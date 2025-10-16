Bắt giữ tàu biển Zhi Ying Chang Shun để giải quyết khiếu nại

Ngày 16.10, Viện KSND tỉnh Gia Lai cho biết vừa phối hợp TAND khu vực 1 - Gia Lai bắt giữ tàu biển Zhi Ying Chang Shun để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải.

Trước đó, ngày 1.10, tàu Zhi Ying Chang Shun cập cảng Quy Nhơn dỡ 8.800 tấn phân Ammonium Sulphate nhập từ Trung Quốc. Số hàng này của Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí - Công ty cổ phần. Trong lúc dỡ hàng, chủ lô hàng phát hiện số hàng bị tổn thất nhiễm bẩn tại hầm số 2.

Tàu Zhi Ying Chang Shun bị bắt giữ để giải quyết khiếu nại hàng hải ẢNH: VKSND TỈNH GIA LAI

Đến ngày 2.10, trong khi dỡ hàng, nắp hầm đóng chậm dẫn đến hàng tại hầm số 1, 2 và 3 bị ướt mặt trong khoảng 25 phút.

Ngày 6.10, Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí có đơn gửi cơ quan chức năng yêu cầu bắt giữ tàu biển này để đảm bảo việc giải quyết khiếu nại hàng hải là thiệt hại hàng hóa vận chuyển. Theo ước tính, giá trị hàng hóa bị tổn thất, thiệt hại trong vụ việc lên tới 300.000 USD.

Sau khi nhận đề nghị và xét thấy có căn cứ, TAND khu vực 1 - Gia Lai đã ban hành quyết định bắt giữ tàu biển nêu trên với thời hạn bắt giữ tối đa là 30 ngày.

Tòa án cũng phong tỏa số tiền 30 tỉ đồng của Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí cho tới khi có lệnh giải tỏa. Quyết định đã được gửi cho Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn và các bên liên quan thực thi.

Đồng thời, quyết định bắt giữ cũng được gửi đến Viện KSND khu vực 1 - Gia Lai để thực hiện việc kiểm sát theo quy định.