Thời sự

Gia Lai kích hoạt hệ thống ứng phó bão Kalmaegi

Đức Nhật
Đức Nhật
04/11/2025 16:00 GMT+7

Gia Lai kích hoạt hệ thống ứng phó bão Kalmaegi, triển khai kịch bản sơ tán dân và bảo đảm an toàn hồ, đập tại 58 xã, phường khu vực phía Đông của tỉnh.

Ngày 4.11, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản kích hoạt phần mềm Hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và vận hành an toàn hồ, đập nhằm chủ động ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ.

Thời gian kích hoạt bắt đầu từ 15 giờ cùng ngày, áp dụng cho 58 xã, phường thuộc khu vực phía Đông của tỉnh.

Gia Lai kích hoạt hệ thống ứng phó bão Kalmaegi- Ảnh 1.

Gia Lai sẽ kích hoạt hệ thống ứng phó bão Kalmaegi

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dự báo đến 1 giờ ngày 7.11, cơn bão Kalmaegi sẽ đổ bộ vào đất liền từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 16, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai kịch bản ứng phó với bão cấp độ 5 đối với 16 xã, phường và kịch bản ứng phó với bão cấp độ 4 đối với 42 xã, phường còn lại.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu chính quyền 58 xã, phường vận hành hệ thống thông suốt; báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình sơ tán dân, điều động lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực – thực phẩm, cũng như thống kê thiệt hại (nếu có).

Việc sơ tán dân theo các kịch bản phải hoàn thành và cập nhật số liệu lên phần mềm trước 12 giờ ngày 6.11.

Gia Lai kích hoạt hệ thống ứng phó bão Kalmaegi- Ảnh 2.

Tỉnh Gia Lai yêu cầu các lực lượng túc trực, cắm biển cảnh báo tại các khu vực xung yếu

ẢNH: TRANG ANH

Đối với các hồ, đập thủy lợi và thủy điện, UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các địa phương, cùng Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai và các chủ hồ, đập thủy điện trên địa bàn, triển khai ngay phương án ứng phó thiên tai công trình.

Các đơn vị phải vận hành điều tiết đúng quy trình, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du; kiểm tra, sẵn sàng hệ thống cảnh báo hạ du và tổ chức trực ban 24/24 giờ.

