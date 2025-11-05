Mưa lớn tối 4.11: Nhiều tuyến đường ở trung tâm TP.HCM mênh mông nước

Khoảng 20 giờ ngày 4.11, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống nhiều nơi ở TP.HCM. Trong đó, khu vực trung tâm thành phố hứng trọn cơn mưa nặng hạt kéo dài, nhiều con đường bị ngập nước nặng như Lê Thánh Tôn, Lê Lai, Nguyễn Thái Học, Trương Định, Nguyễn An Ninh, Phạm Ngũ Lão…

Đường Lê Lai (phường Bến Thành) bị ngập sâu nhất. Khoảng 30 phút ngay cơn mưa lớn thì tuyến đường này đã mênh mông nước. Nhiều người sống ở khu vực này cho biết đây là lần ngập nặng nhất từ đầu năm đến nay.

Cơn mưa lớn tối 4.11 khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm TP.HCM ngập sâu ẢNH: DẠ THẢO

Đoạn đường ngập sâu nhất là Lê Lai. Nơi đây nước ngập kéo dài gần hết con đường ẢNH: DẠ THẢO

Đoạn ngập sâu nhất ở đường Lê Lai là khu vực gần giao lộ Đinh Công Tráng ẢNH: DẠ THẢO

Tình trạng ngập nước trên đường Lê Lai kéo dài hơn 1 giờ, khoảng 21 giờ 30 và đến khoảng 22 giờ 30 nước vẫn chưa rút hết ẢNH: DẠ THẢO

Theo ghi nhận, trên tuyến Lê Lai, nước ngập kéo dài gần hết con đường (đoạn từ giao lộ Phạm Hồng Thái đến Tôn Thất Tùng). Mực nước sâu nhất tại đây có nơi cao hơn bánh xe máy. Nước tràn lên lề đường, hàng loạt xe máy bị chết máy. Nhiều người đành cho xe lên lề, không dám di chuyển.

Trong khi đó, ở con đường song song nằm cạnh công viên 23 Tháng 9 là Phạm Ngũ Lão cũng trong tình cảnh ngập sâu. Nước ngập từ giao lộ Cống Quỳnh đến Nguyễn Thái Học. Đồng thời, một số con đường ở phố Tây như Đề Thám, Bùi Viện cũng bị bủa vây bởi nước ngập.

Đường Phạm Ngũ Lão cũng tương tự, nước ngập sâu, kéo dài gần như suốt con đường ẢNH: DẠ THẢO

Nước tràn vào khu vực phố Tây ẢNH: DẠ THẢO

Trên đường Lê Thánh Tôn, nước ngập đoạn từ giao lộ Pasteur đến tận giao lộ Trương Định ẢNH: DẠ THẢO

Đường Lê Thánh Tôn mênh mông nước trong mưa tối 4.11 ẢNH: DẠ THẢO

Điểm ngập tại giao lộ Lê Thánh Tôn - Lê Anh Xuân ẢNH: DẠ THẢO

Đường Trương Định (phường Bến Thành) ngập sâu, kéo dài đến hơn 1 giờ ẢNH: DẠ THẢO

Tầng trệt của một chung cư trên đường Trương Định bị nước tràn vào bên trong ẢNH: DẠ THẢO

Nước ngập tại giao lộ Trương Định - Nguyễn An Ninh ẢNH: DẠ THẢO

Việc kinh doanh buôn bán của người dân gần giao lộ Trương Định - Nguyễn An Ninh đều ngưng trệ do nước ngập ẢNH: DẠ THẢO

Nước ngập trên đường Nguyễn An Ninh, đường dẫn vào khu vực chợ Bến Thành ẢNH: DẠ THẢO



