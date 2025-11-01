Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

TP.HCM mưa lớn giữa trưa 1.11, đường Lê Văn Lương ngập sâu

Phạm Hữu
01/11/2025 13:20 GMT+7

Cơn mưa lớn vào giữa trưa 1.11 khiến nhiều tuyến đường, trong đó có đường Lê Văn Lương (phường Tân Hưng, TP.HCM) ngập sâu, người dân đi lại hết sức khó khăn.

Gần trưa, cơn mưa lớn bắt đầu đổ xuống nhiều nơi ở TP.HCM, nhất là ở khu vực trung tâm và phía nam. Khoảng 30 phút sau đó, một số tuyến đường ngập sâu do lượng mưa lớn. Cụ thể tại giao lộ đường Nguyễn Thị Thập – Lê Văn Lương, mực nước lên đến gần nửa bánh xe máy.

Trên đường Lê Văn Lương, nước ngập sâu, kéo dài từ giao lộ Nguyễn Thị Thập - Trần Xuân Soạn. Mực nước ngập ở đây có nơi lút bánh xe máy. Người đi lại bằng xe máy hết sức khó khăn. Nhiều người phải tấp lên lề đường vì không thể di chuyển trong vùng nước ngập.

Mưa lớn giữa trưa: Đường sá ở TP.HCM lại ngập sâu - Ảnh 1.

Trưa 1.11, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống nhiều khu vực ở trung tâm TP.HCM

ẢNH: PHẠM HỮU

Mưa lớn giữa trưa: Đường sá ở TP.HCM lại ngập sâu - Ảnh 2.

Cơn mưa lớn kéo dài gần 1 tiếng khiến một số con đường ngập sâu

ẢNH: PHẠM HỮU

Mưa lớn giữa trưa: Đường sá ở TP.HCM lại ngập sâu - Ảnh 3.

Sau cơn mưa lớn khoảng 30 phút, đường Lê Văn Lương lênh láng nước

ẢNH: PHẠM HỮU

Mưa lớn giữa trưa: Đường sá ở TP.HCM lại ngập sâu - Ảnh 4.

Đoạn ngập sâu nhất ở đường Lê Văn Lương kéo dài từ giao lộ đường Nguyễn Thị Thập đến giao lộ đường Trần Xuân Soạn

ẢNH: PHẠM HỮU

Việc kinh doanh buôn bán của người dân 2 bên đường bị ảnh hưởng ít nhiều. Đến khoảng 11 giờ 30 đoạn đường này vẫn còn trong cảnh ngập nước do mưa lớn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, 24 giờ qua khu vực TP.HCM có mưa vừa và giông, mưa cục bộ và mưa lớn. Dự báo diễn biến trong 24 – 48 giờ tới khu vực TP.HCM có mưa lớn và giông, tổng lượng mưa phổ biến từ 80 – 140 mm, có nơi trên 140 mm. Dự báo mưa lớn cũng tiếp tục xuất hiện trong những ngày tới.

Mưa lớn giữa trưa: Đường sá ở TP.HCM lại ngập sâu - Ảnh 5.

Có nơi nước cao lên đến nửa bánh xe máy

ẢNH: PHẠM HỮU

Mưa lớn giữa trưa: Đường sá ở TP.HCM lại ngập sâu - Ảnh 6.

Nước ngập ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân

ẢNH: PHẠM HỮU

Mưa lớn giữa trưa: Đường sá ở TP.HCM lại ngập sâu - Ảnh 7.

Mọt số người đi xe máy phải đẩy bộ vì cơn mưa lớn giữa trưa ở TP.HCM

ẢNH: PHẠM HỮU

Mưa lớn giữa trưa: Đường sá ở TP.HCM lại ngập sâu - Ảnh 8.

Việc kinh doanh của người dân bị ngưng trệ trong thời điểm mưa lớn và nước ngập

ẢNH: PHẠM HỮU

Dự báo Biển Đông sắp có bão số 13, miền Trung mưa lớn 700 mm


