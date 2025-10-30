Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Quảng Ngãi: Phát hiện thi thể dưới giếng giữa ruộng hành

Hải Phong
Hải Phong
30/10/2025 18:10 GMT+7

Người dân khi ra ruộng trồng hành ở xã Vạn Tường (Quảng Ngãi) bất ngờ phát hiện thi thể dưới giếng nước giữa đồng.

Chiều nay 30.10, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (Quảng Ngãi), cho biết các cơ quan chức năng đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ nguyên nhân có thi thể nằm dưới giếng nước giữa ruộng hành trên địa bàn xã.

- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng xã Vạn Tường đang bảo vệ hiện trường

ẢNH: ĐỨC MINH

Trước đó, khoảng 13 giờ chiều nay 30.10, tại cánh đồng Động Triều (xã Vạn Tường), một người dân trong lúc đi làm đồng nhìn xuống giếng nước phát hiện có thi thể bên dưới. Vụ việc sau đó được báo cho cơ quan chức năng.

Hiện Công an xã Vạn Tường và chính quyền địa phương đang bảo vệ hiện trường, chờ Công an tỉnh Quảng Ngãi đến khám nghiệm tử thi, xác định nhân thân và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo ông Hiền, bước đầu nhận định người này đã chết nhiều ngày, thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Đáng chú ý, ngày 28.10, người thân của ông N.Đ.T (74 tuổi, ở xã Đông Sơn, Quảng Ngãi) có đến Công an xã Đông Sơn trình báo việc ông đi khỏi nhà từ sáng 27.10 và không liên lạc được.

Ngay sau đó, Công an xã Đông Sơn đã đăng thông báo tìm người. Nội dung thông báo cho biết ông T. đi khỏi nhà bằng xe đạp, mặc áo mưa cánh dơi, đi về hướng cảng cá Tịnh Hòa. Công an xác xã phối hợp tìm ông T., nhưng đến nay vẫn chưa phát hiện tung tích.

Ông Hiền cho biết sau khi phát hiện thi thể dưới giếng nước, người thân ông T. có ra nhận diện, bước đầu cũng nghi ngờ đây là thi thể ông T. qua chi tiết áo quần bên ngoài. Tuy nhiên, để chắc chắn, người thân của ông đang chờ kết quả điều tra của cơ quan công an.

Thi thể khám nghiệm tử thi giếng nước Quảng Ngãi
