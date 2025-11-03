Lực lượng vũ trang Đà Nẵng sẵn sàng ứng phó khi 'bão chồng lũ'

"Chạy đua" với bão số 13

Chiều 3.11, đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng, chủ trì hội nghị triển khai các biện pháp ứng phó bão Kalmaegi (bão số 13) trong bối cảnh cơn bão đang tiến nhanh vào Biển Đông với cường độ mạnh, trong khi mưa lớn kéo dài tại TP.Đà Nẵng khiến mực nước các sông dâng cao trở lại, nhiều tuyến đê, kè có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.

Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng họp triển khai công tác phòng chống bão số 13 ẢNH: H.Đ

Theo Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng, hiện nước lũ từ thượng nguồn đang đổ về nhanh, nhiều khu vực trũng thấp ven sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Cu Đê, Cổ Cò… đã ngập cục bộ, đe dọa sự an toàn của hàng trăm hộ dân.

Ở các điểm xung yếu, đất đá bị xói mòn, nhiều đoạn kè nứt có nguy cơ vỡ, ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư và hạ tầng ven sông, ven biển.

Ngày 3.11, tại TP.Đà Nẵng có mưa lớn trở lại khiến nước các sông dâng cao gây ngập lụt tại các vùng trũng. Trong ảnh: Lữ đoàn 574 cõng người dân tại xã Xuân Phú ra khỏi vùng ngập lụt ẢNH: H.D

Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 24/24, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất, sẵn sàng cơ động ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Mưa lớn ngày 3.11 gây ngập lụt khiến người dân trở tay không kịp, bộ đội kịp thời có mặt hỗ trợ di dời tài sản ẢNH: H.Đ

Đại tá Trần Hữu Ích nhấn mạnh, toàn lực lượng không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, chủ động phương án ứng phó với tình huống “mưa lớn, bão chồng lũ”, tập trung bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Song song đó, các đơn vị phải chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần - kỹ thuật, duy trì tốt thông tin liên lạc, phối hợp chặt chẽ với công an, biên phòng, dân quân tự vệ để khắc phục hậu quả ngay sau bão.

Hiện trên địa bàn TP.Đà Nẵng có gần 10.000 cán bộ, chiến sĩ đang giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ, gia cố đê, kè, di dời dân đến nơi an toàn.

Trong đó, riêng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố duy trì gần 800 bộ đội thường trực và hơn 2.500 dân quân tự vệ, dự bị động viên tại các vị trí trọng điểm, sẵn sàng cơ động ứng cứu.

Nỗ lực ngày đêm "vá" bờ kè biển

Cùng ngày, đại tá Trần Hữu Ích dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tình hình sạt lở tại bờ kè An Lương (xã Duy Nghĩa) và khu vực bãi biển Tân Thành - An Bàng (P.Hội An Đông).

Tại hiện trường, nhiều đoạn kè An Lương bị sụt lún, nền móng xói mòn nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp hơn 500 hộ dân.

Lực lượng chức năng, người dân địa phương nỗ lực "vá" bờ kè biển An Lương ẢNH: H.Đ

Đại tá Trần Hữu Ích chỉ đạo thiết lập ngay sở chỉ huy tiền phương của Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng tại khu vực bờ kè An Lương, giao Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố phụ trách. Đồng thời, yêu cầu Sư đoàn 315 (Quân khu 5), Trung đoàn 971 và lực lượng tại chỗ khẩn trương huy động nhân lực, vật tư, phương tiện gia cố, quyết tâm không để vỡ kè, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản nhân dân.

Các lực lượng đội mưa khẩn trương gia cố tuyến kè bị sóng đánh sạt sâu hàng chục mét, bảo vệ khu dân cư ven biển ẢNH: H Đ

Những ngày qua, nước lũ từ thượng nguồn đổ về kết hợp với triều cường đã khiến tuyến bờ kè bến cá An Lương (xã Duy Nghĩa) bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều đoạn bị khoét sâu, ăn sát khu dân cư, đe dọa trực tiếp hơn 300 hộ dân sinh sống ven sông.

Theo ghi nhận, tuyến kè đã sạt lở gần 1 km, có điểm bị cuốn trôi hoàn toàn. Xã Duy Nghĩa đã huy động hơn 1.000 người gồm dân quân, công an, đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương; gần 400 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 (Quân khu 5) cũng được điều động khẩn cấp đến hiện trường phối hợp khắc phục.

Từ đêm 29.10 đến nay, lực lượng tại chỗ làm việc xuyên đêm trong mưa lớn, gia cố từng mét bờ sạt bằng bao cát, đá hộc và cọc tre.

Người nước ngoài lưu trú tại xã Duy Nghĩa chung sức cùng người dân địa phương khắc phục sạt lở kè biển ẢNH: H.Đ

Ông Nguyễn Văn Trúc (thôn Thuận An, xã Duy Nghĩa) cho biết: “Gần 1 tuần nay, bà con thay nhau trực chiến, vừa đắp bao cát vừa che chắn tạm. Biết là muối bỏ bể nhưng còn nước còn tát, giữ được đến đâu hay đến đó”.

Trước nguy cơ sụp lún lan rộng, chính quyền xã đã di dời các hộ nằm sát mép sông đến nơi an toàn, đồng thời huy động hàng chục xe tải của người dân vận chuyển cát từ bãi biển Tây Sơn Đông về tiếp ứng.

Một số du khách quốc tế đang lưu trú tại Duy Nghĩa cũng tình nguyện cùng tham gia "vá" kè.

Hàng trăm người vác bao cát "vá" kè biển ẢNH: H.Đ

Bí thư Đảng ủy xã Duy Nghĩa, ông Nguyễn Văn Hòa, cho biết: “Tình hình sạt lở rất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản của hàng trăm hộ dân. Chúng tôi đề nghị Trung ương và TP.Đà Nẵng sớm bố trí nguồn lực xây dựng tuyến kè kiên cố để bảo vệ dân sinh lâu dài”.

Tại tuyến biển Tân Thành - An Bàng, nơi sóng biển ăn sâu vào đất liền hàng chục mét, đại tá Trần Hữu Ích yêu cầu huy động lực lượng phối hợp khẩn trương chống sạt lở trước mắt và đề xuất giải pháp xây dựng kè chắn sóng lâu dài, bảo vệ khu dân cư, cơ sở du lịch ven biển.

