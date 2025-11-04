Khẩn trương xử lý tàu chở 175.000 tấn quặng sắt mắc cạn ở Dung Quất trước bão

Chuyển dầu ra khỏi tàu mắc cạn, phòng ngừa sự cố tràn dầu

Sáng nay 4.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Văn Lương, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, cho biết tàu biển Star Bueno chở gần 175.000 tấn quặng sắt từ Nam Phi đến cảng Dung Quất (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) bị mắc cạn đến nay chưa khắc phục được.

Tàu biển Star Bueno chở gần 175.000 tấn quặng sắt mắc cạn ở biển Dung Quất, Quảng Ngãi ẢNH: VĂN TÁNH

"Sáng nay, UBND tỉnh Quảng Ngãi đang họp để tìm phương án xử lý sự cố tàu biển chở quặng sắt bị mắc cạn. Đồng thời, yêu cầu chủ tàu triển khai công tác phòng, chống khi bão số 13 đổ bộ", ông Lương cho biết thêm.

Ngày 2.11, Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung thuộc Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Quốc gia yêu cầu Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi chuyển dầu ra khỏi tàu biển Star Beuno khi tàu gặp sự cố tại vùng biển Dung Quất.

Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung cũng đã tổ chức đoàn cán bộ đi khảo sát thực tế tại hiện trường tàu Star Beuno bị nạn và phối hợp thông tin với Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất.

Tàu Star Bueno có quốc tịch Liberia, trọng tải 178.978 tấn; chở 174.790 tấn quặng sắt, nhiên liệu trên tàu khoảng 163 khối dầu DO và 2.066 khối dầu FO.

Tại thời điểm khảo sát, trời mưa, có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7, cấp 8, sóng cao 2 - 3 m, thời tiết diễn biến xấu.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tại khu vực miền Trung sẽ có mưa lớn trên diện rộng, cộng với tác động và ảnh hưởng của cơn bão số 13 sắp tới dự báo vào khu vực miền Trung. Do đó, nếu việc khắc phục sự cố khẩn cấp cho tàu không kịp thời, không đảm bảo thì sẽ có nguy cơ gây ra sự cố tràn dầu, ảnh hưởng rất lớn đến khu vực đường bờ vùng biển Dung Quất và khu vực phía nam.

Trước tình hình diễn biến trên, Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung đề nghị Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi bằng các biện pháp chuyển dầu ra khỏi tàu; phối hợp ứng phó trước và khi xảy ra sự cố tràn dầu (nếu có).

Cơ quan chức năng ở Quảng Ngãi đang tìm phương án xử lý để không xảy ra sự cố tràn dầu ẢNH: VĂN TÁNH

Tàu chở 175.000 tấn quặng sắt mắc cạn ở cảng Dung Quất

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 25.10, khi tàu biển Star Bueno (quốc tịch Liberia) của Công ty TNHH TM - Logistic Thái Bình Dương chở 22 thuyền viên quốc tịch Philippines và Ukraine, đang neo chờ hướng dẫn vào cảng thì bị sóng lớn đánh trôi neo và mắc cạn ở vùng biển Dung Quất.

Đến sáng 29.10, tàu tự nổi trở lại, nhưng thuyền trưởng phát hiện 3 hầm hàng (số 1, 5 và 7) bị nước biển xâm nhập. Thuyền viên đã sử dụng máy bơm di động để bơm nước ra ngoài nhằm khắc phục tạm thời.

Trong thời gian mắc cạn, thuyền trưởng đã liên hệ đại lý và các lực lượng chức năng, song do thời tiết biển xấu, gió mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 8, sóng cao 2 - 3 m, nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng biên phòng và Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đã cấp phép phương tiện hỗ trợ tàu Star Bueno bơm nước, gia cố thân tàu, triển khai các biện pháp ứng phó sự cố tràn dầu và bảo vệ môi trường biển.