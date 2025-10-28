Lũ lụt ở Huế: Nhìn từ trên cao thấy sông Hương đục ngầu, 'nước bạc' bủa vây

TP.Huế đang trải qua một "trận đại hồng thủy". Lũ lụt ở Huế khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, có nơi ngập đến nửa người. Là nhiếp ảnh gia sống ở trung tâm TP.Huế, anh Nguyễn Phong đã chụp bộ ảnh từ trên cao ở một số tuyến đường, địa điểm nổi tiếng. Từ Kinh Thành Huế, sân vận động Tự Do, sông Hương... đều đục ngầu một màu "nước bạc" - cách gọi màu nước lụt với phù sa từ thượng nguồn đổ về vùng hạ du của người địa phương.
Mất điện nên nhiều người xa quê không thể liên lạc với người thân ở Huế. Bộ ảnh của anh Phong khiến mọi người "thấy được quê hương", người dân cả nước cùng hướng về Huế, mong tất cả mọi người bình an.
Trước đó, vào ngày 27.10, mực nước trên đường Lê Duẩn, đoạn trước Kinh Thành Huế giáp với sông Hương đã ngập quá nửa người. Người dân ở Huế cho biết trận lụt này nước lên nhanh kèm mưa lớn nhiều ngày, giống trận lụt lịch sử năm 1999 đã khiến hơn 350 người Huế thiệt mạng
Ảnh: Nguyễn Phong
Theo thông tin từ Trung tâm phòng chống thiên tai TP.Huế, lúc 16 giờ, ngày 28.10 tại các trạm thủy văn như sau:
- Sông Hương tại trạm Kim Long: 4,70 m, lớn hơn báo động 3 là 1,20 m
- Sông Bồ tại trạm Phú Ốc: 4,85 m, lớn hơn báo động 3 là 0,35 m
- Sông Ô Lâu tại trạm Phong Bình: 2,57 m
Đơn vị này cho biết thêm, lúc 16 giờ, lũ trên các sông ở TP.Huế xuống rất chậm, thậm chí có lúc lên lại vì ảnh hưởng của triều cường và mưa ở khu vực đồng bằng, miền núi. Các hồ chứa nước ở khu vực thượng nguồn đã đạt mực nước dâng bình thường (lưu lượng đến bằng lưu lượng đi).
Dự báo trong 12 - 24 giờ tới, lũ trên các sông dao động và xuống chậm, sông Hương xuống mức trên báo động 2, sông Bồ trên báo động 2 đến báo động 3.
