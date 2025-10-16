Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bắt giữ tàu biển Zhi Ying Chang Shun để giải quyết khiếu nại

Đức Nhật
Đức Nhật
16/10/2025 21:34 GMT+7

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai ra quyết định bắt giữ tàu biển Zhi Ying Chang Shun để giải quyết khiếu nại tổn thất hàng hóa của Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí.

Ngày 16.10, Viện KSND tỉnh Gia Lai cho biết vừa phối hợp TAND khu vực 1 - Gia Lai bắt giữ tàu biển Zhi Ying Chang Shun để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải.

Trước đó, ngày 1.10, tàu Zhi Ying Chang Shun cập cảng Quy Nhơn dỡ 8.800 tấn phân Ammonium Sulphate nhập từ Trung Quốc. Số hàng này của Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí - Công ty cổ phần. Trong lúc dỡ hàng, chủ lô hàng phát hiện số hàng bị tổn thất nhiễm bẩn tại hầm số 2.

Bắt giữ tàu biển Zhi Ying Chang Shun để giải quyết khiếu nại- Ảnh 1.

Tàu Zhi Ying Chang Shun bị bắt giữ để giải quyết khiếu nại hàng hải

ẢNH: VKSND TỈNH GIA LAI

Đến ngày 2.10, trong khi dỡ hàng, nắp hầm đóng chậm dẫn đến hàng tại hầm số 1, 2 và 3 bị ướt mặt trong khoảng 25 phút.

Ngày 6.10, Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí có đơn gửi cơ quan chức năng yêu cầu bắt giữ tàu biển này để đảm bảo việc giải quyết khiếu nại hàng hải là thiệt hại hàng hóa vận chuyển. Theo ước tính, giá trị hàng hóa bị tổn thất, thiệt hại trong vụ việc lên tới 300.000 USD.

Sau khi nhận đề nghị và xét thấy có căn cứ, TAND khu vực 1 - Gia Lai đã ban hành quyết định bắt giữ tàu biển nêu trên với thời hạn bắt giữ tối đa là 30 ngày.

Tòa án cũng phong tỏa số tiền 30 tỉ đồng của Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí cho tới khi có lệnh giải tỏa. Quyết định đã được gửi cho Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn và các bên liên quan thực thi.

Đồng thời, quyết định bắt giữ cũng được gửi đến Viện KSND khu vực 1 - Gia Lai để thực hiện việc kiểm sát theo quy định.

Tin liên quan

Tàu hàng 23.000 tấn bị trôi dạt lúc bão số 5 đang đổ bộ

Tàu hàng 23.000 tấn bị trôi dạt lúc bão số 5 đang đổ bộ

Tàu hàng Thanh Thành Đạt 99 trọng lượng 23.000 tấn trôi dạt từ Ninh Bình đến Thanh Hóa trong thời gian bão số 5 đang đổ bộ vào đất liền.

Khám phá thêm chủ đề

bắt giữ Khiếu nại Cảng Quy Nhơn Gia Lai Tàu biển
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận