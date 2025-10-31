Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Dự báo thời tiết TP.HCM: Liên tục mưa lớn, triều cường dâng cao gây ngập nặng

Vũ Phượng
Vũ Phượng
31/10/2025 12:07 GMT+7

Dự báo thời tiết TP.HCM liên tục có mưa lớn kéo dài những ngày tới, kết hợp kỳ triều cường dâng cao, người dân cần chủ động đề phòng ngập nước.

Sáng nay 31.10, thời tiết TP.HCM trời hửng nắng, trời có lúc giảm mây, không mưa. Nhiệt độ lúc 8 giờ sáng là 29oC (cao hơn hôm trước 2oC). Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo thời tiết TP.HCM những ngày tới liên tục mưa lớn kéo dài.

Theo cơ quan khí tượng, 24 giờ qua, khu vực TP.HCM đã có mưa vừa và giông. Lượng mưa 24 giờ qua như sau: Mỹ Xuân 17,6 mm, Dĩ An 16,4 mm, Kim Long 13,8 mm...

Dự báo thời tiết TP.HCM: Liên tục mưa lớn, triều cường vào chiều tối - Ảnh 1.

Mưa lớn kết hợp triều cường nhiều nơi có thể ngập nước

ẢNH: NHẬT THỊNH

Từ 24 - 48 giờ tới, thời tiết TP.HCM có mưa vừa, mưa to và giông. Tổng lượng mưa phổ biến 70 - 140 mm, có nơi trên 140 mm. Những phường, xã ở TP.HCM có mưa lớn trong thời gian này như: Thủ Đức, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ, Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Phú Giáo, Côn Đảo...

Các phường ở nội thành như: Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Thạnh có tổng lượng mưa trong 2 ngày dao động 70 - 110 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn tiếp tục diễn ra trên khu vực TP.HCM trong 2 - 3 ngày tới. Tổng lượng mưa từ 13 giờ ngày 2.11 đến 13 giờ ngày 3.11 phổ biến từ 40 - 80 mm, có nơi trên 80 mm. Dự báo mưa lớn tiếp tục kéo dài trong những ngày tiếp theo trên khu vực.

Bên cạnh đó, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên chậm trong những ngày tới. Đến ngày 4.11, đỉnh triều cao nhất ngày ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 3.

Do đó, người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết TP.HCM có mưa lớn kéo dài chiều tối

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, hiện áp cao lạnh lục địa đang được tăng cường yếu lệch đông. Dải hội tụ nhiệt đới có trục ngang qua khu vực Nam bộ nâng trục dần lên phía bắc. Gió đổi hướng có cường độ yếu trên vùng biển Nam bộ.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc bộ - Bắc Trung bộ có cường độ ổn định.

Dự báo thời tiết TP.HCM: Liên tục mưa lớn, triều cường vào chiều tối - Ảnh 2.

Triều cường sẽ lên cao từ ngày 4.11

ẢNH: NHẬT THỊNH

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, hửng nắng nhẹ. Chiều tối các tỉnh Đông Nam bộ có mưa rào nhiều nơi và rải rác có giông, các tỉnh miền Tây có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa lớn. Trong mưa giông, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 29 - 32oC.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, hửng nắng nhẹ. Chiều tối có mưa rào nhiều nơi và rải rác có giông, có nơi mưa vừa, mưa lớn. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Riêng khu vực trung tâm TP.HCM hôm nay nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, hửng nắng nhẹ. Chiều tối có mưa rào nhiều nơi và rải rác có giông, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa lớn. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Nam bộ 2 - 3 ngày tới nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, hửng nắng nhẹ. Chiều tối có mưa rào nhiều nơi và rải rác có giông, có nơi mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

