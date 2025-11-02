Dự báo thời tiết TP.HCM: Sương mù mờ mịt sáng nay 2.11, mưa lớn diện rộng 10 ngày

Sáng nay 2.11, thời tiết TP.HCM nhiều sương mù, trời âm u. Nhiều tòa cao ốc, nhà chung cư mờ ảo trong màn sương.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, 24 giờ qua, TP.HCM đã có mưa vừa và giông, cục bộ có Mưa lớn. Lượng mưa 24 giờ qua như sau: Bình Thắng 64,8 mm, Lê Minh Xuân 54,4 mm, Bà Rịa 47 mm, Long Điền 40,6 mm, Hóc Môn 44,8 mm...

TP.HCM phủ sương mù sáng nay ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Dự báo thời tiết TP.HCM 24 - 48 giờ tới, tiếp tục có mưa vừa, mưa lớn và giông. Tổng lượng mưa phổ biến 70 - 140 mm, có nơi trên 140 mm.

Những phường, xã có tổng lượng mưa trong 2 ngày dao động từ 100 - 150 mm như: Củ Chi, Bàu Bàng, Phú Giáo, Côn Đảo, Phú Mỹ, Bến Cát, Thủ Dầu Một, Thủ Đức, Gò Vấp, Tân Bình, Chợ Lớn.

Nhiều nơi khác cũng có mưa lớn như: Bình Thạnh, Bình Tân, Dĩ An...

Cơ quan khí tượng cho biết, trong 2 ngày tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường yếu xuống phía nam, sau đó có cường độ ổn định. Từ khoảng đêm 2.11 được tăng cường trở lại.

Đợt mưa lớn diện rộng ở TP.HCM có thể gây ngập nhiều nơi ẢNH: NHẬT THỊNH

Rãnh áp thấp có trục qua khu vực Nam bộ - Nam Trung bộ hoạt động tốt nối với xoáy thuận nhiệt đới ở vùng biển phía đông nam Philippines. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục vắt qua Bắc bộ - Bắc Trung bộ có cường độ ổn định. Gió đổi hướng có cường độ yếu trên vùng biển Nam bộ.

Từ 3 - 10 ngày tới, áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định. Từ ngày 5.11 di chuyển ra phía đông và suy yếu dần. Rãnh áp thấp nâng trục lên phía bắc, từ khoảng ngày 4 - 5.11 hạ trục xuống phía nam qua Nam bộ nối với xoáy thuận nhiệt đới ở phía đông Philippines có khả năng di chuyển vào Biển Đông.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động ổn định, khoảng ngày 5.11 suy yếu dần.

Đến 8 giờ sáng, TP.HCM vẫn chìm trong sương mù ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Dự báo thời tiết TP.HCM 10 ngày tới, người dân cần đề phòng mưa giông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn gây ngập nước ở những vùng đô thị kém khả năng tiêu thoát nước ảnh hưởng đến giao thông, ngập nước ở những vùng trũng thấp ảnh hưởng đến hoa màu.

Đặc biệt, từ khoảng ngày 4.11, triều cường tiếp tục dâng cao theo chu kỳ mới, một số nơi có thể trên báo động 3. Người dân ở các vùng trũng thấp cần chủ động chuẩn bị biện pháp để ngăn nước vào nhà, kê cao đồ đạc.

Người dân tham gia giao thông qua các khu vực này cũng cần chủ động sắp xếp thời gian di chuyển, tránh nước ngập vào khung giờ triều cường dâng cao.