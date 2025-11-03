Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Lũ lên xuống thất thường, người Quảng Ngãi ngao ngán dọn bùn 3 lần trong 1 tuần

Hải Phong
Hải Phong
03/11/2025 19:10 GMT+7

Sau gần 1 tuần mưa lũ liên tiếp, nhiều người Quảng Ngãi kiệt sức vì nước lũ lên xuống thất thường, 3 lần lũ tràn vào nhà cửa, trường học, khiến cuộc sống bị đảo lộn.

Nước dâng lên rồi lại xuống

Hôm nay 3.11, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, người Quảng Ngãi tại thôn Đông Yên 2 (xã Bình Sơn) tất bật xịt rửa, quét dọn lớp bùn đất dày đặc phủ kín sân nhà, ngõ xóm. Mỗi bước chân đều lún sâu trong bùn, xe máy di chuyển liên tục bị chết máy khiến việc đi lại hết sức khó khăn.

Người dân Quảng Ngãi 'ngao ngán' vì phải 3 lần dọn bùn trong đợt lũ kéo dài - Ảnh 1.

Một người dân thôn Đông Yên 2 (xã Bình Sơn, Quảng Ngãi) lội nước đi mua hàng

ẢNH: HẢI PHONG

Ông Nguyễn Thức (69 tuổi, ở thôn Đông Yên) cho biết trong đợt mưa lũ này, nước đã tràn vào nhà ông đến 3 lần. 

Người dân Quảng Ngãi 'ngao ngán' vì phải 3 lần dọn bùn trong đợt lũ kéo dài - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thức xịt nước rửa bùn non sau khi lũ rút

ẢNH: HẢI PHONG

"Cứ 2 ngày nước rút thì hôm sau lại lên. Nhà có hai vợ chồng già, con cái đi làm hết nên mỗi lần nước dâng lại phải kê đồ, dọn bùn, rồi dọn lại lần nữa. Gần 70 tuổi rồi, tôi chưa thấy trận lũ nào kéo dài và thất thường như vậy", ông Thức than thở.

Người dân Quảng Ngãi 'ngao ngán' vì phải 3 lần dọn bùn trong đợt lũ kéo dài - Ảnh 3.
Người dân Quảng Ngãi 'ngao ngán' vì phải 3 lần dọn bùn trong đợt lũ kéo dài - Ảnh 4.

Các cô giáo trường mầm non Bình Dương dọn lũ

ẢNH: HẢI PHONG

Không chỉ nhà dân, nhiều điểm trường, cơ sở công cộng ở Bình Dương cũng bị ngập sâu. Tại Trường mầm non Bình Dương, sáng nay 3.11, hàng chục giáo viên tất bật dọn bùn non trong sân trường, lau chùi bàn ghế... để sớm đón học sinh trở lại.

Bà Phạm Thị Kim Chi, Hiệu trưởng trường mầm non Bình Dương, cho biết đây đã là lần thứ 3 trường phải huy động giáo viên đến dọn dẹp sau lũ. 

"Trước đó, bộ đội cũng đã giúp chúng tôi dọn sạch, nhưng nước lại lên khiến trường tiếp tục bị ngập. Nước lũ cứ trồi lên rồi rút xuống, giáo viên rất vất vả, mà cũng lo cho các em nhỏ khi trường lớp chưa ổn định", bà Chi nói.

Người dân Quảng Ngãi 'ngao ngán' vì phải 3 lần dọn bùn trong đợt lũ kéo dài - Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Tính mệt mỏi vì dọn lũ

ẢNH: HẢI PHONG

Còn bà Nguyễn Thị Tính (53 tuổi, ở thôn Đông Yên 2) cảm thấy kiệt quệ khi nước lũ lên xuống liên tục. "Cứ dọn nhà sạch sẽ xong, hôm sau nước lại tràn vào. Nhà có người già, việc sơ tán hay dọn dẹp đều rất khó khăn. Buôn bán thì ế ẩm, chẳng biết đến bao giờ cảnh này mới chấm dứt", bà Tính thở dài.

Người dân Quảng Ngãi 'ngao ngán' vì phải 3 lần dọn bùn trong đợt lũ kéo dài - Ảnh 6.

Người già lội nước đi mua thuốc

ẢNH: HẢI PHONG

Khẩn trương khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Từ ngày 26.10 đến 2.11, khu vực xã Bình Sơn có mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn dồn về khiến khu vực hạ lưu sông Trà Bồng bị ngập cục bộ. Lũ lên rồi rút, nhưng chỉ 1 - 2 ngày sau lại dâng lên lần nữa. Tình trạng nước lên - nước xuống liên tục khiến hàng trăm hộ dân trong vùng thấp trũng phải nhiều lần dọn dẹp, khắc phục...

Người dân Quảng Ngãi 'ngao ngán' vì phải 3 lần dọn bùn trong đợt lũ kéo dài - Ảnh 7.

Người dân ở xã thôn Đông Yên 2 mệt mỏi vì lũ lên xuống nhiều lần

ẢNH: HẢI PHONG

Từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp hứng chịu các đợt mưa lớn, gây sạt lở hơn 250 vị trí, cô lập nhiều khu dân cư, trường học, trạm y tế. Một số tuyến đường tỉnh lộ, xã bị chia cắt, việc cứu trợ và di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Người dân Quảng Ngãi 'ngao ngán' vì phải 3 lần dọn bùn trong đợt lũ kéo dài - Ảnh 8.

Nước lũ khiến các khu dân cư ở thôn Đông Yên 2 bị tê liệt, xe máy lưu thông không được

ẢNH: HẢI PHONG

Trước tình hình trên, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, ưu tiên thông tuyến giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại. Đồng thời, chủ động triển khai phương án ứng phó với bão số 13 sắp vào biển Đông.

"Tỉnh yêu cầu các xã, phường kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền, bố trí nơi neo đậu an toàn; đồng thời căn cứ tình hình thời tiết để quyết định việc cho học sinh nghỉ học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân", ông Hiển nói.

Khám phá thêm chủ đề

Mưa lũ dọn bùn Quảng Ngãi Bùn non
