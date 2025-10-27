Nguyên nhân tăng nguy cơ đột quỵ khi thời tiết chuyển lạnh

Nguy cơ đột quỵ não gia tăng

Theo tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trưởng khoa Khám bệnh (Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn), sự thay đổi đột ngột của thời tiết khiến cơ thể phản ứng co mạch, tăng huyết áp và dễ hình thành cục máu đông, là những nguyên nhân dẫn đến tai biến, đột quỵ não.

Chuyển mùa, thời tiết lạnh hơn làm gia tăng nguy cơ đột quỵ ẢNH: TUẤN MINH

Đột quỵ là một tình trạng cấp cứu y khoa nguy hiểm, có thể gây tử vong hoặc để lại những di chứng nặng nề về vận động và nhận thức. Các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ đột quỵ tăng rõ rệt vào mùa lạnh, đặc biệt ở người cao tuổi và những người mắc bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu.

Về nguyên nhân trời lạnh dễ gây đột quỵ, các bác sĩ lưu ý, khi nhiệt độ giảm, cơ thể có những phản ứng để giữ ấm, tuy nhiên các cơ chế này vô tình làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Trong đó, trời lạnh nhiệt độ thấp khiến mạch máu dưới da co lại để giữ ấm, làm huyết áp tăng đột ngột. Trời lạnh khiến máu đặc hơn, dễ hình thành huyết khối (cục máu đông). Trời lạnh cũng làm tăng nhịp tim, co mạch và gây áp lực cho tim, tăng nguy cơ vỡ mảng xơ vữa, gây đột quỵ.

Bên cạnh đó, về yếu tố chủ quan, mùa lạnh khiến nhiều người ít vận động hơn, dẫn đến rối loạn chuyển hóa, tăng cholesterol và tăng đường huyết, là yếu tố gia tăng đột quỵ.

Theo Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, những đối tượng dễ bị đột quỵ khi trời lạnh là: người cao tuổi (do khả năng điều hòa thân nhiệt kém); người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, béo phì; người có tiền sử đột quỵ hoặc bệnh tim mạch; người uống rượu bia, hút thuốc, hoặc thường xuyên thức khuya trong môi trường lạnh.

Để giảm nguy cơ đột quỵ, người dân cần giữ ấm cơ thể, đặc biệt vùng cổ, đầu, tay và chân; theo dõi huyết áp và đường huyết thường xuyên. Tuân thủ dùng thuốc theo chỉ định nếu đang điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc sử dụng thuốc chống đông.

Đồng thời, hạn chế ra ngoài vào sáng sớm hoặc đêm khuya khi thời tiết lạnh; duy trì vận động nhẹ nhàng mỗi ngày như đi bộ hoặc tập các bài giãn cơ trong nhà; ăn uống lành mạnh (giảm muối, hạn chế rượu bia, uống đủ nước ấm).

Theo một nghiên cứu đa trung tâm về đột quỵ tại Việt Nam (với 2.310 người tại 10 trung tâm, đơn vị đột quỵ trên toàn quốc, năm 2022), độ tuổi trung bình bị đột quỵ khoảng 65 tuổi; độ tuổi dưới 45 chiếm 7,2%.

Dấu hiệu cảnh báo sớm đột quỵ Cần ghi nhớ nguyên tắc FAST để nhận biết sớm và xử trí kịp thời: F (Face - khuôn mặt): méo miệng, cười lệch. A (Arm - tay, chân): yếu hoặc liệt tay/chân một bên. S (speech - ngôn ngữ): nói khó, nói ngọng. T (time - thời gian): cần gọi cấp cứu ngay lập tức. Mỗi phút chậm trễ có thể làm tổn thương hàng triệu tế bào não. Đưa người bệnh đến bệnh viện sớm là yếu tố quyết định giúp bác sĩ kịp thời can thiệp, hạn chế di chứng và cứu sống bệnh nhân. Khi xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ, cần gọi cấp cứu ngay. Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận và cấp cứu đột quỵ 24/7. Hotline: 0243.823.3076



