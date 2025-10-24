Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

4 thói quen ăn uống ảnh hưởng đến thuốc huyết áp

Ngọc Quý
Ngọc Quý
24/10/2025 06:19 GMT+7

Ngay cả khi đang dùng thuốc điều trị huyết áp cao thì chế độ ăn uống hàng ngày vẫn đóng vai trò rất quan trọng. Trên thực tế, một số thói quen ăn uống tưởng vô hại nhưng lại làm giảm hiệu quả của thuốc huyết áp.

Dưới đây là những thói quen ăn uống mà người có huyết áp cao nên lưu ý, tránh để chúng làm giảm hiệu quả của thuốc.

Ăn bưởi khi đang uống thuốc

Ăn bưởi hay uống nước ép bưởi là thói quen lành mạnh. Thế nhưng, nếu người bệnh đang dùng một số loại thuốc huyết áp thì có thể dẫn đến tương tác. Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), nước bưởi và bưởi tươi có thể ảnh hưởng nhiều loại thuốc, trong đó có thuốc huyết áp.

4 thói quen ăn uống khiến thuốc huyết áp mất tác dụng - Ảnh 1.

Bưởi tươi có thể ảnh hưởng thuốc trị huyết áp

Ảnh: AI

Điều này là do trong bưởi có thành phần ức chế enzyme CYP3A4 ở ruột non, trong khi nhiều loại thuốc được chuyển hóa bởi enzym này. Hệ quả là thuốc không bị phân hủy đúng mức ở ruột, khiến lượng thuốc hấp thu vào máu tăng cao hơn bình thường gấp 2-3 lần. Tình trạng này có thể dẫn đến tăng tác dụng hạ huyết áp, dẫn đến chóng mặt, mệt mỏi.

Nếu bạn dùng thuốc huyết áp, đặc biệt là nhóm chẹn kênh canxi, thì người bệnh hãy tham khảo ý kiến bác sĩ, dược sĩ xem có an toàn khi uống chung với nước bưởi không. Cách tốt nhất tránh uống nước bưởi, ăn bưởi trong thời gian uống thuốc hoặc uống cách lúc dùng bưởi nhiều giờ.

Ăn mặn

Ăn mặn khiến cơ thể hấp thụ lượng muối cao. Điều này không chỉ làm tăng huyết áp mà còn làm giảm hiệu quả của thuốc điều trị huyết áp. Trên thực tế, các bằng chứng nghiên cứu cho thấy chế độ ăn ít natri và giàu kali giúp tăng tác dụng hạ huyết áp của thuốc ức chế hệ RAS, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Natri có rất nhiều trong muối. Khi nạp nhiều natri, cơ thể sẽ phản ứng bằng cách giữ nước nhiều hơn, tăng thể tích máu và áp lực thành mạch. Điều này làm giảm tác dụng của thuốc điều trị huyết áp.

Các chuyên gia khuyến cáo mọi người chỉ nên tiêu thụ khoảng 5 gram muối mỗi ngày. Nếu muốn bữa ăn vẫn giữ được hương vị khi giảm muối thì có thể chuyển sang sử dụng hương vị từ thảo mộc, chanh.

Thường xuyên uống rượu bia

Uống rượu bia không chỉ ảnh hưởng huyết áp trực tiếp mà còn làm giảm hiệu quả của thuốc huyết áp. Các loại thức uống này làm giãn mạch và tăng lưu lượng máu tức thời, gây tăng huyết áp về lâu dài.

Khi dùng cùng với thuốc huyết áp, rượu bia gây phản ứng hoặc làm giảm tác dụng của thuốc. Đồng thời, các loại thức uống có cồn này còn ảnh hưởng gan và thận, vồn là hai nơi chuyển hóa và thải trừ thuốc. Tình trạng này góp phần làm nồng độ thuốc biến đổi.

Các chuyên gia khuyến cáo nếu đang dùng thuốc điều trị huyết áp thì nên tránh hoặc giới hạn đồ uống có cồn vì có thể làm huyết áp trồi sụt và tương tác thuốc.

Uống nhiều caffeine

Nhiều người đang uống cà phê, trà, đồ uống năng lượng chứa caffeine mà không biết chúng có thể làm ảnh hưởng tới huyết áp hoặc thuốc. Nguyên nhân là do caffeine làm tăng nhịp tim và co mạch tạm thời, từ đó làm tăng huyết áp cấp tính.

Tình trạng này làm giảm tác dụng vốn có của thuốc huyết áp hoặc làm thuốc kém hiệu quả. Đồng thời, một số đồ uống năng lượng có chứa thảo dược hoặc chất kích thích khác có thể tương tác với thuốc, theo Healthline.

Khám phá thêm chủ đề

Ăn uống Tăng huyết áp chóng mặt Bưởi
