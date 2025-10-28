Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Lũ lụt ở Huế: Nhìn từ trên cao thấy sông Hương đục ngầu, 'nước bạc' bủa vây

Phan Diệp
Phan Diệp
28/10/2025 19:01 GMT+7

Bộ ảnh của anh Nguyễn Phong chụp trưa 28.10 ở TP.Huế, lúc trời ngớt mưa được đăng lên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động, cùng cầu nguyện cho người dân vùng lụt bình an.

TP.Huế đang trải qua một "trận đại hồng thủy". Lũ lụt ở Huế khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, có nơi ngập đến nửa người. Là nhiếp ảnh gia sống ở trung tâm TP.Huế, anh Nguyễn Phong đã chụp bộ ảnh từ trên cao ở một số tuyến đường, địa điểm nổi tiếng. Từ Kinh Thành Huế, sân vận động Tự Do, sông Hương... đều đục ngầu một màu "nước bạc" - cách gọi màu nước lụt với phù sa từ thượng nguồn đổ về vùng hạ du của người địa phương. 

Mất điện nên nhiều người xa quê không thể liên lạc với người thân ở Huế. Bộ ảnh của anh Phong khiến mọi người "thấy được quê hương", người dân cả nước cùng hướng về Huế, mong tất cả mọi người bình an.

Lũ lụt ở Huế: Nhìn từ trên cao thấy sông Hương đục ngầu, 'nước bạc' bủa vây- Ảnh 1.

Kinh Thành Huế năm ở bờ bắc sông Hương gần như chìm trong biển nước, khi nước sông dâng cao, tràn vào các tuyến đường

Ảnh: Nguyên Phong

Lũ lụt ở Huế: Nhìn từ trên cao thấy sông Hương đục ngầu, 'nước bạc' bủa vây- Ảnh 2.

Nước sông Hương đoạn qua trung tâm TP.Huế, khu vực cầu Trường Tiền và cầu Phú Xuân đục ngầu bởi phù sa từ thượng nguồn

Ảnh: Nguyễn Phong

Lũ lụt ở Huế: Nhìn từ trên cao thấy sông Hương đục ngầu, 'nước bạc' bủa vây- Ảnh 3.

Một đoạn cầu Dã Viên (lớn) và cầu Bạch Hổ (nhỏ) vắt ngang qua sông Hương và một phần cồn Dã Viên sắp chìm trong biển nước

Ảnh: Nguyễn Phong

Lũ lụt ở Huế: Nhìn từ trên cao thấy sông Hương đục ngầu, 'nước bạc' bủa vây- Ảnh 4.

Nước lụt len lỏi vào khuôn viên trường THPT Chuyên Quốc Học Huế và trường THPT Hai Bà Trưng nằm trên đường Lê Lợi, trước mặt sông Hương

Ảnh: Nguyễn Phong

Lũ lụt ở Huế: Nhìn từ trên cao thấy sông Hương đục ngầu, 'nước bạc' bủa vây- Ảnh 5.

Khu vực trung tâm (bờ nam sông Hương), đoạn ngã 5 với các đường Đống Đa, Hùng Vương, Lê Quý Đôn, Hà Nội bị nước ngập bủa vây

Ảnh: Nguyễn Phong

Lũ lụt ở Huế: Nhìn từ trên cao thấy sông Hương đục ngầu, 'nước bạc' bủa vây- Ảnh 6.

Sân vận động Tự Do Huế trên đường Lê Quý Đôn trở thành hồ "nước bạc"

Ảnh: Nguyễn Phong

Lũ lụt ở Huế: Nhìn từ trên cao thấy sông Hương đục ngầu, 'nước bạc' bủa vây- Ảnh 7.

Sân nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Huế nước lụt ngập lênh láng. Sau nhiều ngày Huế chịu mưa lớn, trưa 28.10 là khoảng thời gian hiếm hoi mưa tạm ngớt

Ảnh: Nguyễn Phong

Lũ lụt ở Huế: Nhìn từ trên cao thấy sông Hương đục ngầu, 'nước bạc' bủa vây- Ảnh 8.
Lũ lụt ở Huế: Nhìn từ trên cao thấy sông Hương đục ngầu, 'nước bạc' bủa vây- Ảnh 9.

Trước đó, vào ngày 27.10, mực nước trên đường Lê Duẩn, đoạn trước Kinh Thành Huế giáp với sông Hương đã ngập quá nửa người. Người dân ở Huế cho biết trận lụt này nước lên nhanh kèm mưa lớn nhiều ngày, giống trận lụt lịch sử năm 1999 đã khiến hơn 350 người Huế thiệt mạng

Ảnh: Nguyễn Phong

Lũ lụt ở Huế: Nhìn từ trên cao thấy sông Hương đục ngầu, 'nước bạc' bủa vây- Ảnh 10.

Những con đường xứ Huế đã biến thành sông từ ngày 27.10

Ảnh: Nguyễn Phong

Lũ lụt ở Huế: Nhìn từ trên cao thấy sông Hương đục ngầu, 'nước bạc' bủa vây- Ảnh 11.

Người dân trên đường Kim Long, TP.Huế gia cố nhà cửa trong trận lụt, trong khi nước đã ngập vào nhà

Ảnh: Nguyễn Phong

Lũ lụt ở Huế: Nhìn từ trên cao thấy sông Hương đục ngầu, 'nước bạc' bủa vây- Ảnh 12.

Nước lụt gần chạm đến chân cầu Nguyễn Hoàng - cây cầu thứ 5 nối đôi bờ sông Hương, được đưa vào sử dụng dịp 26.3.2025

Ảnh: Nguyễn Phong

Lũ lụt ở Huế: Nhìn từ trên cao thấy sông Hương đục ngầu, 'nước bạc' bủa vây- Ảnh 13.

Cách cầu Nguyễn Hoàng 4 km, đường Trần Phú cũng ngập sâu. Trong hình là nhà của anh Nguyễn Phong - chủ nhân của bộ ảnh. Anh Phong cho biết, hiện nhà đã ngập hết cánh cổng, mất điện, nhà có mẹ già nên rất lo lắng. Các tài sản như tủ lạnh, xe máy đều đang chìm trong nước

Ảnh: Nguyễn Phong

Theo thông tin từ Trung tâm phòng chống thiên tai TP.Huế, lúc 16 giờ, ngày 28.10 tại các trạm thủy văn như sau:

  • Sông Hương tại trạm Kim Long: 4,70 m, lớn hơn báo động 3 là 1,20 m
  • Sông Bồ tại trạm Phú Ốc: 4,85 m, lớn hơn báo động 3 là 0,35 m
  • Sông Ô Lâu tại trạm Phong Bình: 2,57 m

Đơn vị này cho biết thêm, lúc 16 giờ, lũ trên các sông ở TP.Huế xuống rất chậm, thậm chí có lúc lên lại vì ảnh hưởng của triều cường và mưa ở khu vực đồng bằng, miền núi. Các hồ chứa nước ở khu vực thượng nguồn đã đạt mực nước dâng bình thường (lưu lượng đến bằng lưu lượng đi).

Dự báo trong 12 - 24 giờ tới, lũ trên các sông dao động và xuống chậm, sông Hương xuống mức trên báo động 2, sông Bồ trên báo động 2 đến báo động 3.





Khám phá thêm chủ đề

TP.Huế Sông Hương Kinh Thành Huế Ngập lụt Cầu Trường Tiền
