MTTQ TP.HCM tiếp nhận thêm hơn 7 tỉ đồng, chuyển 70 tấn hàng cứu trợ vùng lũ

Ngày 29.10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tiếp tục tiếp nhận nguồn hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ miền Bắc, miền Trung từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, tính đến 10 giờ ngày 28.10, Ban Vận động cứu trợ TP.HCM đã tiếp nhận 14.202 lượt ủng hộ với tổng số tiền 174,5 tỉ đồng.

Chiều 29.10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tiếp nhận thêm nguồn hỗ trợ đồng bào vùng lũ ẢNH: T.L

Ngoài ra, hơn 10.000 túi thuốc gia đình, 50 tấn gạo, 70 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm và vật dụng cá nhân (trị giá hơn 5 tỉ đồng) cũng đã được quyên góp và phân phối kịp thời đến các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề.

Ngay trong ngày 28.10, MTTQ TP.HCM xuất khoảng 70 tấn hàng, trong đó 30 tấn chuyển cho tỉnh Nghệ An, gồm nhu yếu phẩm, nước uống đóng chai, sữa, thuốc khử khuẩn, mì gói, túi thuốc gia đình; số còn lại chuyển cho 2 tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên.

TP.HCM cũng cử các đoàn công tác trực tiếp thăm hỏi, động viên người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Tại buổi tiếp nhận ngày 29.10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - Ban Vận động cứu trợ TP.HCM đã ghi nhận 27 đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đăng ký ủng hộ với tổng trị giá 7,45 tỉ đồng và 50.000 USD, trong đó hàng hóa quy đổi hơn 2 tỉ đồng.

Cán bộ MTTQ TP.HCM chuyển hàng cứu trợ ra ga Sóng Thần để gửi đến đồng bào vùng lũ ẢNH: V.H

Nhiều doanh nghiệp lớn tại TP.HCM đã đồng hành cùng chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ. Trong đó, Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam - Chi hội TP.HCM ủng hộ 2,4 tỉ đồng; Quỹ AEON 1% đóng góp 50.000 USD; 16 công ty thành viên Tập đoàn AEON tại Việt Nam ủng hộ 1,3 tỉ đồng; Công ty TNHH AEON Việt Nam hỗ trợ hàng hóa tương đương 2 tỉ đồng...

Trong khó khăn, "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" của TP.HCM luôn tỏa sáng ẢNH: V.H

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết thời gian tiếp nhận đóng góp kéo dài đến ngày 30.11.2025. Thông tin tiếp nhận: a. Chuyển khoản Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM. Số tài khoản (VNĐ): 000870406009898 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) Số tài khoản (USD): 000884006001818 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) Nội dung chuyển khoản ghi rõ: Hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ. b. Ủng hộ bằng tiền mặt Tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, TP.HCM. Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ TP.HCM tiếp nhận mọi sự đóng góp và chuyển đến các địa phương bị thiệt hại nhằm khắc phục thiệt hại trong thời gian nhanh nhất. Thông tin các tập thể, cá nhân ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ được cập nhật công khai trên trang web của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tại địa chỉ: http://www.ubmttq.hochiminhcity.gov.vn; https://www.facebook.com/MTTQ.TPHCM