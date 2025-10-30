TP.HCM: Đường Trần Xuân Soạn, bán đảo Thanh Đa sẽ hết ngập do triều cường?

Đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch với mực nước vượt lịch sử đã gây ngập nhiều tuyến đường ở TP.HCM. Trong đó, người dân ở bán đảo Thanh Đa, đường Trần Xuân Soạn nhiều ngày liền phải sống chung với cảnh ngập nước.

Bán đảo Thanh Đa có nơi ngập từ 0,4 - 1 m trong đợt triều cường vừa qua ẢNH: PHẠM HỮU

Trong cuộc họp báo kinh tế - xã hội định kỳ do Sở VH-TT cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức chiều 30.10, đại diện Sở Xây dựng thông tin về các dự án chống ngập do triều cường trên địa bàn.

TP.HCM chống ngập do triều cường thế nào?

Ông Hoàng Phúc Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, để giải quyết tình hình ngập nước do triều, TP.HCM đã hoàn thành các dự án và đưa vào vận hành các cống kiểm soát triều như:

Bình Lợi - Bình Triệu - Rạch Lăng;



Nhiêu Lộc - Thị Nghè;



Rạch Nhảy - Ruột Ngựa;



5 cống kiểm soát triều khu vực Thủ Đức, cống Ba Thôn, Đá Hàn;

Sau khi đưa vào vận hành, tình trạng ngập do triều thuộc phạm vi dự án đã góp phần phát huy tác dụng, giảm ngập triều trong đợt triều cường đạt mức 1,82 m vào ngày 24.10 vừa qua.

Theo ông Dũng, hiện thành phố đang triển khai dự án giải quyết ngập do triều có xét đến biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) để giải quyết tình hình ngập tại khu vực phía nam TP.HCM gồm: quận 7, 8, huyện Nhà Bè, một phần huyện Bình Chánh cũ.

Ông Hoàng Phúc Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

TP.HCM cũng đang triển khai dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa, dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Trần Xuân Soạn… Khi hoàn thành sẽ giải quyết triệt để ngập tại khu vực này, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân.

"Một số dự án giải quyết ngập trên địa bàn Gò Vấp, Thảo Điền - Quốc Hương và chợ Thủ Đức đang và sẽ triển khai cũng sẽ góp phần giảm ngập cho các khu vực "nóng" hiện nay trên địa bàn", ông Hoàng Phúc Dũng nói.

Những công trình chống ngập nước tại TP.HCM

Theo đại diện Sở Xây dựng, sau sáp nhập 3 địa phương, TP.HCM đã chỉ đạo tập trung rà soát quy hoạch, cập nhật hiện trạng hệ thống thoát nước của Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu để bổ sung và hoàn thiện lại đề án chung của thành phố.

Người dân đi giữa biển nước trên đường Trần Xuân Soạn ẢNH: PHẠM HỮU

Hiện TP.HCM đang tập trung đẩy nhanh thực hiện các công trình trọng điểm chống ngập như:

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1);



Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương trước đây, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn);



Dự án cải tạo hệ thống thoát nước mưa và nước thải TP.HCM (lưu vực Tham Lương - Bến Cát - Nước Lên) và dự án cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực tây Sài Gòn;



Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng ven rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật), quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp trước đây;



Dự án cải tạo kênh Hy Vọng;



Cải tạo các trục tiêu thoát nước chính: cải tạo rạch Văn Thánh, Xóm Củi, Bà Lớn;



Dự án cải tạo phía bắc kênh Đôi và một số dự án để giải quyết ngập cho các khu vực ngập nặng ở Gò Vấp, Thảo Điền - Quốc Hương, khu vực chợ Thủ Đức;





