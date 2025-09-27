Bí mật về tuổi thọ của bạn: Đứng một chân được chừng này giây!

Tiến sĩ Khan, bác sĩ tim mạch tại Trường Y Harvard (Mỹ), nhấn mạnh rằng đứng một chân trong 10 giây có thể dự đoán tuổi thọ của bạn, với tỷ lệ sống sót đạt 90% trong 7 năm, theo tờ Hindustan Times.

Bạn có thể giữ thăng bằng trên một chân mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào không? Bạn đã bao giờ kiểm tra xem mình có thể giữ thăng bằng được bao lâu, dù có nhắm mắt hay không? Thật thú vị, bằng chứng khoa học cho thấy hóa ra động tác đơn giản này giấu bí mật về tuổi thọ của bạn.

Đứng một chân trong 10 giây có thể dự đoán tuổi thọ của bạn Ảnh: AI

Đặc biệt, thực hiện thành công động tác đứng bằng một chân trong 10 giây giúp dự đoán khả năng sống sót ở những người trung niên và cao tuổi.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội mới đây, bác sĩ Khan cho hay đứng một chân (còn được gọi là giữ thăng bằng tĩnh hoặc tư thế một chân) trong vài giây có thể là một bài kiểm tra đơn giản để dự đoán tuổi thọ của bạn.

Đứng được trên một chân có nghĩa là có thể sống thọ?

Trích dẫn một nghiên cứu vào tháng 6.2022, được công bố trên tạp chí y khoa British Journal of Sports Medicine, bao gồm 1.700 người trưởng thành trong độ tuổi từ 50 - 75, được theo dõi trong 10 năm, tiến sĩ Khan chia sẻ rằng việc thực hiện thành công tư thế đứng một chân trong 10 giây có thể dự đoán khả năng sống sót ở những người trung niên và cao tuổi.

Tiến sĩ Khan tiết lộ nghiên cứu phát hiện nếu có thể đứng một chân và mở mắt trong ít nhất 10 giây mà không cần hỗ trợ, cơ hội sống thêm 7 năm mà không bị tàn tật hoặc tử vong do tim mạch là hơn 90%.

Bạn có thể đứng một chân trong bao lâu?

Bác sĩ Khan cho biết: Khả năng giữ thăng bằng trên một chân, dù nhắm mắt hay mở mắt, là một yếu tố dự báo tuổi thọ tổng thể. Vậy, đâu là mức bình thường đối với độ tuổi, dù nhắm mắt hay không?

Bài kiểm tra đơn giản để dự đoán tuổi thọ:

Người 50 tuổi: 40 giây

Người 60 tuổi: 20 giây

Người 70 tuổi: 10 giây

Đứng trên một chân, mở hoặc nhắm mắt và kiểm tra xem được bao lâu.

Bác sĩ Khan chỉ ra: Những người có thể đứng một chân trong 10 giây, khả năng sống sót sau 7 năm là hơn 90%. Đây là tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân, không phụ thuộc vào các yếu tố khác.

Tiến sĩ Khan nói thêm: Nếu khó giữ thăng bằng trên một chân, bạn nên đánh giá lại sức khỏe và thể lực tổng thể của mình, theo Hindustan Times.