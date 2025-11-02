Khoảng 21 giờ ngày 1.11.2025, người dân xã Tuy Phong (được sáp nhập bởi xã Phong Phú và Phan Dũng, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) nghe tiếng nổ lớn trên núi trước khi hồ chứa nước bị vỡ tung, dòng nước đổ xuống cuồn cuộn như sông lũ, kéo theo cây cối, bùn đất và rác thải. Nhiều người hoảng hốt tri hô, bỏ chạy khỏi nhà để thoát thân.

Vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng: Tìm thấy thi thể bé gái mất tích

Một gia đình gồm hai vợ chồng và con gái kịp chạy ra khỏi nhà khoảng 50 mét nhưng bị dòng nước lũ cuốn trôi. Hai vợ chồng bám được vào thân cây nên thoát chết, còn bé gái (13 tuổi, đang học lớp 8 Trường THCS Phong Phú) bị nước cuốn mất tích.

Hồ chứa nước bị vỡ khiến khu vực cầu Bà Lai (tại xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) chìm trong nước, bùn đất. Lực lượng chức năng xã Tuy Phong đã huy động người và phương tiện tìm kiếm nạn nhân xuyên đêm; một số đội cứu hộ từ Phan Thiết cũng có mặt hỗ trợ. Tuy nhiên, trời tối, địa hình hiểm trở và nhiều đoạn mất sóng điện thoại khiến việc tìm kiếm gặp khó khăn.

Lực lượng chức năng xã Tuy Phong tìm kiếm nạn nhân trong đêm ẢNH: CTV

Theo thông tin từ chính quyền xã Tuy Phong, đến khoảng 5 giờ 30 phút sáng 2.11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé gái mắc vào hàng rào của một vườn táo. Vị trí này cách chỗ em bị cuốn trôi khoảng 500 mét.