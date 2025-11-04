Ảnh hưởng bão Kalmaegi, Sài Gòn, Chợ Lớn đón đợt mưa lớn kéo dài 4 ngày

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, do ảnh hưởng của bão Kalmaegi, thời tiết Nam bộ và TP.HCM phổ biến mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn; chiều tối và đêm có mưa rào nhiều nơi, rải rác có giông, có nơi mưa vừa mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.



Ảnh hưởng bão Kalmaegi, TP.HCM và Nam bộ đón đợt mưa lớn trong vài ngày tới



Do ảnh hưởng bão Kalmaegi (bão số 13), từ 19 giờ hôm nay đến ngày 6.11 có mưa diện rộng ở Nam bộ; phổ biến có mưa vừa mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 70 - 140 mm, có nơi trên 150 mm. Trong đó, Lâm Đồng là địa phương có mưa lớn và nhiều nhất với tổng lượng phổ biến từ 110 - 160 mm, kế đó là Đồng Nai từ 110 - 150 mm. Các địa phương khác từ 100 - 120 mm.

TP.HCM có lượng mưa bình quân từ 70 - 120 mm. Trong số này, Cần Giờ và Phú Giáo là 2 địa phương có lượng mưa lớn nhất từ 100 - 140 mm. Các phường trung tâm TP.HCM như Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Thạnh có lượng mưa từ 70 - 110 mm; còn Thủ Đức, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh và một số địa phương còn lại từ 80 - 120 mm. Từ ngày 8.11, mưa có khả năng giảm dần về diện và lượng.

Thủ tướng chỉ đạo 8 tỉnh ứng phó khẩn bão Kalmaegi, lường trước kịch bản xấu nhất

Bên cạnh đó, hiện vào đợt triều cường rằm tháng 9 âm lịch ở TP.HCM. Triều cường đang lên nhanh và có thể đạt đỉnh trong vài ngày tới, có khả năng mưa lớn kết hợp triều cường cao gây ngập nhiều nơi trũng thấp. Do vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương theo dõi chặt diễn biến bão số 13, chuẩn bị sẵn phương án ứng phó với giông lốc, sạt lở, ngập úng do mưa lớn kết hợp triều cường đầu tháng 11.

Thành phố yêu cầu các đơn vị phối hợp UBND địa phương vận hành hiệu quả hồ chứa, cống thoát nước, cửa xả và máy bơm di động để kịp thời xử lý ngập úng do mưa lớn, triều cường và xả lũ hồ Dầu Tiếng. Công ty Khai thác thủy lợi miền Nam, thủy điện Trị An và các đơn vị quản lý hồ chứa theo dõi chặt tình hình thời tiết, mực nước và vận hành hồ an toàn, hạn chế ngập cho vùng hạ du. Công ty Công viên cây xanh phải xử lý nhanh sự cố cây ngã đổ; Sở Du lịch yêu cầu tạm ngưng tàu du lịch hoạt động khi thời tiết xấu; Tổng công ty Điện lực TP khẩn trương khắc phục sự cố điện do giông lốc.