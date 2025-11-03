Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay: Mưa lớn khắp nơi từ buổi chiều

Sáng nay, thời tiết TP.HCM âm u, nhiều nơi có mưa nhỏ từ sáng sớm. Lúc 8 giờ, nhiệt độ là 27oC, độ ẩm 94%, gió tây bắc 2 m/giây. Hôm nay, nhiệt độ trong ngày thấp nhất ở TP.HCM khoảng 24oC.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, 1/2 diện tích TP.HCM có mưa giông bắt đầu từ 8 giờ 30 phút.

Mưa lớn khắp nơi từ chiều nay ở TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước đó, 24 giờ qua, TP.HCM đã có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa lớn. Lượng mưa 24 giờ qua ở một số nơi như sau: Bình Thắng 64,8 mm, Lê Minh Xuân 54,4 mm, Bà Rịa 47 mm, Long Điền 40,6 mm, Hóc Môn 44,8 mm...

Dự báo từ 1 - 2 ngày tới, TP.HCM có mưa vừa, mưa to và giông. Tổng lượng mưa phổ biến 70 - 140 mm, có nơi trên 140 mm. Mưa lớn tập trung ở các phường, xã sau: Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Thạnh, Thủ Đức, Tân Bình, Hóc Môn, Dĩ An, Thủ Dầu Một, Phú Mỹ.

Những phường, xã dự báo có tổng lượng mưa cao gồm: Củ Chi, Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Phú Giáo và Đặc khu Côn Đảo.

Thời tiết TP.HCM âm u, nhiều mây đen từ sáng sớm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn tiếp tục diễn ra trên khu vực TP.HCM đến ngày 5.11, phổ biến từ 50 - 80mm, có nơi trên 80 mm. Dự báo mưa lớn tiếp tục kéo dài trong những ngày tiếp theo trên khu vực TP.HCM.

Người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết TP.HCM mưa lớn liên tục

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho hay, hôm nay áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía nam. Dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Trung bộ nối với cơn bão Kalmaegi tiếp tục duy trì hoạt động tốt. Nhiễu động gió đông trên cao tồn tại.



Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn. Vùng mưa sẽ tiếp tục mở rộng trên khu vực trong những giờ tới. Khu vực có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa lớn, cục bộ có mưa rất lớn.

Trong mưa giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa tập trung hơn về trưa chiều, vùng mưa lớn tập trung hơn ở khu vực Đông Nam bộ và An Giang.

Thời tiết TP.HCM hôm nay thấp nhất 24 độ C ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay mây thay đổi, từ sáng đến đầu giờ chiều trời có nắng gián đoạn. Từ đầu giờ chiều chuyển mây, có mưa rào và giông, có nơi mưa vừa, mưa lớn. Trong mưa lớn đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.



Nhiệt độ thấp nhất trong ngày là 24oC ở khu vực Bình Dương, Củ Chi, Hóc Môn. Các nơi khác thấp nhất 25oC.

Từ 2 - 3 ngày tới, áp cao lạnh lục địa hoạt động ổn định, sau suy yếu và rút ra phía đông. Dải hội tụ nhiệt đới qua Nam bộ nối với bão Kalmaegi duy trì hoạt động mạnh. Khoảng ngày 5.11, bão đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13. Hội tụ gió liên tục duy trì trên khu vực Nam bộ.



Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 2 - 3 ngày tới nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn. Mưa xảy ra nhiều nơi, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa lớn, cục bộ có mưa rất lớn, đêm có mưa rào rải rác. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.