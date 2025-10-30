Bé trai trôi giữa dòng nước xiết sông Hàn, câu chuyện phía sau khiến ai cũng nghẹn lòng

Khoảnh khắc sinh tử giữa sông Hàn

Sáng nay 30.10, chị T.H.T, mẹ bé trai trôi giữa dòng nước chảy xiết trên sông Hàn (TP.Đà Nẵng), cho biết sau khi được người dân đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, cháu bé đã được về nhà, sức khỏe ổn định.

Trước đó, khoảng 22 giờ tối qua 29.10, chị Hồ Đặng Minh T. cùng 2 người khác đang đi trên đường Bạch Đằng phía bờ tây sông Hàn thì bất ngờ phát hiện có người bị trôi trên sông, đoạn trước Cổ viện Chàm.

Khoảnh khắc người dân kéo cháu bé trôi trong dòng nước chảy xiết lên bờ sông Hàn trong đêm mưa lũ ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

"Có một thanh niên phát hiện người trôi sông và hô hoán. Ban đầu tôi tưởng là người câu cá ở đoạn trên kia gặp nạn trôi xuống, đến khi nhìn kỹ mới nhận ra đầu của bé giữa dòng nước. Tim tôi thắt lại, chẳng kịp nghĩ gì, hoảng loạn tôi và mọi người lao đến cứu, kéo bé lên bờ", chị Minh T. kể.

Chỉ trong vài giây sinh tử, 3 người phối hợp kéo được cậu bé lên bờ. Lúc này, toàn thân ướt sũng, bé trai run rẩy vì lạnh, nhưng vẫn cầm chặt trong tay cây kẹo mút.

Khi được một người tháo vỏ kẹo đưa lại, cậu bé ngồi ăn ngon lành. Tuy nhiên, khi được mọi người hỏi thì bé trai im lặng, không trả lời.

Clip của chị Minh T. sau khi đăng tải trên mạng xã hội với mục đích tìm người thân được lan truyền chóng mặt. Nhiều người xúc động trước hành động nghĩa hiệp, nhưng cũng có không ít bình luận thiếu thiện chí, trách móc người cứu hộ: "vô tâm, không thay áo quần cho bé", "hỏi quá dồn dập, con nít không trả lời được"... hay những đồn đoán rằng "bé trôi từ Quảng Nam (cũ) ra sông Hàn"...

Người dân TP.Đà Nẵng suốt đêm dõi theo câu chuyện và gửi lời cảm ơn đến những người đã cứu bé trai ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Trước những thông tin sai lệch đó, chị T.H.T (mẹ cháu bé) đã lên tiếng: "Con tôi là trẻ đặc biệt, không giao tiếp bằng lời nhiều. Cháu rất thích nước nên đã tự trèo qua lan can cầu Rồng rồi rơi xuống sông, không phải bị trôi từ Quảng Nam ra như mạng xã hội nói. Tôi đội ơn những người đã cứu con mình".

'Xin đừng phán xét, hãy cảm ơn những người tốt'

Chị T. kể lại, tối hôm qua 29.10 chị đang làm việc trong nhà (ở phường An Hải) thì nghe tiếng cửa bật mở. Biết con trai hay ra quầy tạp hóa gần nhà để lấy kẹo, chị T. vội đội mưa đi tìm, nhưng suốt cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy.

Khi nhận tin con được cứu trên sông Hàn, chị T. liền đến hiện trường, sau đó được gặp con ở bệnh viện.

"Lúc đó tôi chỉ biết cảm ơn trời đất và những người đã cứu con mình. Mong mọi người đừng phán xét họ nữa. Họ đã liều mình cứu con tôi giữa dòng nước chảy xiết", chị T. xúc động chia sẻ.

Cây kẹo mút cháu bé cầm chặt trên tay, một chi tiết khiến nhiều người xúc động, không cầm được nước mắt khi xem đoạn clip ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Câu chuyện về "cháu bé trôi sông Hàn" không chỉ khiến người dân TP.Đà Nẵng thót tim, mà còn nhắc nhớ về lòng nhân ái giữa mùa mưa lũ. "Giữa lúc ai cũng lo phòng chống lũ, chứng kiến một em nhỏ được cứu sống thần kỳ khiến tôi tin rằng tình người luôn hiện hữu giữa những cơn dông", một người dân ở TP.Đà Nẵng viết trên mạng xã hội.