Bài tập cực ngắn giúp hạ mỡ máu, huyết áp, đường huyết

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí The Conversation đã tìm ra cách cực hay chỉ mất 18 phút, 3 lần một tuần, để người bận rộn tận hưởng tối đa lợi ích của việc chạy bộ.

Đó là chạy bộ xen kẽ - một dạng của bài tập cường độ cao ngắt quãng (HIIT).

Chạy HIIT giúp kiểm soát đường huyết, giảm cholesterol xấu và huyết áp, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và tim mạch Ảnh: AI

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Lancaster (Anh), thực hiện, với sự tham gia của những người trưởng thành ở nhiều độ tuổi khác nhau. Người tham gia được yêu cầu áp dụng bài tập chạy HIIT phổ biến gồm:

Phương pháp 30-20-10: 30 giây đi bộ, 20 giây chạy vừa, 10 giây nước rút

Trò chơi tốc độ: Kết hợp những đoạn chạy nước rút trong lúc chạy nhẹ.

Các nhà nghiên cứu đã theo dõi chỉ số thể lực, trao đổi chất, cũng như thành phần cơ thể của người tham gia trong suốt thời gian can thiệp.

Chạy HIIT giúp kiểm soát đường huyết, giảm cholesterol xấu, huyết áp

Kết quả đã phát hiện cách chạy này giúp cải thiện đáng kể khả năng tim mạch so với nhóm chỉ chạy liên tục. Đặc biệt, hiệu quả vượt trội ở người thừa cân.

Đáng chú ý, chạy HIIT còn giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn, giảm cholesterol xấu và huyết áp, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch. Đặc biệt, lượng mỡ nội tạng nguy hiểm cũng giảm nhanh hơn so với chạy bộ truyền thống.

Các chuyên gia lý giải rằng chạy HIIT tác động trực tiếp lên ty thể - "nhà máy năng lượng" của tế bào - khiến cơ thể tăng cường sản sinh năng lượng, cải thiện sức bền và khả năng trao đổi chất. Xen kẽ giữa vận động mạnh và phục hồi không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn thúc đẩy cơ thể thích nghi tốt hơn.

Các nhà nghiên cứu kết luận: Chỉ cần 18 phút chạy xen kẽ, 3 lần mỗi tuần, cũng đủ để mang lại lợi ích sức khỏe rõ rệt. Đây có thể là giải pháp cho người bận rộn để duy trì thể lực, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ, theo The Conversation.