Đời sống Cộng đồng

TP.HCM sắp đón đợt triều cường lớn đầu tháng 11: Nguy cơ ngập nước nhiều nơi

Vũ Phượng
Vũ Phượng
30/10/2025 13:29 GMT+7

TP.HCM sắp đón đợt triều cường đầu tháng 11 (rằm tháng 9 âm lịch) rất lớn, có khả năng vượt báo động 3 gây ngập nước nhiều nơi.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, TP.HCM sắp đón đợt triều cường đầu tháng 11 (rằm tháng 9 âm lịch). Mực triều cường có thể vượt báo động 3, kết hợp mưa gia tăng, dự báo nhiều nơi có thể ngập nước.

TP.HCM sắp đón đợt triều cường lớn: Có khả năng vượt báo động 3 - Ảnh 1.

TP.HCM sắp đón đợt triều cường lớn những ngày tới

ẢNH: PHẠM HỮU

Mực nước trên báo động 3 ở trạm Phú An, Nhà Bè là 1,7 m. Đây là mực nước vượt cao hơn ngưỡng nguy hiểm nhất trong hệ thống cảnh báo, có thể ngập nước những khu vực trũng thấp như: Nhà Bè, quận 7 cũ, khu Bình Quới...

Đơn vị này lưu ý, người dân các khu vực Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Quới, Thanh Đa, Thủ Dầu Một, Bến Cát cần đề phòng, chuẩn bị đê bao các khu vực xung yếu.

Theo cơ quan khí tượng, áp cao lục địa tiếp tục di chuyển ra phía đông có cường độ suy yếu dần. Dải hội tụ nhiệt đới xu hướng nâng trục dần lên phía bắc với cường độ suy yếu dần vùng hội tụ gió trên cao di chuyển về phía tây và tan dần.

Gió đổi hướng có cường độ yếu - trung bình trên vùng biển Nam bộ.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục vắt qua Bắc bộ - Bắc Trung bộ có cường độ ổn định.

TP.HCM sắp đón đợt triều cường lớn: Có khả năng vượt báo động 3 - Ảnh 2.

Triều cường gây ngập nước ở các vùng trũng thấp

ẢNH: PHẠM HỮU

Do đó, thời tiết phổ biến 2 - 3 ngày tới nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, hửng nắng nhẹ. Trưa chiều và tối có mưa rào nhiều nơi và rải rác có giông, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ 3 - 10 ngày tiếp theo, nhiều phường, xã tiếp tục có mưa giông gia tăng. Kết hợp kỳ triều cường theo quy luật rằm tháng 9 âm lịch, TP.HCM có thể ngập nước nhiều nơi.

TP.HCM còn 5 - 6 đợt triều cường cao 

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cảnh báo, từ nay đến cuối năm, TP.HCM, Nam bộ còn 5 - 6 đợt triều cường dâng cao. Người dân ở vùng trũng thấp cần chủ động chuẩn bị các bao cát, miếng chắn để ngăn nước vào nhà, chú ý khi tham gia giao thông.

Trước đó, kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch đã làm mực nước một số trạm ở Nam bộ vượt lịch sử, nhiều trạm vượt báo động 3 từ 10 - 20 cm.

TP.HCM sắp đón đợt triều cường lớn: Có khả năng vượt báo động 3 - Ảnh 3.

TP.HCM đang vào đợt mưa giông liên tục trong 10 ngày tới

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Riêng tại TP.HCM, do mưa lớn, các hồ chứa thủy điện xả và kết hợp với triều cường cao, nên cũng gây nên ngập nước nghiêm trọng. Tại Thủ Dầu Một, mực nước vượt mức lịch sử, trạm Phú An bằng mốc lịch sử, trạm Nhà Bè thấp hơn mốc lịch sử 2 cm.

Mực nước triều cường dâng cao đã gây ngập nước ở nhiều nơi. Độ sâu ngập khoảng từ 1 - 1,6 m (đất tự nhiên không có đê bao - mặt ruộng), một số đường giao thông và đô thị ngập khoảng 0,5 đến 0,8 m.

Theo cơ quan khí tượng, tình hình ngập nước ở khu vực Đông Nam bộ (bao gồm TP.HCM) có khả năng tiếp tục xuất hiện vào tháng 11 và tháng 12.

Nguyên nhân là do gió mùa đông bắc hoạt động mạnh, làm nước biển dâng cao từ vùng biển Bà Rịa, Vũng Tàu đến Cà Mau. Do đó, triều cường khu vực miền Đông Nam bộ cần phải theo dõi những đợt gió đông bắc mạnh trong 2 tháng cuối năm. 

