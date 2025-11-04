Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
TP.HCM sẵn sàng ứng phó ảnh hưởng bão Kalmaegi và triều cường

Chí Nhân
Chí Nhân
04/11/2025 07:09 GMT+7

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương trực ban 24/24 sẵn sàng ứng phó các tình huống xấu do ảnh hưởng của bão Kalmaegi và triều cường.

Dự báo bão Kalmaegi sẽ vào Biển Đông trong ngày 5.11 thành cơn bão số 13 và đổ bộ các tỉnh miền Trung trong ngày 7.11; nhưng do hoàn lưu bão cùng sự hoạt động của các hình thái như triều cường, dải hội tụ nhiệt đới nên TP.HCM có mưa to, nước dâng.

TP.HCM sẵn sàng ứng phó ảnh hưởng bão Kalmaegi và triều cường - Ảnh 1.

TP.HCM sẵn sàng ứng phó ảnh hưởng bão số 13 và triều cường cao gây ngập nhiều nơi

ẢNH: PHẠM HỮU

Sở Nông nghiệp và Môi trường thông báo: Thực hiện Công điện 25 của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia; đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương theo dõi chặt diễn biến bão số 13, chuẩn bị sẵn phương án ứng phó với giông lốc, sạt lở, ngập úng do mưa lớn kết hợp triều cường đầu tháng 11.

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, do ảnh hưởng bão Kalmaegi khi vào Biển Đông nên vùng biển từ Lâm Đồng đến bắc Cà Mau gió tây đến tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, độ cao sóng từ 1 - 2,5 m, biển có lúc động nhẹ. Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió nhẹ, độ cao sóng từ 0,5 - 1,5 m. Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7.

Thời tiết TP.HCM mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa mưa to.

Đặc biệt, các địa phương ven biển, xã đảo, đặc khu Côn Đảo cùng bộ đội biên phòng, Chi cục Thủy sản, Kiểm ngư và Đài thông tin duyên hải tổ chức kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền di chuyển, neo đậu an toàn, không để thuyền viên ở lại trên tàu khi bão đổ bộ. Các đơn vị trực ban 24/24 để nắm chắc tình hình, chủ động lực lượng, phương tiện, thiết bị tìm kiếm cứu nạn và sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Thành phố yêu cầu các đơn vị như Sở Xây dựng, Công ty Thoát nước đô thị, Công ty Quản lý thủy lợi, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật và các chủ đầu tư dự án hạ tầng phối hợp UBND địa phương vận hành hiệu quả hồ chứa, cống thoát nước, cửa xả và máy bơm di động để kịp thời xử lý ngập úng do mưa lớn, triều cường và xả lũ hồ Dầu Tiếng.

Công ty Khai thác thủy lợi miền Nam, thủy điện Trị An và các đơn vị quản lý hồ chứa theo dõi chặt tình hình thời tiết, mực nước và vận hành hồ an toàn, hạn chế ngập cho vùng hạ du.

Công ty Công viên cây xanh phải xử lý nhanh sự cố cây ngã đổ; Sở Du lịch yêu cầu tạm ngưng tàu du lịch hoạt động khi thời tiết xấu; Tổng công ty Điện lực TP khẩn trương khắc phục sự cố điện do giông lốc.

