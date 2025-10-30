Túi chống lụt cứu tài sản: Ý tưởng ra đời từ nỗi khổ chạy lũ ở miền Trung

Túi chống lụt là gì?

Ông Đặng Chương Ngạn (người dân ở tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc Đà Nẵng) nhìn nhận chưa năm nào lũ, lụt khủng khiếp như năm 2025. Tại thời điểm này, nước lũ đang dâng cao làm nhiều nơi ở miền Trung như Huế, Đà Nẵng… ngập nặng. Hàng trăm nghìn hộ dân phải sống chung với lũ.

Dọc các lưu vực sông Hồng, sông Mã, sông Gianh, sông Thu Bồn, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long, nước lũ dâng rất cao, có nơi ngập cả tháng. Trong những ngày nước lũ tràn vào nhà, người dân phải di chuyển đồ đạc, kê cao tủ lạnh, máy giặt, thóc gạo... hoặc chấp nhận để tài sản bị hư hại, trôi mất.

"Nhà ông ngoại tôi ở tỉnh Quảng Nam cũ, năm nào cũng có từ 1 - 2 đợt đi gửi xe máy, tủ lạnh, khiêng đồ lên lầu trên, rồi lại khiêng xuống. Thật mệt mỏi, vất vả, hao phí...", ông Ngạn chia sẻ.

Ý tưởng túi chống lụt dành cho người dân vùng lũ của ông Ngạn Ảnh phác thảo bằng AI

Từ thực tế này, ông Ngạn nghĩ đến một giải pháp giúp bà con sống trong vùng lũ có thể bảo vệ tài sản một cách an toàn nhất, đó là túi chống lụt.

Theo ý tưởng của ông Ngạn, túi chống lụt là một loại bao chứa chống thấm, được thiết kế để bảo vệ tài sản trong điều kiện ngập nước tạm thời.

Cấu trúc của túi gồm 3 phần chính: thân túi làm bằng vật liệu nhựa dẻo chống thấm như HDPE, PVC hoặc TPU. Miệng túi có thể gập kín bằng dây rút hoặc hàn nhiệt, đảm bảo nước không lọt vào. Hệ thống neo giữ gồm dây dù hoặc khóa neo để buộc túi vào vị trí cố định, tránh trôi khi nước dâng.

Khi có cảnh báo lũ, người dân cho các vật dụng dễ hư hại như tủ lạnh, tivi, chăn màn, gạo, giấy tờ… vào túi, gập miệng, buộc dây, rồi neo lại vào cột nhà hoặc dầm. Nếu nước dâng cao, túi có thể nổi hoặc chịu ngâm trong nước mà vẫn giữ khô ráo bên trong. Khi lũ rút, chỉ cần lau khô, mở túi là tài sản được bảo toàn gần như nguyên vẹn.

Vật liệu nào để chế tạo ra túi?

Ông Ngạn cho rằng, HDPE (High-Density Polyethylene) là loại nhựa dẻo phổ biến, giá rẻ, nhẹ và chống thấm rất tốt. Bạt HDPE dày 0,3 - 0,4 mm thường được dùng làm hồ nuôi tôm, mái che hoặc bạt phủ hàng hóa. Nếu ép nhiệt để tạo thành túi kín, HDPE có thể chịu được áp lực nước sâu 1 - 1,5 m trong vài ngày.

Ưu điểm của HDPE là giá thành thấp, chỉ khoảng 30.000 đồng/m², dễ sản xuất hàng loạt. Một túi cỡ 1 m³ (vừa đủ bọc tủ lạnh 100 lít hoặc 2 bao gạo lớn) chỉ tốn khoảng 100.000 - 120.000 đồng. Nhược điểm là độ dai kém hơn PVC và dễ rách nếu va vào vật sắc nhọn. Tuy nhiên, trong điều kiện lũ thông thường, HDPE vẫn đáp ứng yêu cầu bảo vệ ngắn hạn.

Phát thảo sơ bộ về ý tưởng túi chống lụt bảo vệ tài sản của ông Ngạn Ảnh phác thảo bằng AI

Vật liệu PVC (Polyvinyl Chloride) là vật liệu quen thuộc trong bạt che xe tải, mái hiên, thuyền hơi giá rẻ. Nó dày, chịu kéo tốt và có thể hàn nhiệt kín. PVC dẻo dày 0,5 mm cho phép túi chịu ngâm nước nhiều ngày mà không thấm. Giá thành khoảng 50.000 - 70.000 đồng/m2, nên túi PVC cỡ vừa vào khoảng 180.000 đồng, thích hợp cho hộ gia đình trung bình, có thể tái sử dụng 10 - 15 lần.

Vật liệu TPU (Thermoplastic Polyurethane) là vật liệu cao cấp, thường dùng cho túi chống nước du lịch, thuyền hơi và áo phao. Nó có độ bền kéo gấp 3 lần PVC, dẻo và chống thủng vượt trội, không chứa chất độc hại. TPU thích hợp cho túi tái sử dụng lâu năm hoặc cứu hộ chuyên nghiệp. Giá cao hơn (120.000 - 150.000 đồng/m2), nhưng tuổi thọ tới 10 - 15 năm.

Về tính thực tiễn của túi chống lụt, ông Ngạn nói rằng các gia đình sẽ không còn phải gửi xe ô tô đến những vùng đất nơi cao hơn và không cần phải khiêng tủ lạnh, thóc, gạo... lên tầng lầu.

Mỗi năm ở miền Trung đều chịu cảnh lũ lụt hoành hành ẢNH: B.H

"Tôi vừa nhìn thấy một cảnh đau lòng ở Quảng Nam, hàng chục người mang quan tài người mất đi an táng giữa mùa lũ. Không biết họ sẽ đào huyệt, chôn người chết như thế nào đây khi nước ở nghĩa địa nước ngập mênh mông. Chúng ta có thể bỏ áo quan vào túi chống lụt, neo tạm quanh nhà, chờ nước rút mới đưa người thân về nơi an nghỉ cuối cùng...", ông Ngạn bày tỏ.

Không chỉ là ý tưởng, hiện ông Đặng Chương Ngạn đang cùng bạn bè lên thiết kế cho các loại túi chống lụt, hy vọng sẽ sớm đưa ra giải pháp cụ thể hơn, để có thể hướng dẫn cho các doanh nghiệp muốn sản xuất, gia công. Ông mong rằng trong tương lai túi chống lụt sẽ là một sản phẩm giúp cho người dân vùng lũ, lụt bảo vệ được tài sản của mình.