Mưa lớn tối 4.11: Nhiều tuyến đường ở trung tâm TP.HCM mênh mông nước

Khoảng 20 giờ ngày 4.11, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống nhiều nơi ở TP.HCM. Trong đó, khu vực trung tâm thành phố hứng trọn cơn mưa nặng hạt kéo dài, nhiều con đường bị ngập nước nặng như Lê Thánh Tôn, Lê Lai, Nguyễn Thái Học, Trương Định, Nguyễn An Ninh, Phạm Ngũ Lão…
Đường Lê Lai (phường Bến Thành) bị ngập sâu nhất. Khoảng 30 phút ngay cơn mưa lớn thì tuyến đường này đã mênh mông nước. Nhiều người sống ở khu vực này cho biết đây là lần ngập nặng nhất từ đầu năm đến nay.
Theo ghi nhận, trên tuyến Lê Lai, nước ngập kéo dài gần hết con đường (đoạn từ giao lộ Phạm Hồng Thái đến Tôn Thất Tùng). Mực nước sâu nhất tại đây có nơi cao hơn bánh xe máy. Nước tràn lên lề đường, hàng loạt xe máy bị chết máy. Nhiều người đành cho xe lên lề, không dám di chuyển.
Trong khi đó, ở con đường song song nằm cạnh công viên 23 Tháng 9 là Phạm Ngũ Lão cũng trong tình cảnh ngập sâu. Nước ngập từ giao lộ Cống Quỳnh đến Nguyễn Thái Học. Đồng thời, một số con đường ở phố Tây như Đề Thám, Bùi Viện cũng bị bủa vây bởi nước ngập.
Bình luận (0)