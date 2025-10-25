Triều cường ở TP.HCM, Nam bộ vượt lịch sử, ngập nước gây thiệt hại nặng nề: Vì sao?

Tối 25.10, thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, triều cường ở TP.HCM, Nam bộ vượt mốc lịch sử những ngày qua, kết hợp mưa lớn gây ngập nước khắp nơi.

Triều cường ngập khu du lịch Bình Quới 2 ẢNH: PHẠM HỮU

Theo ông Quyết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục khoảng 6 - 9 độ bắc, hình thế này là nguyên nhân chính đã gây mưa nhiều ở khu vực Nam bộ, có nơi mưa 70 - 80 thậm chí trên 100 mm.

Trong khi đó các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nước trên thượng nguồn cao kết hợp với triều cường gây nên mực nước lên rất cao, một số nơi vượt mốc lịch sử như Cần Thơ, Mỹ Thuận.

Tại TP.HCM, khu vực Đông Nam bộ do mưa lớn, các hồ chứa thủy điện xả và kết hợp với triều cường cao, nên cũng gây nên ngập lụt nghiêm trọng.

Tại Thủ Dầu Một vượt mức lịch sử, trạm Phú An bằng mốc lịch sử, trạm Nhà Bè thấp hơn mốc lịch sử 2 cm.

Có nơi ngập 1,6 m trong đợt triều cườn g

Trong mấy ngày vừa qua mực nước các sông khu vực TP.HCM, các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam bộ đã lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch và đã đạt đỉnh của đợt triều này vào các ngày 23 và 24 - 25.10.

Phần lớn các trạm đều đạt vượt báo động III từ 10 - 20 cm, có nơi trên 30 cm, một số trạm đạt vượt mốc lịch sử từ 3 - 7 cm.

Khu Thanh Đa ngập nặng trong đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch ẢNH: PHẠM HỮU

Cụ thể như sau: Phú An 1,77 m, Nhà Bè 1,78 m, Thủ Dầu Một 1,87 m (cao hơn mức lịch sử 1,80 m vào năm 2019), Cần Thơ 2,33 m (cao hơn mức lịch sử 2,27 m vào năm 2022), Mỹ Thuận 2,22 m (cao hơn mức lịch sử 2,17 m vào năm 2022), Cà Mau 1,19 m (cao hơn lịch sử 1,16 m vào năm 2023).

Theo cơ quan khí tượng, mực nước triều cường dâng cao đã gây ngập lụt ở nhiều nơi độ sâu ngập khoảng từ 1 - 1,6 m (đất tự nhiên không có đê bao, mặt ruộng), một số đường giao thông và đô thị ngập khoảng 0,5 đến 0,8 m.

TP.HCM và nhiều nơi thiệt hại do ngập nước

Thống kê sơ bộ thiệt hại tại một số địa phương về tài sản, hoa màu. Cụ thể, tại Đồng Tháp có 17 căn nhà và 5 phòng học bị ngập nước; nhiều tuyến bờ bao bị tràn; gây thiệt hại hoàn toàn 88 ha lúa mới gieo sạ và 3,5 ha hoa màu; ảnh hưởng đến 447 ha vườn cây ăn trái và 2,5 ha diện tích nuôi thủy sản (trong đó có 510 m² ao nuôi cá). Ước tổng thiệt hại trong đợt này khoảng 8,62 tỉ đồng.

Về tình hình sạt lở, sụp lún tại Đồng Tháp đã làm ảnh hưởng đến 43 căn nhà (18 căn bị sập hoàn toàn), 7 phần mộ, cùng 4 hộ dân nuôi cá diêu hồng với tổng thiệt hại 49 vèo cá (bao gồm cá giống và cá thành phẩm), gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhiều hộ dân ven sông, ước tổng thiệt hại do sạt lở khoảng 30 tỉ đồng.

Tại TP.HCM do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông và hoàn lưu sau bão nên tình hình mưa diễn ra nhiều nơi, có nơi mưa to đến rất to, mưa rất to tại trạm đo mưa thuộc xã Phước Thành (172,8 mm).

Người dân TP.HCM vất vả sống chung nước ngập ẢNH: PHẠM HỮU

Mưa rất to tại trạm đo mưa thuộc phường Phú An tại đài Bình Dương (109,2 mm). Tại trạm Phạm Văn Cội (69 mm), trạm An Phú (54,8 mm).

Mực nước tại các trạm trên sông Sài Gòn lên rất cao vào chiều tối ngày 23, trạm Phú An đạt 1,77 m, trạm Nhà Bè 1,78 m, Thủ Dầu Một 1,86 m. Tối 24.10, trạm Phú An, Nhà Bè đạt 1,77 m, Thủ Dầu Một 1,87 m.

Hiện nay, hồ Dầu Tiếng và hồ Trị An không tiến hành xả lũ. Hồ Dầu Tiếng xả duy trì dòng chảy môi trường qua tràn và hồ Trị An xả hạ du. Tổ hợp các yếu tố mưa lớn, kỳ triều cường và xả lũ từ các hồ thủy điện là nguyên nhân làm mực nước triều dâng cao.

Về thiệt hại, TP.HCM có 1 người tử vong, nguyên nhân do mưa lớn, nước chảy xiết cuốn trôi căn nhà tạm của cụ bà Nhâm Nữ (sinh năm 1946) xây dựng ven suối Bến Ván tại tổ 7, ấp Bàu Bàng, xã Bàu Bàng. Xã Bàu Bàng cũng có hộ dân bị trôi 1 căn nhà tạm.

Phường Bến Cát bị ngập 69 căn nhà. Phường Long Nguyên ngập 103 nhà dân, ngập khoảng 42,5 ha cây trồng, hoa màu của các hộ dân, 9 tuyến đường bị ngập, độ sâu ngập từ 0,3 m đến 1,2 m.

Đợt này nhiều phường xã khác trên địa bàn cũng ghi nhận thiệt hại như: Phú An, Thủ Dầu Một, Bình Hòa, Bình Mỹ, Đông Thạnh, An Phú Đông...

Triều cường dâng cao là giao thông đảo lộn ẢNH: PHẠM HỮU

Theo lãnh đạo Phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn, nguyên nhân chính gây mực nước triều cao chủ yếu do mưa lớn, kết hợp kỳ triều cường theo quy luật thiên văn, các tỉnh Đồng bằng sông cửu Long còn do nước từ thượng nguồn về nhiều.

Các tỉnh miền Đông Nam bộ và TP.HCM còn có sự cộng hưởng bởi xả lũ từ các hồ thủy điện. Với diễn biến tình hình lũ, ngập lụt nêu trên nhận thấy khu vực miền Tây Nam bộ thì khả năng đã đạt đỉnh cao nhất năm.

Tuy nhiên, khu vực miền Đông Nam bộ có khả năng đạt vào tháng 11 và tháng 12 do kết hợp với gió mùa đông bắc hoạt động mạnh dẫn đến nước biển dâng từ vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu - Cà Mau cao.

Do đó, triều cường khu vực miền Đông Nam bộ cần phải theo dõi những đợt gió đông bắc mạnh trong 2 tháng cuối năm. Nhận định, từ nay tới cuối năm còn 5 - 6 đợt triều cường cao.