Thời sự

Gia Lai: Phát hiện thi thể phụ nữ đang phân hủy trôi trên sông Hà Thanh

Đức Nhật
Đức Nhật
03/11/2025 19:47 GMT+7

Người dân phát hiện thi thể một phụ nữ đang phân hủy, trôi trên sông Hà Thanh (Gia Lai) nên đưa vào bờ rồi trình báo công an.

Chiều 3.11, Công an P.Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết người dân trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một phụ nữ trôi trên sông Hà Thanh.

Theo đó, khoảng 11 giờ 10 cùng ngày, một số người dân đi dọc bờ sông Hà Thanh, đoạn qua P.Quy Nhơn Đông, phát hiện thi thể một phụ nữ trôi theo dòng nước. Người dân đã dùng thuyền đưa thi thể vào bờ và trình báo cơ quan chức năng.

Phát hiện thi thể phụ nữ đang phân hủy trôi trên sông Hà Thanh - Ảnh 1.

Người dân phát hiện thi thể người phụ nữ đang phân hủy, trôi trên sông Hà Thanh

ẢNH: C.T.V

Nhận tin báo, Công an P.Quy Nhơn Đông nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo nhận định ban đầu, nạn nhân là nữ giới, tóc ngắn, mặc đồ bộ màu tối có họa tiết hoa; thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.

Công an P.Quy Nhơn Đông thông báo, những ai có người thân bị mất tích hoặc có thông tin liên quan đến nạn nhân với đặc điểm nhận dạng nêu trên, đề nghị liên hệ ngay với cơ quan công an để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.

