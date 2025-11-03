Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Dự báo mưa lớn đến hết ngày 4.11, người dân tiếp tục dọn đồ chạy lũ

Mạnh Cường
Mạnh Cường
03/11/2025 07:55 GMT+7

Mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay 3.11 khiến lũ trên các sông thuộc TP.Đà Nẵng lên trở lại và dự báo vượt trên báo động 3. Nhiều người dân ở vùng trũng thấp, đặc biệt tại phố cổ Hội An đã dọn đồ chạy lũ lần 2.

Trong tối qua 2 đến sáng nay  3.11, nhiều nơi trên địa bàn TP.Đà Nẵng có mưa to, đến rất to, kết hợp với việc một số thủy điện thượng nguồn trên lưu vực sông sông Vu Gia – sông Thu Bồn điều tiết xả lũ đã khiến mực nước trên các sông ở TP.Đà Nẵng lên nhanh, nhiều nơi ngập úng trở lại, gây chia cắt.

Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ công bố tin nhanh về tình hình mưa lớn trên địa bàn TP.Đà Nẵng lúc 5 giờ 15 phút sáng nay (3.11), tình hình mưa lớn đang diễn biến cực kỳ nguy hiểm. Hiện nay, mưa đang diễn ra ở mức báo động. 

Cụ thể, chỉ trong 3 giờ đồng hồ (từ 1 - 4 giờ sáng nay), đã ghi nhận lượng mưa rất lớn, đặc biệt tại Thăng Bình là 213,6 mm, Nông Sơn là 122,8 mm.

Đây là lượng mưa cực lớn, có sức tàn phá và gây ngập lụt, sạt lở gần như tức thì. Con số này cho thấy cảnh báo mưa với cường suất trên 150 mm/giờ là hoàn toàn có cơ sở và đang xảy ra.

Mặt đất đã bão hòa nước sau 24 giờ mưa không ngớt, nhiều nơi đã ghi nhận lượng mưa trên 300 mm (Trà My 308,6 mm, Kỳ Phú 331,4 mm).

Dự báo trong 3 giờ tới tâm mưa lớn tập trung tại các xã, phường phía bắc và trung tâm thành phố. Tổng lượng mưa 3 giờ tới phổ biến 40 - 100 mm, có nơi trên 150 mm. Mưa to sẽ tiếp tục đến hết ngày 4.11.

Vừa trải qua đợt mưa lũ lịch sử từ ngày 27 - 31.10, nhiều người dân ở phố cổ Hội An (P.Hội An), xã Thượng Đức, Đại Lộc... vừa tranh thủ dọn dẹp xong thì trong sáng nay nước sông đã dâng cao, gây ngập nhiều tuyến phố đi bộ, người dân đã phải khẩn trương kê cao, di dời tài sản. Lũ chồng lũ khiến nhiều người dân tiếp tục dọn đồ chạy lũ.

Đà Nẵng: Dự báo mưa lớn đến hết ngày 4.11, người dân tiếp tục dọn đồ chạy lũ- Ảnh 1.

Đường Phan Bội Châu ở P.Tam Kỳ ngập sâu do mưa lớn

ẢNH: C.X

Tại trung tâm TP.Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam cũ), mưa lớn hàng chục giờ làm ngập sâu nhiều tuyến đường chính Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Hùng Vương, Huỳnh Thúc Kháng….

Đáng lo ngại, theo dự báo, các khu vực này sẽ tiếp tục hứng chịu lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, có nơi trên 400 mm. Nguy cơ xảy ra là rất cao và có thể đến bất ngờ do đất đã yếu và mưa cường suất lớn.

Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

Trong bản tin lũ khẩn cấp trên sông Vu Gia - Thu Bồn và tin lũ trên sông Tam Kỳ sáng nay 3.11, Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ cho biết hiện mực nước trên các sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Tam Kỳ đang lên nhanh.

Cụ thể, lúc 1 giờ sáng nay 3.11 trên sông Vu Gia tại Khánh Hội ghi nhận mức nước 15,49 m, dưới báo động (BĐ) 2 là 0,01 m; tại Ái Nghĩa ghi nhận mức nước 9,16 m, trên BĐ3 là 0,16 m.

Sông Thu Bồn tại Nông Sơn ghi nhận mức nước 15,16 m, trên BĐ3 là 0,16 m; tại Câu Lâu 3,72 m, dưới BĐ3 là 0,28 m và tại Hội An ghi nhận mực nước 1,92 m, dưới BĐ3 là 0,08 m. Sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ ghi nhận mực nước 2,02 m, dưới BĐ2.

