung cấp vitamin C, kali và folate, những vi chất quan trọng cho sức khỏe tổng thể.

Nên chọn trái cây nguyên quả thay vì nước ép

Theo khuyến nghị, người trưởng thành cần từ 1,5 - 2 chén trái cây mỗi ngày, với ít nhất một nửa nên từ trái cây nguyên quả. Một quả cam chứa khoảng 12 g đường và 2,8 g chất xơ, trong khi một ly nước cam có 21 g đường nhưng chỉ khoảng 0,5 g chất xơ.

Chất xơ có vai trò quan trọng giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và ổn định đường huyết, trong khi nước ép - kể cả có tép, khó có thể có được, theo Verywell Health.

Tác dụng phụ nếu uống quá nhiều

Uống nước cam hằng ngày có thể dẫn đến tăng lượng đường trong máu, không kiểm soát được cân nặng, đặc biệt với người bệnh tiểu đường, hội chứng chuyển hóa hoặc tăng mỡ máu.

Dù nước cam có chứa các hợp chất thực vật như flavonoid, giúp chống oxy hóa và kháng viêm, các chuyên gia khuyên nên tiêu thụ với lượng nhỏ.

Chuyên gia Dolores Woods kết luận: Nước cam vẫn có lợi, nhưng chỉ nên uống thỉnh thoảng chứ không nên uống mỗi ngày. Đừng biến nó thành thói quen. Nếu được, hãy ăn cam nguyên quả để đảm bảo nhận được nhiều chất xơ và giữ ổn định lượng đường trong máu.