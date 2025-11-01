TP.HCM mưa lớn giữa trưa 1.11, đường Lê Văn Lương ngập sâu

Gần trưa, cơn mưa lớn bắt đầu đổ xuống nhiều nơi ở TP.HCM, nhất là ở khu vực trung tâm và phía nam. Khoảng 30 phút sau đó, một số tuyến đường ngập sâu do lượng mưa lớn. Cụ thể tại giao lộ đường Nguyễn Thị Thập – Lê Văn Lương, mực nước lên đến gần nửa bánh xe máy.
Trên đường Lê Văn Lương, nước ngập sâu, kéo dài từ giao lộ Nguyễn Thị Thập - Trần Xuân Soạn. Mực nước ngập ở đây có nơi lút bánh xe máy. Người đi lại bằng xe máy hết sức khó khăn. Nhiều người phải tấp lên lề đường vì không thể di chuyển trong vùng nước ngập.
Việc kinh doanh buôn bán của người dân 2 bên đường bị ảnh hưởng ít nhiều. Đến khoảng 11 giờ 30 đoạn đường này vẫn còn trong cảnh ngập nước do mưa lớn.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, 24 giờ qua khu vực TP.HCM có mưa vừa và giông, mưa cục bộ và mưa lớn. Dự báo diễn biến trong 24 – 48 giờ tới khu vực TP.HCM có mưa lớn và giông, tổng lượng mưa phổ biến từ 80 – 140 mm, có nơi trên 140 mm. Dự báo mưa lớn cũng tiếp tục xuất hiện trong những ngày tới.
Dự báo Biển Đông sắp có bão số 13, miền Trung mưa lớn 700 mm
Bình luận (0)