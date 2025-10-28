Lũ lụt ở Huế: Nhìn từ trên cao thấy sông Hương đục ngầu, 'nước bạc' bủa vây

TP.Huế đang trải qua một "trận đại hồng thủy". Lũ lụt ở Huế khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, có nơi ngập đến nửa người. Là nhiếp ảnh gia sống ở trung tâm TP.Huế, anh Nguyễn Phong đã chụp bộ ảnh từ trên cao ở một số tuyến đường, địa điểm nổi tiếng. Từ Kinh Thành Huế, sân vận động Tự Do, sông Hương... đều đục ngầu một màu "nước bạc" - cách gọi màu nước lụt với phù sa từ thượng nguồn đổ về vùng hạ du của người địa phương.

Mất điện nên nhiều người xa quê không thể liên lạc với người thân ở Huế. Bộ ảnh của anh Phong khiến mọi người "thấy được quê hương", người dân cả nước cùng hướng về Huế, mong tất cả mọi người bình an.

Kinh Thành Huế năm ở bờ bắc sông Hương gần như chìm trong biển nước, khi nước sông dâng cao, tràn vào các tuyến đường Ảnh: Nguyên Phong

Nước sông Hương đoạn qua trung tâm TP.Huế, khu vực cầu Trường Tiền và cầu Phú Xuân đục ngầu bởi phù sa từ thượng nguồn Ảnh: Nguyễn Phong

Một đoạn cầu Dã Viên (lớn) và cầu Bạch Hổ (nhỏ) vắt ngang qua sông Hương và một phần cồn Dã Viên sắp chìm trong biển nước Ảnh: Nguyễn Phong

Nước lụt len lỏi vào khuôn viên trường THPT Chuyên Quốc Học Huế và trường THPT Hai Bà Trưng nằm trên đường Lê Lợi, trước mặt sông Hương Ảnh: Nguyễn Phong

Khu vực trung tâm (bờ nam sông Hương), đoạn ngã 5 với các đường Đống Đa, Hùng Vương, Lê Quý Đôn, Hà Nội bị nước ngập bủa vây Ảnh: Nguyễn Phong

Sân vận động Tự Do Huế trên đường Lê Quý Đôn trở thành hồ "nước bạc" Ảnh: Nguyễn Phong

Sân nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Huế nước lụt ngập lênh láng. Sau nhiều ngày Huế chịu mưa lớn, trưa 28.10 là khoảng thời gian hiếm hoi mưa tạm ngớt Ảnh: Nguyễn Phong

Trước đó, vào ngày 27.10, mực nước trên đường Lê Duẩn, đoạn trước Kinh Thành Huế giáp với sông Hương đã ngập quá nửa người. Người dân ở Huế cho biết trận lụt này nước lên nhanh kèm mưa lớn nhiều ngày, giống trận lụt lịch sử năm 1999 đã khiến hơn 350 người Huế thiệt mạng Ảnh: Nguyễn Phong

Những con đường xứ Huế đã biến thành sông từ ngày 27.10 Ảnh: Nguyễn Phong

Người dân trên đường Kim Long, TP.Huế gia cố nhà cửa trong trận lụt, trong khi nước đã ngập vào nhà Ảnh: Nguyễn Phong

Nước lụt gần chạm đến chân cầu Nguyễn Hoàng - cây cầu thứ 5 nối đôi bờ sông Hương, được đưa vào sử dụng dịp 26.3.2025 Ảnh: Nguyễn Phong

Cách cầu Nguyễn Hoàng 4 km, đường Trần Phú cũng ngập sâu. Trong hình là nhà của anh Nguyễn Phong - chủ nhân của bộ ảnh. Anh Phong cho biết, hiện nhà đã ngập hết cánh cổng, mất điện, nhà có mẹ già nên rất lo lắng. Các tài sản như tủ lạnh, xe máy đều đang chìm trong nước Ảnh: Nguyễn Phong

Theo thông tin từ Trung tâm phòng chống thiên tai TP.Huế, lúc 16 giờ, ngày 28.10 tại các trạm thủy văn như sau: Sông Hương tại trạm Kim Long: 4,70 m, lớn hơn báo động 3 là 1,20 m

Sông Bồ tại trạm Phú Ốc: 4,85 m, lớn hơn báo động 3 là 0,35 m

Sông Ô Lâu tại trạm Phong Bình: 2,57 m Đơn vị này cho biết thêm, lúc 16 giờ, lũ trên các sông ở TP.Huế xuống rất chậm, thậm chí có lúc lên lại vì ảnh hưởng của triều cường và mưa ở khu vực đồng bằng, miền núi. Các hồ chứa nước ở khu vực thượng nguồn đã đạt mực nước dâng bình thường (lưu lượng đến bằng lưu lượng đi). Dự báo trong 12 - 24 giờ tới, lũ trên các sông dao động và xuống chậm, sông Hương xuống mức trên báo động 2, sông Bồ trên báo động 2 đến báo động 3.















