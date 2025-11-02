Tàu chở gần 175.000 tấn quặng sắt mắc cạn ở Dung Quất gây lo ngại

Chiều 2.11, Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất (Quảng Ngãi) cho biết, tàu biển Star Buen chở gần 175.000 tấn quặng sắt từ Nam Phi đến cảng Dung Quất (xã Vạn Tường, thuộc xã Bình Thuận, H.Bình Sơn cũ) bị mắc cạn, nước tràn vào hầm hàng, nguy cơ chìm tàu và tràn dầu ra biển.

Tàu biển Star Buen chở gần 175.000 tấn quặng sắt từ Nam Phi bị mắc cạn ở cảng Dung Quất (Quảng Ngãi) ẢNH: V.TÁNH

Sự cố xảy ra từ ngày 25.10, khi tàu Star Buen (quốc tịch Liberia) của Công ty TNHH TM - Logistic Thái Bình Dương, chở 22 thuyền viên quốc tịch Philippines và Ukraine, đang neo chờ hướng dẫn vào cảng thì bị sóng lớn đánh trôi neo và mắc cạn ở vùng biển Dung Quất.

Đến sáng 29.10, tàu tự nổi trở lại, nhưng thuyền trưởng phát hiện ba hầm hàng (số 1, 5 và 7) bị nước biển xâm nhập. Thuyền viên đã sử dụng máy bơm di động để bơm nước ra ngoài nhằm khắc phục tạm thời.

Trong thời gian mắc cạn, thuyền trưởng đã liên hệ đại lý và các lực lượng chức năng, song do thời tiết biển xấu, gió mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 8, sóng cao 2 - 3 m, nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Hiện sức khỏe toàn bộ thuyền viên ổn định.

Lực lượng biên phòng và Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đã cấp phép phương tiện hỗ trợ tàu Star Buen bơm nước, gia cố thân tàu, đồng thời triển khai các biện pháp ứng phó sự cố tràn dầu và bảo vệ môi trường biển.

Theo Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất, do tàu có trọng tải lớn, thân tàu bị hư hỏng, nếu thời tiết tiếp tục bất lợi, nguy cơ tàu chìm sẽ gây ô nhiễm môi trường biển là rất cao. Các đơn vị chức năng đang phối hợp với chủ tàu và đại lý để huy động phương tiện cứu hộ, sẵn sàng ứng phó khi tình huống xấu xảy ra.