Thương về miền Trung, người dân khắp nơi gửi hàng cứu trợ Huế, Đà Nẵng

Sau 10 tiếng lái xe xuyên đêm, sáng 29.10, nhóm 7 người của anh Trần Đại Cương (25 tuổi) thuộc đội cứu hộ cứu nạn hồ Gềnh Chè, xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên đã có mặt ở TP.Huế.

Chở rau củ, thực phẩm... cứu trợ Huế

"Huế vẫn đang có mưa lớn, nước đã rút nhưng nhiều nơi vẫn ngập sâu. Chúng tôi mang theo một xe tải thực phẩm gồm mì gói, bánh, nước suối, rau củ quả... là tình cảm của người dân tỉnh Thái Nguyên gửi đến Huế", Cương chia sẻ.

Anh Đại Cương trên thuyền đi đưa cơm cho người dân Huế, trưa 29.10 Ảnh: NVCC

Sau đó, anh và các thành viên trong nhóm chuyển quà xuống gian bếp của chùa Thiên Hưng trên đường Trần Thái Tông. Nơi đây, các sư thầy cùng nhiều phật tử, tình nguyện viên... tất bật nấu cơm gửi đến những người ở vùng còn ngập sâu trong TP.Huế.

Với kinh nghiệm nhiều lần cứu hộ lũ lụt ở quê nhà Thái Nguyên, anh Đại Cương và cả nhóm sử dụng thuyền máy mang theo để cùng các sư thầy đi đưa cơm cho người dân. Trên đường đi, nếu thấy người cần đưa ra khỏi vùng ngập thì hỗ trợ.

Anh Thành vận chuyển thực phẩm từ Quảng Bình vào Huế Ảnh: NVCC

Đến trưa, sau khi các phần cơm đã nấu xong, được cho vào hộp, anh Đại Cương bắt đầu lái thuyền cùng sư thầy đi tặng cơm ở các tuyến đường bên trong khu vực thành nội, gần Kinh Thành Huế.

Ở Quảng Bình, anh Ngô Vũ Thành, đại diện nhóm bạn của mình cho biết: "Cách Huế không xa nên từ ngày 27.10, nhóm đã đưa 1 cano lớn sau đó thêm 3 cano nhỏ hơn vào vùng lũ lụt, giúp đỡ người dân di chuyển ra khỏi vùng ngập sâu. Ngoài ra, chúng tôi mang theo một số thực phẩm như rau củ, trứng... để nấu cơm cho mọi người".

Cano, thực phẩm của người dân Quảng Bình mang đến Huế Ảnh: NVCC

Nhóm anh Thành chia ra 3 đội, những người có kỹ năng bơi lội, cứu nạn thì vào Huế trước để kịp thời giúp đỡ người dân khi nước lũ đang lên. Nhóm chị em phụ nữ còn lại ở Quảng Bình tiếp tục quyên góp thực phẩm chuyển vào Huế thêm nhiều đợt nữa. Riêng anh Thành làm nhiệm vụ lái xe vận chuyển nhu yếu phẩm.

Trưa 29.10, anh Thành quay lại Quảng Bình để nhận thêm thực phẩm chở vào Huế, dự tính ngày 30.10 sẽ nấu hơn 1.000 suất cơm tặng bệnh nhân ở bệnh viện.

TP.HCM hướng về miền Trung

"Với tình cảm của người 'hàng xóm' gần với Huế, người Quảng Bình mong muốn san sẻ khó khăn trong hoạn nạn, góp chút sức nhỏ giúp người Huế sớm ổn định lại cuộc sống sau lũ", anh Thành nói.

Từ TP.HCM, chị Ngô Thị Như Mai (hiện là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nguyện ước hồng, quê Quảng Nam cũ) không khỏi xót xa khi đọc những bản tin về lũ lụt, sạt lở tại Đà Nẵng.

Những chiếc áo phao cứu sinh được gửi đến một ngôi chùa để phát cho bà con vùng lũ Đà Nẵng Ảnh: Ngô Mai



Hôm 26.10, khi lũ lụt bắt đầu manh nha miền Trung, chị bắt đầu gom góp từ nhiều nguồn gồm những chiếc áo phao, mì gói, gạo, bánh… gửi về xã Trà Linh nơi đang bị chia cắt bởi sạt lở nghiêm trọng. Chưa dừng lại, hôm sau, chị Mai cùng bạn bè ở TP.HCM tiếp tục góp sức với bà con vùng lũ.

"Hiện tại mình đã và đang kết hợp với các anh chị em thiện lành khu vực (Quảng Nam cũ) Đà Nẵng hỗ trợ khẩn cấp áo phao, lương thực trước cho bà con. Khu vực Huế thì có anh trai Châu Nhật Đăng đang hỗ trợ ngoài đó. Giờ mình tiếp tục mở kho nhận hàng yêu thương như đợt hỗ trợ miền Bắc vừa rồi. Hy vọng mọi người tiếp tục chung tay cùng tụi mình chia sẻ với miền Trung", chị nói.

Lần hỗ trợ thứ 2 này, chị Mai còn vận động quyên góp và gửi về quê 467 áo phao cứu sinh chuyển đến các vùng trũng thấp. Chị chủ động kết nối với những bạn bè, là người con Đà Nẵng để mang đến tận tay bà con vùng lũ. Từ hình ảnh chị đăng tải trong mưa gió xối xả, những bạn bè, đồng đội của chị lội nước, trao từng chiếc áo phao cho người già, trẻ nhỏ giữa dòng nước xiết, làm nhiều người xúc động.

Chị Mai tại kho nhận hàng cứu trợ bà con vùng lũ Ảnh: NVCC

Sau những chiếc áo phao được trao tận tay người dân vùng trũng, chị Mai nhận thấy bà con và các đội xung kích địa phương ngày đêm túc trực, sẵn sàng ứng cứu khi mưa lũ, sạt lở nên đã cùng bạn bè ở TP.HCM "mở" nhà kho ở 2 nơi tiếp nhận nhu yếu phẩm.

Chị Mai chia sẻ: "Mỗi phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng cả tấm lòng thương yêu của những người con sống ở thành phố lúc nào cũng hướng về quê hương của mình. Tôi chỉ mong bà con quê mình an toàn, vượt qua khó khăn lúc này, rồi sau khi hết lũ sẽ cùng nhau xây dựng lại nhà cửa".