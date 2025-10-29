Trả nghĩa ân tình miền Trung, người Thái Nguyên vượt đường xa cứu trợ Huế giữa lũ dữ

"Mặc dù vợ ốm, con nhỏ, ngân hàng gọi cuối tháng nhưng sau trận đại hồng thủy ở Thái Nguyên vừa qua, chúng ta chẳng còn gì để mất nữa. Em còn sức khoẻ, em còn đi. Huế đợi em nhé", dòng thông báo của anh Đào Kim Cương (34 tuổi, ở khu vực Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) trên mạng xã hội đêm 27.10, giữa cơn lũ lịch sử ở Huế khiến nhiều người xúc động.

Chỉ sau khoảng hơn 1 tiếng chuẩn bị, đến khoảng 20 giờ, mọi người đã lên đường. Anh Cương tập hợp được 6 người với 3 xuồng máy, lái ô tô xuyên đêm, đến sáng thì có mặt ở Huế. Ngay lập tức, nhóm của anh Cương lái xuồng, phối hợp với người dân địa phương và lực lượng chức năng đã kết nối trước đó, giúp người dân vùng ngập lụt.

Nhóm của anh Kim Cương giúp người dân vùng lụt ở Huế Ảnh: NVCC

Anh Đào Kim Cương làm tài xế, thuộc nhóm Phản ứng nhanh - Otofun Thái Nguyên. Quê anh ở khu vực Đồng Hỷ, là một trong những điểm ngập sâu, chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ lịch sử hồi đầu tháng 10 này.

Anh Cương cho biết, sau hơn nửa tháng, người dân Thái Nguyên vẫn còn đang khắc phục hậu quả sau trận lũ. Hơn ai hết, anh Cương và những người dân Thái Nguyên hiểu sâu sắc tấm lòng của bà con miền Trung.

"Khúc ruột miền Trung năm nào cũng hứng chịu hậu quả của bão lụt. Khi lũ về Thái Nguyên, không chỉ nhiều đoàn thiện nguyện, cứu trợ miền Trung đã ra giúp đỡ. Trên các hội nhóm, trang mạng xã hội, người miền Trung để lại những bình luận động viên, chia sẻ kinh nghiệm cho chúng tôi vượt qua cơn lũ dữ. Chúng tôi nợ miền Trung những ân tình không thể kể hết", anh Cương nói với PV Thanh Niên chiều 28.10, khi đang lái thuyền phao đưa một em bé ở đường Bùi Thị Xuân, TP.Huế đến bệnh viện vì sốt cao.

Anh Trần Đại Cương và nhóm của mình trên đường vào Huế, tối 27.10 Ảnh: NVCC

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên trên mạng xã hội, ngoài sự nỗ lực giúp đỡ người dân của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thì còn có nhiều đoàn thiện nguyện đến tham gia cứu trợ người dân Huế.

Chiều 28.10, nhóm của anh Trần Đại Cương (25 tuổi) và những thành viên đội cứu hộ cứu nạn hồ Ghềnh Chè - xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên thông báo sẽ xuất phát đi Huế trong đêm, mang theo nhiều nhu yếu phẩm, áo phao... Đại Cương có kinh nghiệm nhiều lần hỗ trợ người dân tỉnh Thái Nguyên trong các đợt lũ lụt năm ngoái và hồi đầu tháng 10 mới đây.

Đặc biệt, nhóm thiện nguyện drone vừa mới được thành lập nhanh cách đây nửa tháng từng được Báo Thanh Niên đề cập trong bài viết: Nhóm phi công drone tiếp tế vùng lũ, cũng đã lên đường. Một nhóm đến Huế, một nhóm đến Đà Nẵng trong ngày 28.10.

Anh Lê Đình Long (25 tuổi, ở Hà Tĩnh), đại diện nhóm drone cho biết: "Thành viên nhóm đã đến Huế từ chiều 28.10 nhưng chưa thể tiếp cận, tiếp tế giúp đỡ bà con bằng drone được do mưa lớn, nước vẫn đang dâng cao và ngập đường".

Thành viên đội phản ứng nhanh Thái Nguyên giúp người dân Huế Ảnh: NVCC

Ở Nghệ An có anh Nguyễn Quân Dũng - Facebook Dũng Nguyễn Quân đã giúp người dân Huế bị mắc kẹt trong vùng lũ từ đêm 27.10.

Ở Hà Tĩnh có anh Đậu Văn Mân - Facebook Đậu Văn Mân cũng cập nhật nhiều clip ghi lại cảnh giúp người dân vùng lụt Huế từ ngày 27.10.

Chiều 28.10, nhóm bạn còn lại ở Thái Nguyên trong đội phản ứng nhanh Thái Nguyên đã tập hợp thêm nhu yếu phẩm, tiếp tục đến Huế đợt 2.

"Mới trải qua trận lụt lịch sử ở quê nhà, nhưng giờ vào Huế tôi vẫn thấy sợ. Chúng tôi sẽ giúp bà con trong khả năng, tùy cơ ứng biến", anh Kim Cương nói sau nhiều tiếng dầm mưa ướt sũng, run vì lạnh.