Đời sống Cộng đồng

Mưa lớn tối 4.11: Nhiều tuyến đường ở trung tâm TP.HCM mênh mông nước

Dạ Thảo
Dạ Thảo
05/11/2025 08:10 GMT+7

Cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ tối 4.11 khiến một số con đường ở trung tâm TP.HCM ngập sâu, người dân đi lại khó khăn.

Khoảng 20 giờ ngày 4.11, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống nhiều nơi ở TP.HCM. Trong đó, khu vực trung tâm thành phố hứng trọn cơn mưa nặng hạt kéo dài, nhiều con đường bị ngập nước nặng như Lê Thánh Tôn, Lê Lai, Nguyễn Thái Học, Trương Định, Nguyễn An Ninh, Phạm Ngũ Lão… 

Đường Lê Lai (phường Bến Thành) bị ngập sâu nhất. Khoảng 30 phút ngay cơn mưa lớn thì tuyến đường này đã mênh mông nước. Nhiều người sống ở khu vực này cho biết đây là lần ngập nặng nhất từ đầu năm đến nay.

Mưa lớn vào tối 4.11: Nhiều đường ở trung tâm TP.HCM mênh mông nước - Ảnh 1.

Cơn mưa lớn tối 4.11 khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm TP.HCM ngập sâu

ẢNH: DẠ THẢO

Mưa lớn vào tối 4.11: Nhiều đường ở trung tâm TP.HCM mênh mông nước - Ảnh 2.

Đoạn đường ngập sâu nhất là Lê Lai. Nơi đây nước ngập kéo dài gần hết con đường

ẢNH: DẠ THẢO

Mưa lớn vào tối 4.11: Nhiều đường ở trung tâm TP.HCM mênh mông nước - Ảnh 3.

Đoạn ngập sâu nhất ở đường Lê Lai là khu vực gần giao lộ Đinh Công Tráng

ẢNH: DẠ THẢO

Mưa lớn vào tối 4.11: Nhiều đường ở trung tâm TP.HCM mênh mông nước - Ảnh 4.

Tình trạng ngập nước trên đường Lê Lai kéo dài hơn 1 giờ, khoảng 21 giờ 30 và đến khoảng 22 giờ 30 nước vẫn chưa rút hết

ẢNH: DẠ THẢO

Theo ghi nhận, trên tuyến Lê Lai, nước ngập kéo dài gần hết con đường (đoạn từ giao lộ Phạm Hồng Thái đến Tôn Thất Tùng). Mực nước sâu nhất tại đây có nơi cao hơn bánh xe máy. Nước tràn lên lề đường, hàng loạt xe máy bị chết máy. Nhiều người đành cho xe lên lề, không dám di chuyển.

Trong khi đó, ở con đường song song nằm cạnh công viên 23 Tháng 9 là Phạm Ngũ Lão cũng trong tình cảnh ngập sâu. Nước ngập từ giao lộ Cống Quỳnh đến Nguyễn Thái Học. Đồng thời, một số con đường ở phố Tây như Đề Thám, Bùi Viện cũng bị bủa vây bởi nước ngập.

Mưa lớn vào tối 4.11: Nhiều đường ở trung tâm TP.HCM mênh mông nước - Ảnh 5.

Đường Phạm Ngũ Lão cũng tương tự, nước ngập sâu, kéo dài gần như suốt con đường

ẢNH: DẠ THẢO

Mưa lớn vào tối 4.11: Nhiều đường ở trung tâm TP.HCM mênh mông nước - Ảnh 6.

Nước tràn vào khu vực phố Tây

ẢNH: DẠ THẢO

Mưa lớn vào tối 4.11: Nhiều đường ở trung tâm TP.HCM mênh mông nước - Ảnh 7.

Trên đường Lê Thánh Tôn, nước ngập đoạn từ giao lộ Pasteur đến tận giao lộ Trương Định

ẢNH: DẠ THẢO

Mưa lớn vào tối 4.11: Nhiều đường ở trung tâm TP.HCM mênh mông nước - Ảnh 8.

Đường Lê Thánh Tôn mênh mông nước trong mưa tối 4.11

ẢNH: DẠ THẢO

Mưa lớn vào tối 4.11: Nhiều đường ở trung tâm TP.HCM mênh mông nước - Ảnh 9.

Điểm ngập tại giao lộ Lê Thánh Tôn - Lê Anh Xuân

ẢNH: DẠ THẢO

Mưa lớn vào tối 4.11: Nhiều đường ở trung tâm TP.HCM mênh mông nước - Ảnh 10.

Đường Trương Định (phường Bến Thành) ngập sâu, kéo dài đến hơn 1 giờ

ẢNH: DẠ THẢO

Mưa lớn vào tối 4.11: Nhiều đường ở trung tâm TP.HCM mênh mông nước - Ảnh 11.

Tầng trệt của một chung cư trên đường Trương Định bị nước tràn vào bên trong

ẢNH: DẠ THẢO

Mưa lớn vào tối 4.11: Nhiều đường ở trung tâm TP.HCM mênh mông nước - Ảnh 12.

Nước ngập tại giao lộ Trương Định - Nguyễn An Ninh

ẢNH: DẠ THẢO

Mưa lớn vào tối 4.11: Nhiều đường ở trung tâm TP.HCM mênh mông nước - Ảnh 13.

Việc kinh doanh buôn bán của người dân gần giao lộ Trương Định - Nguyễn An Ninh đều ngưng trệ do nước ngập

ẢNH: DẠ THẢO

Mưa lớn vào tối 4.11: Nhiều đường ở trung tâm TP.HCM mênh mông nước - Ảnh 14.

Nước ngập trên đường Nguyễn An Ninh, đường dẫn vào khu vực chợ Bến Thành

ẢNH: DẠ THẢO


Xem thêm bình luận