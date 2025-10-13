Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM đã chi hơn 67 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Thúy Liễu
Thúy Liễu
13/10/2025 18:38 GMT+7

TP.HCM đã chi hơn 67 tỉ đồng để hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía bắc chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra.

Tính đến ngày 12.10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tiếp nhận hơn 75,8 tỉ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp và người dân để hỗ trợ đồng bào các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ khắc phục thiệt hại do bão số 10 (Bualoi) gây ra.

Trong những ngày qua, cơn bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Hàng trăm ngàn gia đình mất nhà cửa, tài sản, nhiều tuyến giao thông và trường học bị sập, hư hỏng, ngập lụt.

Trước tình hình đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã phát động đợt quyên góp ủng hộ, kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cùng chung tay chia sẻ với đồng bào vùng bão lũ.

TP.HCM đã chi hơn 67 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ - Ảnh 1.

Ngày 13.10, Đoàn luật sư TP.HCM ủng hộ 2 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

ẢNH: VŨ HOÀNG

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, tính đến 17 giờ ngày 12.10, Ban Vận động cứu trợ TP.HCM đã tiếp nhận 9.767 lượt ủng hộ, với tổng số tiền hơn 75,8 tỉ đồng.

Riêng trong buổi tiếp nhận chiều 13.10, có 30 đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đăng ký ủng hộ với tổng trị giá hơn 6 tỉ đồng, trong đó hàng hóa chiếm 544 triệu đồng.

TP.HCM đã chi hơn 67 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ - Ảnh 2.

Tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, công tác tiếp nhận diễn ra liên tục

ẢNH: THÚY LIỄU

Đến nay, Ban Vận động cứu trợ TP.HCM đã chi hỗ trợ 67,28 tỉ đồng, bao gồm 280 triệu đồng hỗ trợ 56 hộ dân tại TP.HCM bị ảnh hưởng do giông lốc (mỗi hộ 5 triệu đồng); phần lớn nguồn kinh phí còn lại chuyển đến các địa phương chịu thiệt hại nặng do bão, lũ.

TP.HCM đã chi hơn 67 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ - Ảnh 3.

Hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu được gửi về liên tục để hỗ trợ bà con

ẢNH: THÚY LIỄU

Cụ thể, các tỉnh được nhận hỗ trợ gồm: Nghệ An (15 tỉ đồng), Hà Tĩnh (15 tỉ đồng), Thái Nguyên (10 tỉ đồng), Quảng Trị (5 tỉ đồng), Bắc Ninh (5 tỉ đồng), Điện Biên (2,5 tỉ đồng), Sơn La (2,5 tỉ đồng), Ninh Bình (2 tỉ đồng), Thanh Hóa (2 tỉ đồng), Hưng Yên (2 tỉ đồng), Cao Bằng (3 tỉ đồng), Lạng Sơn (2 tỉ đồng) và Đồng Tháp (1 tỉ đồng).

Từ nguồn tiếp nhận này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức các đoàn công tác trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng trong các đợt ngày 19 - 20.9, 6 - 7.10 và dự kiến 15 -16.10 sẽ tiếp tục đến Thái Nguyên, Bắc Ninh.

TP.HCM đã chi hơn 67 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ - Ảnh 4.
TP.HCM đã chi hơn 67 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ - Ảnh 5.

Kèm theo đó là những lời nhắn ấm lòng, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia với bà con vùng lũ

ẢNH: THÚY LIỄU

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết thời gian tiếp nhận đóng góp kéo dài đến ngày 30.11.2025.

Thông tin tiếp nhận:

a. Chuyển khoản

Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Số tài khoản (VNĐ): 000870406009898 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank)

Số tài khoản (USD): 000884006001818 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank)

Nội dung chuyển khoản ghi rõ: Hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ.

b. Ủng hộ bằng tiền mặt

Tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, TP.HCM.

Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ TP.HCM tiếp nhận mọi sự đóng góp và chuyển đến các địa phương bị thiệt hại nhằm khắc phục thiệt hại trong thời gian nhanh nhất.

Thông tin các tập thể, cá nhân ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ được cập nhật công khai trên trang web của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tại địa chỉ: http://www.ubmttq.hochiminhcity.gov.vn; https://www.facebook.com/MTTQ.TPHCM


Xem thêm bình luận