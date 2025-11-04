Bão Kalmaegi sắp vào Biển Đông, trưa ngày 7 đổ bộ vào đất liền

Trên khu vực miền Trung Philippines, bão Kalmaegi có cường độ mạnh cấp 12 giật cấp 15. Dự báo sẽ vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13 với đang hoành hành trên khu vực đất liền miền Trung Philippines, dự báo sẽ vào Biển Đông vào rạng sáng 5.11. Sau khi vào Biển Đông, bão có thể tiếp tục mạnh thêm và đạt cường độ cấp 13 - 14 giật cấp 15.

Bão Kalmaegi sắp vào Biển Đông thành bão số 13 NGUỒN: VNDMS

Dự báo, bão di chuyển với tốc độ nhanh và đổ bộ vào đến đất liền nước ta từ trưa ngày 7.11.

Dự báo từ trưa ngày 7.11, bão số 13 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền Trung NGUỒN: VNDMS

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), hôm nay (4.11), do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 11 - 14 độ vĩ bắc nối với cơn bão Kalmaegi nên trên khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 - 5 m.

Vịnh Bắc bộ có gió cấp 6 giật cấp 7 - 8, Biển Động, sóng biển cao 2 - 3 m. Vùng biển từ nam Quảng Trị đến Huế có gió cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 2 - 3 m.

Đặc biệt, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 13, giật cấp 15 - 16, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 3 - 5 m sau tăng lên 5 - 7 m.

Ngày và đêm 5.11, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m. Khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 8 - 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 14, giật trên cấp 17, biển động dữ dội, sóng biển cao 8 - 10 m.

Bão Kalmaegi đang hoành hành trên trên khu vực miền Trung Philippines, trong khi đó ở phía đông nước này lại xuất hiện một áp thấp nhiệt đới mới có khả năng mạnh lên thành bão NGUỒN: JMA

Trong khi bão Kalmaegi sắp vào Biển Đông thì ở phía đông Philippines lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới có khả năng mạnh lên thành bão.