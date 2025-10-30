Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

TP.HCM: Đường Trần Xuân Soạn, bán đảo Thanh Đa sẽ hết ngập do triều cường?

Vũ Phượng - Uyển Nhi
30/10/2025 16:40 GMT+7

TP.HCM đang triển khai dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa, cải tạo hệ thống thoát nước đường Trần Xuân Soạn... Khi hoàn thành, tình trạng ngập do triều cường ở đây sẽ được giải quyết triệt để.

Đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch với mực nước vượt lịch sử đã gây ngập nhiều tuyến đường ở TP.HCM. Trong đó, người dân ở bán đảo Thanh Đa, đường Trần Xuân Soạn nhiều ngày liền phải sống chung với cảnh ngập nước.

TP.HCM: Đường Trần Xuân Soạn, bán đảo Thanh Đa sẽ hết ngập do triều cường? - Ảnh 1.

Bán đảo Thanh Đa có nơi ngập từ 0,4 - 1 m trong đợt triều cường vừa qua

ẢNH: PHẠM HỮU

Trong cuộc họp báo kinh tế - xã hội định kỳ do Sở VH-TT cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức chiều 30.10, đại diện Sở Xây dựng thông tin về các dự án chống ngập do triều cường trên địa bàn.

TP.HCM chống ngập do triều cường thế nào?

Ông Hoàng Phúc Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, để giải quyết tình hình ngập nước do triều, TP.HCM đã hoàn thành các dự án và đưa vào vận hành các cống kiểm soát triều như:

  • Bình Lợi - Bình Triệu - Rạch Lăng;
  • Nhiêu Lộc - Thị Nghè;
  • Rạch Nhảy - Ruột Ngựa;
  • 5 cống kiểm soát triều khu vực Thủ Đức, cống Ba Thôn, Đá Hàn;  

Sau khi đưa vào vận hành, tình trạng ngập do triều thuộc phạm vi dự án đã góp phần phát huy tác dụng, giảm ngập triều trong đợt triều cường đạt mức 1,82 m vào ngày 24.10 vừa qua.

Theo ông Dũng, hiện thành phố đang triển khai dự án giải quyết ngập do triều có xét đến biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) để giải quyết tình hình ngập tại khu vực phía nam TP.HCM gồm: quận 7, 8, huyện Nhà Bè, một phần huyện Bình Chánh cũ.

TP.HCM: Đường Trần Xuân Soạn, bán đảo Thanh Đa sẽ hết ngập do triều cường? - Ảnh 2.

Ông Hoàng Phúc Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

TP.HCM cũng đang triển khai dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa, dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Trần Xuân Soạn… Khi hoàn thành sẽ giải quyết triệt để ngập tại khu vực này, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân.

"Một số dự án giải quyết ngập trên địa bàn Gò Vấp, Thảo Điền - Quốc Hương và chợ Thủ Đức đang và sẽ triển khai cũng sẽ góp phần giảm ngập cho các khu vực "nóng" hiện nay trên địa bàn", ông Hoàng Phúc Dũng nói.

Những công trình chống ngập nước tại TP.HCM

Theo đại diện Sở Xây dựng, sau sáp nhập 3 địa phương, TP.HCM đã chỉ đạo tập trung rà soát quy hoạch, cập nhật hiện trạng hệ thống thoát nước của Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu để bổ sung và hoàn thiện lại đề án chung của thành phố.

TP.HCM: Đường Trần Xuân Soạn, bán đảo Thanh Đa sẽ hết ngập do triều cường? - Ảnh 4.

Người dân đi giữa biển nước trên đường Trần Xuân Soạn

ẢNH: PHẠM HỮU

Hiện TP.HCM đang tập trung đẩy nhanh thực hiện các công trình trọng điểm chống ngập như:

  • Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1);
  • Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương trước đây, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn);
  • Dự án cải tạo hệ thống thoát nước mưa và nước thải TP.HCM (lưu vực Tham Lương - Bến Cát - Nước Lên) và dự án cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực tây Sài Gòn;
  • Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng ven rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật), quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp trước đây;
  • Dự án cải tạo kênh Hy Vọng;
  • Cải tạo các trục tiêu thoát nước chính: cải tạo rạch Văn Thánh, Xóm Củi, Bà Lớn;
  • Dự án cải tạo phía bắc kênh Đôi và một số dự án để giải quyết ngập cho các khu vực ngập nặng ở Gò Vấp, Thảo Điền - Quốc Hương, khu vực chợ Thủ Đức;


Tin liên quan

TP.HCM sắp đón đợt triều cường lớn đầu tháng 11: Nguy cơ ngập nước nhiều nơi

TP.HCM sắp đón đợt triều cường lớn đầu tháng 11: Nguy cơ ngập nước nhiều nơi

TP.HCM sắp đón đợt triều cường đầu tháng 11 (rằm tháng 9 âm lịch) rất lớn, có khả năng vượt báo động 3 gây ngập nước nhiều nơi.

Dự báo thời tiết TP.HCM: Mưa giông liên tục 10 ngày, cần lưu ý gì?

Triều cường ở TP.HCM, Nam bộ vượt lịch sử, ngập nước gây thiệt hại nặng nề: Vì sao?

Khám phá thêm chủ đề

Triều cường Triều cường ở TP.HCM ngập nước Thanh Đa Trần Xuân Soạn TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận