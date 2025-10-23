Nhiều doanh nghiệp ở TP.HCM quyên góp, hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Chiều 23.10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ tiếp nhận nguồn hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ miền Bắc, miền Trung từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết trong 3 tháng gần đây, nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung liên tiếp hứng chịu bão chồng bão, lũ chồng lũ, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, hạ tầng giao thông, trường học.

Công ty CP nhựa Bình Minh ủng hộ 1 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả do bão ẢNH: A.X

"Bão lũ có thể cuốn trôi nhiều thứ nhưng không thể cuốn trôi tình người. Trong hoạn nạn, sự đoàn kết, sẻ chia, vượt khó và tinh thần tương thân tương ái, 'tình dân tộc, nghĩa đồng bào' của người Việt lại càng được nhân lên", bà Hạnh nói.

Từ tháng 8 đến nay, Ban Vận động cứu trợ của MTTQ TP.HCM đã tiếp nhận hơn 13.000 lượt ủng hộ từ tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân với tổng trị giá hơn 145 tỉ đồng cùng hơn 10.000 túi thuốc gia đình, 50 tấn gạo và 50 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm.

Ngay sau khi phát động, TP.HCM đã chuyển hơn 67 tỉ đồng và vừa quyết định chuyển thêm 45 tỉ đồng đến các địa phương bị thiệt hại nặng, ưu tiên khắc phục nhà sập, sửa chữa trường học, đường giao thông cũng như hỗ trợ tiền mặt trực tiếp cho người dân.

Công ty Intimex ủng hộ 50 tấn gạo ẢNH: A.X

Riêng trong lễ tiếp nhận chiều 23.10, có 32 đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tiếp tục ủng hộ hơn 6,4 tỉ đồng (trong đó hàng hóa trị giá hơn 1 tỉ đồng). Nhiều doanh nghiệp lớn tham gia như Công ty CP nhựa Bình Minh (1 tỉ đồng), tập thể người lao động Công ty Petrolimex Sài Gòn (888,7 triệu đồng, tương đương một ngày lương), Hiệp hội Y học TP.HCM (450 triệu đồng), Công ty Intimex (50 tấn gạo trị giá 700 triệu đồng)...

"Những con số ấy không chỉ thể hiện tấm lòng nhân ái, nghĩa đồng bào, mà còn là minh chứng cho truyền thống TP.HCM, thành phố nghĩa tình, luôn cùng cả nước, vì cả nước", bà Hạnh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, các Đại hội Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường xã của TP.HCM đã tiết giảm quy mô, tiết kiệm chi phí tổ chức, phát động quyên góp ngay trong đại hội để hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ.

Các đại hội MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường, xã TP.HCM cũng tổ chức ủng hộ đồng bào vùng bão lũ ẢNH: MTTQ TP.HCM

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết thời gian tiếp nhận đóng góp kéo dài đến ngày 30.11.2025. Thông tin tiếp nhận: a. Chuyển khoản Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM. Số tài khoản (VNĐ): 000870406009898 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) Số tài khoản (USD): 000884006001818 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) Nội dung chuyển khoản ghi rõ: Hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ. b. Ủng hộ bằng tiền mặt Tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, TP.HCM. Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ TP.HCM tiếp nhận mọi sự đóng góp và chuyển đến các địa phương bị thiệt hại nhằm khắc phục thiệt hại trong thời gian nhanh nhất. Thông tin các tập thể, cá nhân ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ được cập nhật công khai trên trang web của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tại địa chỉ: http://www.ubmttq.hochiminhcity.gov.vn; https://www.facebook.com/MTTQ.TPHCM



